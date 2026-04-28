Η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον OPEC και τον OPEC+ αναμένεται να αλλάξει τις ισορροπίες στις διεθνείς αγορές ενέργειας, προκαλώντας προβληματισμό για το μέλλον του οργανισμού και τη δυνατότητά του να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αναλυτών που συγκέντρωσε το Reuters, η κίνηση αυτή μπορεί να αποδυναμώσει σημαντικά τον OPEC και να οδηγήσει σε μια πιο ασταθή αγορά πετρελαίου τα επόμενα χρόνια.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη και για τη Σαουδική Αραβία, η οποία επί χρόνια λειτουργούσε ως ο βασικός πυλώνας σταθερότητας του OPEC+, ειδικά σε περιόδους έντονων αναταράξεων στην αγορά.

Πετρέλαιο: Γιατί η έξοδος των ΗΑΕ αλλάζει τα δεδομένα

Ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της Nordea, Jan von Gerich, εκτίμησε ότι τα ΗΑΕ επιδιώκουν να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή πετρελαίου. Μια τέτοια κίνηση, όπως σημείωσε, θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να ασκήσει πιέσεις στις τιμές.

Κατά την εκτίμησή του, μετά το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, ο OPEC ενδέχεται να μην έχει πλέον την ίδια αποτελεσματικότητα στην επιρροή των τιμών πετρελαίου, όπως στο παρελθόν.

Η επικεφαλής οικονομολόγος της ADCB, Monica Malik, ανέφερε ότι η αποχώρηση των ΗΑΕ ανοίγει τον δρόμο ώστε η χώρα να αυξήσει το μερίδιό της στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, όταν σταθεροποιηθεί η γεωπολιτική κατάσταση.

Η ίδια εκτίμησε ότι η εξέλιξη μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τους καταναλωτές και τη διεθνή οικονομία, εφόσον οδηγήσει σε μεγαλύτερη προσφορά πετρελαίου στην αγορά.

Καμπή για τον OPEC η αποχώρηση των ΗΑΕ

Ο αναλυτής της Rystad Energy, Jorge Leon, χαρακτήρισε την αποχώρηση των ΗΑΕ σημαντική καμπή για τον OPEC.

Όπως εξήγησε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, από τις λίγες χώρες του οργανισμού που διέθεταν ουσιαστική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Αυτό το στοιχείο έδινε στον OPEC τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στην αγορά και να εξισορροπεί τις διακυμάνσεις στην προσφορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άμεσες επιπτώσεις μπορεί να περιοριστούν προσωρινά λόγω των προβλημάτων στις εξαγωγές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, σε βάθος χρόνου, ο οργανισμός κινδυνεύει να αποδυναμωθεί δομικά.

Εκτός OPEC+, τα ΗΑΕ θα έχουν πλέον τόσο το κίνητρο όσο και τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή τους. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το αν η Σαουδική Αραβία θα μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί ως ο βασικός σταθεροποιητής της αγοράς πετρελαίου.

Οι παλιές διαφωνίες και η συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία

Ο διευθυντής ενέργειας και διύλισης της ICIS, Ajay Parmar, σημείωσε ότι τα ΗΑΕ διαφωνούσαν εδώ και καιρό με τη γενικότερη πολιτική του OPEC.

Κατά την εκτίμησή του, η αποχώρηση δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή δείχνει και τη σταδιακή αποδυνάμωση της παραδοσιακά ισχυρής συμμαχίας ανάμεσα στα ΗΑΕ και τη Σαουδική Αραβία, δύο χώρες που είχαν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής παραγωγής του OPEC+.

Γιατί η συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή για τα ΗΑΕ

Ο Sergey Vakulenko, από το Carnegie Russia Eurasia Center και πρώην στέλεχος της Gazprom Neft, υποστήριξε ότι τα ΗΑΕ σχεδίαζαν εδώ και καιρό να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου έως και κατά 30%.

Κάτι τέτοιο, όπως ανέφερε, θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί όσο η χώρα παρέμενε δεσμευμένη από τους περιορισμούς παραγωγής του OPEC+.

Κατά την εκτίμησή του, η σημερινή συγκυρία ίσως είναι η λιγότερο επιζήμια για μια τέτοια ανακοίνωση. Οι τιμές πετρελαίου παραμένουν υψηλές, ενώ η αγορά αντιμετωπίζει πραγματικές ελλείψεις λόγω του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ακόμη και μετά την επαναλειτουργία των Στενών, η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη, καθώς πολλές χώρες θα προσπαθήσουν να αναπληρώσουν τα ενεργειακά αποθέματα που έχουν μειωθεί από τον Φεβρουάριο.

Πιο αδύναμος ο OPEC χωρίς τα ΗΑΕ

Χωρίς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο OPEC θα είναι σημαντικά πιο αδύναμος, σύμφωνα με τον Βακουλένκο.

Όπως υπογράμμισε, ούτε το Ιράν ούτε το Ιράκ διαθέτουν ουσιαστική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δυνατότητας βρισκόταν μέχρι σήμερα στα χέρια των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ, επομένως, δεν αποτελεί απλώς μια πολιτική διαφοροποίηση. Αγγίζει τον ίδιο τον μηχανισμό με τον οποίο ο OPEC προσπαθούσε να ρυθμίζει την προσφορά και να επηρεάζει τις τιμές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Για τις αγορές ενέργειας, το «διαζύγιο» ΗΑΕ και OPEC ανοίγει μια περίοδο μεγαλύτερης αβεβαιότητας. Από τη μία πλευρά, η αύξηση της παραγωγής μπορεί να ευνοήσει τους καταναλωτές και να πιέσει τις τιμές. Από την άλλη, ένας πιο αδύναμος OPEC σημαίνει λιγότερη δυνατότητα συντονισμού σε περιόδους κρίσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

