Ναυτική συμμαχία τύπου ΝΑΤΟ και χωρίς τις ΗΠΑ προωθεί η Βρετανία

Στη δημιουργία μιας ενιαίας πολυεθνικής ναυτικής δύναμης προχωρά το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη συμμετοχή εννέα ευρωπαϊκών χωρών, επιδιώκοντας την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος έναντι της Ρωσία.

Την πρωτοβουλία ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Βασιλικό Ναυτικό, Γκουίν Τζένκινς, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ένταση στα Στενά του Ορμούζ, η Μόσχα εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Συμπληρωματική δύναμη του ΝΑΤΟ

Η νέα ναυτική δύναμη θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο της Joint Expeditionary Force και θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.

Όπως έγινε γνωστό, τα δέκα μέλη της JEF υπέγραψαν δήλωση πρόθεσης για τη συγκρότηση της δύναμης, η οποία θα επικεντρώνεται:

στην κοινή εκπαίδευση,

στην επιχειρησιακή ετοιμότητα,

στην ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων όπου απαιτηθεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η νέα πρωτοβουλία δεν περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο που οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται.

Εντάσεις με τις ΗΠΑ και διαφωνίες για τη Μέση Ανατολή

Οι σχέσεις Λονδίνου–Ουάσινγκτον εμφανίζονται τεταμένες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει επικρίνει έντονα το Ηνωμένο Βασίλειο για τη στάση του στη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και για τον ρόλο του στη διαχείριση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ ζητούν πιο ενεργή στρατιωτική εμπλοκή, ενώ χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες περιπολιών, γεγονός που εντείνει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών.

Ποιες χώρες συμμετέχουν

Στην JEF συμμετέχουν:

η Ολλανδία

οι σκανδιναβικές χώρες: Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Ισλανδία

τα κράτη της Βαλτικής: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία

Με το Ηνωμένο Βασίλειο να αποτελεί τον βασικό στρατιωτικό πυλώνα, ενώ ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής.

Η διοίκηση της δύναμης θα μπορεί να ασκείται από το αρχηγείο στο Νόρθγουντ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Sea power secures peace. The United Kingdom is driving a new phase of the Joint Expeditionary Force. We are uniting Northern navies, blending crewed & uncrewed capability and strengthening NATO’s northern flank. pic.twitter.com/AC6Nzlwyxl — Royal Navy (@RoyalNavy) April 29, 2026

Αυξημένη ρωσική δραστηριότητα

Σύμφωνα με τον Τζένκινς, η δραστηριότητα της Ρωσίας στα βρετανικά ύδατα έχει αυξηθεί αισθητά, με τις «διεισδύσεις» να έχουν ενισχυθεί κατά σχεδόν 30% τα τελευταία δύο χρόνια.

Μάλιστα, πρόσφατα εντοπίστηκαν ρωσικά υποβρύχια να κινούνται κοντά σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Προβλήματα και επιχειρησιακές αδυναμίες

Παρά τις νέες πρωτοβουλίες, το Βασιλικό Ναυτικό αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Ενδεικτικό είναι ότι χρειάστηκαν πάνω από τρεις εβδομάδες για την ανάπτυξη του αντιτορπιλικού HMS Dragon στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά από επίθεση με drone στη βάση του Ακρωτήρι.

Το πλοίο παρουσίασε τεχνικά προβλήματα, αναδεικνύοντας ζητήματα συντήρησης και διαθεσιμότητας, που αποδίδονται σε περιορισμένες επενδύσεις και περικοπές των προηγούμενων ετών.

Στροφή σε νέα τεχνολογία και πίεση στη Μόσχα

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων, το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει την ένταξη μη επανδρωμένων συνοδευτικών πλοίων – μεγάλων θαλάσσιων drones – εντός της επόμενης διετίας, μειώνοντας το επιχειρησιακό κόστος.

Παράλληλα, το Λονδίνο έχει απειλήσει με κατάσχεση δεξαμενόπλοιων που σχετίζονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει ακόμη σε αντίστοιχες ενέργειες.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα συνοδεύει με φρεγάτες πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο υπό κυρώσεις μέσω του Στενό της Μάγχης, με δεκάδες δεξαμενόπλοια να έχουν ήδη διέλθει από τα βρετανικά ύδατα, δοκιμάζοντας στην πράξη τα όρια επιβολής των κυρώσεων.

