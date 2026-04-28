Reuters: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ – Βαρύ πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία

Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ δεν είναι απλώς μια ενεργειακή κίνηση, αλλά ένα ηχηρό ρήγμα στον Κόλπο που απειλεί να ανατρέψει ισορροπίες σε πετρέλαιο, αγορές και γεωπολιτική.

28 Απρ. 2026 15:50
Σε μια απόφαση με σοβαρές οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, σε μια περίοδο έντονης ενεργειακής αναταραχής.

Η κίνηση αυτή προκαλεί ισχυρό πλήγμα στη συνοχή των πετρελαιοπαραγωγών χωρών και κυρίως στη Σαουδική Αραβία, η οποία θεωρείται ο de facto ηγέτης του σχήματος.

Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση ενός από τα βασικά μέλη του οργανισμού αναμένεται να φέρει αναταράξεις στη λειτουργία του καρτέλ, το οποίο επί χρόνια επιχειρεί να εμφανίζεται με ενιαία γραμμή, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες για την παραγωγή και τη γεωπολιτική στρατηγική.

ΗΑΕ και ΟΠΕΚ σε κρίσιμο σημείο

Η ανακοίνωση των ΗΑΕ έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο βρίσκονται υπό πίεση, καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί σημαντικά εξαιτίας ιρανικών απειλών και επιθέσεων.

Από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και LNG, γεγονός που καθιστά κάθε αναταραχή στην περιοχή κρίσιμη για τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ προσθέτει νέο επίπεδο αβεβαιότητας σε μια ήδη εύθραυστη αγορά, την ώρα που η ενεργειακή ασφάλεια έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής.

Οι γεωπολιτικές διαστάσεις της αποχώρησης

Η απόφαση του Άμπου Ντάμπι ερμηνεύεται και ως έμμεση ενίσχυση της θέσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον ΟΠΕΚ ότι «εκμεταλλεύεται» την παγκόσμια αγορά μέσα από τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει συνδέσει τη στρατιωτική προστασία που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις χώρες του Κόλπου με την ενεργειακή τους πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον αποκομίζουν δυσανάλογα οφέλη από την κατάσταση.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αποχώρηση των ΗΑΕ αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο την αγορά πετρελαίου, αλλά και τις ισορροπίες ασφαλείας στον Κόλπο.

Ρήγμα και στον αραβικό κόσμο

Η κίνηση των ΗΑΕ αντανακλά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και τη δυσαρέσκεια του Άμπου Ντάμπι απέναντι σε περιφερειακούς εταίρους.

Ο Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, επέκρινε δημόσια την ανεπαρκή, όπως τη χαρακτήρισε, πολιτική και στρατιωτική στήριξη από τα κράτη του Κόλπου κατά τη διάρκεια των ιρανικών επιθέσεων.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη στάση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου «ιστορικά αδύναμη», εκφράζοντας έκπληξη για την περιορισμένη αντίδραση των συμμάχων.

Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+ έρχεται, έτσι, να επιβεβαιώσει ότι η ενεργειακή κρίση δεν δοκιμάζει μόνο τις διεθνείς αγορές, αλλά και τις πολιτικές σχέσεις στο εσωτερικό του αραβικού κόσμου.

