Πετρέλαιο προς τα 110 δολάρια: Συνεχίζεται το ράλι λόγω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Την έντονη ανοδική τους πορεία στις διεθνείς αγορές συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων και να «φλερτάρει» με τα 110 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω παρατεταμένου αδιεξόδου στις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονταν την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας νέα κέρδη σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινούνταν κοντά στα 97 δολάρια, πλησιάζοντας το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Σε ετήσια βάση, το Brent εμφανίζει κέρδη που ξεπερνούν το 72,5%, ενώ το WTI καταγράφει άνοδο άνω του 60%. Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών εντείνει τις ανησυχίες για νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με άμεσες επιπτώσεις τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ – τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο από τον οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου. Το Ιράν φέρεται να κατέθεσε, μέσω του Πακιστάν, νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει άρση των περιορισμών στη διέλευση πλοίων, υπό προϋποθέσεις όπως η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και διαβεβαιώσεις για μη στρατιωτική δράση στο μέλλον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις απέναντι στην ιρανική πρόταση και αναμένεται να απαντήσουν με αντιπροσφορά τις επόμενες ημέρες. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει κεντρικό σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται κατά την ένατη εβδομάδα εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο σοβαρού σοκ στην προσφορά πετρελαίου, παράλληλα με ενδείξεις επιβράδυνσης της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

