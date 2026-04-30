Οι επαφές για το ουκρανικό θα συνεχιστούν, όπως συμφώνησαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια της χθεσινής τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη διατήρηση των διαμεσολαβητικών προσπαθειών για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

TRUMP–PUTIN CALL: IRAN, UKRAINE AND DEAL TALKS IN FOCUS Donald Trump and Vladimir Putin held a 90+ minute call, described by the Kremlin as friendly and businesslike. Key points: 🔸Putin condemned the attempted assassination of Trump

🔸Iran discussions included nuclear… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 29, 2026

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένες ημερομηνίες για νέες συνομιλίες ή για ενδεχόμενες επισκέψεις εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων.

«Οι επαφές θα συνεχιστούν»

«Συμφωνήσαμε ότι οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης θα συνεχιστούν, οι επαφές θα συνεχιστούν, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη συγκεκριμένες λεπτομέρειες», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν διήρκεσε περίπου 90 λεπτά και ήταν η 12η συνομιλία των δύο προέδρων από την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού στον Λευκό Οίκο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ακόμη ότι οι τηλεφωνικές επαφές ανάμεσα στους δύο ηγέτες μπορούν να οργανωθούν πολύ γρήγορα, εφόσον υπάρξει ανάγκη.

Τι δεν συζητήθηκε στη συνομιλία

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι δύο πρόεδροι δεν συζήτησαν το ζήτημα της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πούτιν δεν έχει απευθύνει πρόσκληση στον Τραμπ για την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Ρωσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



