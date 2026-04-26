Ιράν: Συνάντηση Αραγτσί και Πούτιν στη Μόσχα

Τρέχουν οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος σε λίγες ώρες θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί θα συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα αύριο, Δευτέρα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης όπου θα ενημερώσει για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη Μέση Ανατολή, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna, επικαλούμενο τον πρεσβευτή του Ιράν στη Ρωσία.

Κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη ρωσική πρωτεύουσα, στο πλαίσιο μιας περιοδείας που άρχισε την Παρασκευή 24.04.2026 στο Ισλαμαμπάντ, ο Αραγτσί θα συζητήσει με «τους Ρώσους αξιωματούχους για την πιο πρόσφατη κατάσταση των διαπραγματεύσεων, την κατάπαυση του πυρός και τις σχετικές εξελίξεις, ενώ θα τους παρουσιάσει και μια αναφορά για τις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε το ιρανικό πρακτορείο.

Στη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας θα μεταβεί στη Ρωσία, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, χωρίς να διευκρινίσουν την ημερομηνία ή εάν ο Αραγτσί θα συναντήσει τον πρόεδρο Πούτιν.

«Επιβεβαιώνουμε την επίσκεψη του Αραγτσί στη Ρωσία για συνομιλίες”, δήλωσε το υπουργείο, το οποίο επικαλούνται τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, μετά την ανακοίνωση του πρέσβη του Ιράν για το επικείμενο ταξίδι του Ιρανού υπουργού στη Ρωσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



