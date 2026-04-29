Πούτιν και Τραμπ συνομίλησαν πάνω από 1,5 ώρα: Προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την κρίση στο Ιράν.

Πούτιν και Τραμπ συνομίλησαν πάνω από 1,5 ώρα: Προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία πρότεινε ο Ρώσος πρόεδρος
29 Απρ. 2026 21:06
Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας άνω της 1,5 ώρας είχε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με τον βοηθό του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, ο Πούτιν παρουσίασε στον Τραμπ ιδέες για την επίλυση της σύγκρουσης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πρότεινε την κήρυξη προσωρινής εκεχειρίας στην Ουκρανία, με αφορμή την επέτειο του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τον επόμενο μήνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος αξιολόγησε αρνητικά τη στάση του «καθεστώτος του Κιέβου» υπό τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας το ότι παρατείνει τη σύγκρουση. Επιπλέον, ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι επιθέσεις του Κιέβου σε αμάχους έχουν «καθαρά τρομοκρατικό χαρακτήρα».

Όπως ανέφερε το Κρεμλίνο, ο Πούτιν τόνισε στον Τραμπ ότι για την επίτευξη μιας διαπραγματευτικής λύσης στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι πρέπει να αποδεχθεί τις προηγούμενες ρωσικές προτάσεις. Επανέλαβε επίσης ότι οι στόχοι της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» θα επιτευχθούν, ενώ εξέφρασε την προτίμηση της Ρωσίας για το τέλος του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Πούτιν ότι μια συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία είναι κοντά, σύμφωνα με τον Ουσάκοφ.

Συζήτηση για Ιράν και Μέση Ανατολή

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι μια χερσαία επιχείρηση κατά του Ιράν θα ήταν «εντελώς απαράδεκτη και επικίνδυνη». Παράλληλα, χαρακτήρισε σωστή την απόφαση του Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία γύρω από το Ιράν, εκτιμώντας ότι θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της περιοχής.

Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν επίσης να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και μέσω των βοηθών τους, ενώ συζήτησαν τις προοπτικές οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τέλος την υποστήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του και καταδίκασε έντονα το περιστατικό.

