Η Γερμανία από το 2028 θα φορολογεί αναψυκτικά που έχουν ζάχαρη

Μια ξεχωριστή απόφαση που έρχεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας, εγκρίθηκε σήμερα από την Γερμανική κυβέρνηση που είναι η φορολόγηση αναψυκτικών από το 2028.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, που σημειώνει αύξηση τα τελευταία χρόνια αλλά και του περιορισμού της πίεσης στο σύστημα υγείας.

Τα έσοδα από τη φορολόγηση αυτή, που εκτιμάται ότι υπολογίζονται περίπου στα 450 εκατ. ευρώ, θα πηγαίνουν στο σύστημα υγείας της Γερμανίας, και όχι στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόληψης, περιλαμβανομένης της προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας και των πρωτοβουλιών που ωφελούν τον ευρύτερο πληθυσμό.

Αναφορικά με τις λεπτομέρειες, δεν έχουν παρθεί αποφάσεις. Εκείνο που οδήγησε την επιβολή φόρου στα αναψυκτικά με ζάχαρη ήρθε είναι η θέση τόσο της κοινής γνώμης, όσο και των κομμάτων της Γερμανίας υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό της κατανάλωσης υπερβολικής ποσότητας ζάχαρης και την πρόληψη των παθήσεων, που προκύπτουν από αυτή.

Την πρόταση κατέθεσε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σλέσβιχ – Χόλσταϊν, ο οποίος δήλωσε στο Reuters τον Μάρτιο ότι «η υπερβολική ζάχαρη αρρωσταίνει τους ανθρώπους», υπογραμμίζοντας παράλληλα, τις πιέσεις που ασκεί στην οικονομία και το σύστημα υγείας.

Αν και οι συντηρητικοί Χριστιανοδημοκράτες (CDU) είχαν απορρίψει αρχικά την πρόταση τον Φεβρουάριο, βουλευτές του κόμματος, αλλά και των Πράσινων και των Σοσιαλδημοκρατών (SDP) εξέφρασαν την υποστήριξή τους.

