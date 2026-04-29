Ο Τραμπ απορρίπτει την Ιρανική πρόταση, δείτε για ποιους λόγους

29 Απρ. 2026 19:13
Pelop News

Εξελίξεις στο θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να άρουν τα περιοριστικά μέτρα κατά της Τεχεράνης, εκτιμώντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός αποτελεί πιο αποτελεσματικό μέσο πίεσης σε σχέση με στρατιωτικές επιθέσεις. «Είναι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ιρανική οικονομία «ασφυκτιά».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη επιδιώκει επειγόντως την επίτευξη συμφωνίας προκειμένου να αρθεί ο αποκλεισμός, ενώ προειδοποίησε για σοβαρές επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Όπως δήλωσε, οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν ενδέχεται να «καταρρεύσουν σύντομα» εάν δεν καταστεί δυνατή η εξαγωγή πετρελαίου.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο, οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, συνιστούν απόρριψη της ιρανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και περιελάμβανε την επίτευξη συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού πρώτα, αναβάλλοντας παράλληλα τις συνομιλίες για τα πυρηνικά σε μεταγενέστερο στάδιο.

