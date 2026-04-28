Πετρέλαιο προς τα 110 δολάρια: Συνεχίζεται το ράλι λόγω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές του Brent ξεπέρασαν τα 109 δολάρια και το WTI πλησιάζει τα 100, ενώ η Τεχεράνη υπέβαλε νέα πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ

28 Απρ. 2026 7:21
Pelop News

Την έντονη ανοδική τους πορεία στις διεθνείς αγορές συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων και να «φλερτάρει» με τα 110 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω παρατεταμένου αδιεξόδου στις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διαπραγματεύονταν την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 πάνω από τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας νέα κέρδη σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινούνταν κοντά στα 97 δολάρια, πλησιάζοντας το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Σε ετήσια βάση, το Brent εμφανίζει κέρδη που ξεπερνούν το 72,5%, ενώ το WTI καταγράφει άνοδο άνω του 60%. Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών εντείνει τις ανησυχίες για νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, με άμεσες επιπτώσεις τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ – τον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο από τον οποίο διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου. Το Ιράν φέρεται να κατέθεσε, μέσω του Πακιστάν, νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει άρση των περιορισμών στη διέλευση πλοίων, υπό προϋποθέσεις όπως η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και διαβεβαιώσεις για μη στρατιωτική δράση στο μέλλον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει επιφυλάξεις απέναντι στην ιρανική πρόταση και αναμένεται να απαντήσουν με αντιπροσφορά τις επόμενες ημέρες. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει κεντρικό σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται κατά την ένατη εβδομάδα εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο σοβαρού σοκ στην προσφορά πετρελαίου, παράλληλα με ενδείξεις επιβράδυνσης της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:11 Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας: Συγχαρητήρια για τις πρόσφατες επιτυχίες
9:01 Δυτική Ελλάδα: «Μπαράζ» κλήσεων για κράνος, δεύτερη πανελλαδικά σε παραβάσεις
8:48 Eurovision 2026: Δείτε σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα και το «Ferto»
8:37 «Βολές» πέντε βουλευτών της ΝΔ για το επιτελικό κράτος, ανάμεσά τους και ο Αχαιός Ανδρέας Κατσανιώτης
8:27 Όταν το άγχος γίνεται μάθημα: Πώς διαχειρίζονται την πίεση οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών
8:21 Πρωτομαγιά 2026: Σε ισχύ τα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου
8:13 Ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους αναδυόμενους προορισμούς παγκοσμίως
8:05 Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη εν μέσω αντιδράσεων, γιατί διακόπτεται εκ νέου η διαδικασία
7:57 Fuel Pass 2026: «Έσπασε» κάθε ρεκόρ, τελευταίες ώρες για τις αιτήσεις
7:51 Εορτολόγιο: Σπάνια ονόματα, μοναδικές γιορτές, ποιοι γιορτάζουν σήμερα;
7:40 Στο «μικροσκόπιο» οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ μέσω myDATA
7:33 Σοκ στην Τζακάρτα: 14 νεκροί μετά από τρομακτική σύγκρουση δύο τρένων, πολλοί ακόμα παγιδευμένοι
7:21 Πετρέλαιο προς τα 110 δολάρια: Συνεχίζεται το ράλι λόγω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
7:15 Εμείς και οι έξω
7:10 Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό με τον υδράργυρο στους 27 βαθμούς – Πότε αλλάζει ο καιρός
23:59 Γκριεζμάν: «Η κατάκτηση του Champions League με την Ατλέτικο θα γιατρέψει μία πολύ βαθιά πληγή»
23:39 Λεπτοσπείρωση: Ποιες περιοχές «προτιμά» και γιατί
23:21 Ξεχάστε ότι ξέρατε, αυτή είναι η Νο1 δίαιτα που θωρακίζει το μυαλό από την άνοια
22:48 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με την ΕΑΠ, η ΑΕ Ροϊτίκων το «25 στα 25»! ΦΩΤΟ
22:35 Αυτοκίνητο στην Κέρκυρα παρέσυρε μητέρα και γιο, στο νοσοκομείο και οι δύο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
