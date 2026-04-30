Τραμπ – Πούτιν: Συνεχίζονται οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει ότι οι επαφές για το ουκρανικό θα συνεχιστούν, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

30 Απρ. 2026 15:17
Pelop News

Οι επαφές για το ουκρανικό θα συνεχιστούν, όπως συμφώνησαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια της χθεσινής τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διατήρηση των διαμεσολαβητικών προσπαθειών για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένες ημερομηνίες για νέες συνομιλίες ή για ενδεχόμενες επισκέψεις εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων.

«Οι επαφές θα συνεχιστούν»

«Συμφωνήσαμε ότι οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα συνεχιστούν, οι επαφές θα συνεχιστούν, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν διήρκεσε περίπου 90 λεπτά και ήταν η 12η συνομιλία των δύο προέδρων από την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού στον Λευκό Οίκο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ακόμη ότι οι τηλεφωνικές επαφές ανάμεσα στους δύο ηγέτες μπορούν να οργανωθούν πολύ γρήγορα, εφόσον υπάρξει ανάγκη.

Τι δεν συζητήθηκε στη συνομιλία

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι δύο πρόεδροι δεν συζήτησαν το ζήτημα της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πούτιν δεν έχει απευθύνει πρόσκληση στον Τραμπ για την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Ρωσία.

