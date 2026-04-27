Ο Προϋπολογισμός 2026 κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,369 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου.

Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασε πλεόνασμα 1,469 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 111 εκατ. ευρώ που είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 για το ίδιο διάστημα. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 1,610 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 4,369 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,732 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 4,498 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2025.

Η πραγματική υπέρβαση έναντι στόχου

Σύμφωνα με τα στοιχεία, αν εξαιρεθούν συγκεκριμένα ποσά που σχετίζονται με ετεροχρονισμούς πληρωμών και ειδικές εισπράξεις, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι των στόχων του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 391 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, εξαιρούνται:

ποσό 208 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών για εξοπλιστικά προγράμματα,

ποσό 439 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό επενδυτικών πληρωμών,

ποσό 464 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό κεφαλαιακών ενισχύσεων και μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

ποσό 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό.

Όπως επισημαίνεται, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Παράλληλα, τα στοιχεία αφορούν το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, στην οποία περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.

Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 18,508 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 685 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2026.

Στα έσοδα του Ιανουαρίου καταγράφηκαν και τα ποσά από τις συναλλαγές που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση της Σύμβασης

Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια.

Συγκεκριμένα, ποσό 306 εκατ. ευρώ, που αφορά ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε από ισόποση επιστροφή φόρου.

Στη συνέχεια, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Φόροι, ΦΠΑ και εισόδημα

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 17,182 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση

Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τα 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό, η οποία είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Αν εξαιρεθούν τα δύο αυτά ποσά, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 16,741 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 133 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 7,402 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 438 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 132 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης ανήλθαν σε 1,464 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 143 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,030 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 5,729 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 41 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν αυξημένος κατά 183 εκατ. ευρώ, ενώ ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ήταν μειωμένος κατά 116 εκατ. ευρώ και οι λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 108 εκατ. ευρώ.

Μεταβιβάσεις, ΠΔΕ και λοιπά έσοδα

Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 14 εκατ. ευρώ, κοντά στον στόχο.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» διαμορφώθηκαν σε 1,834 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 60 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Από αυτά, ποσό 1,754 δισ. ευρώ αφορά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αυξημένα κατά 82 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 650 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ από τη

Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Χωρίς το συγκεκριμένο ποσό, τα έσοδα της κατηγορίας ανήλθαν σε 344 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 71 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 756 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 124 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Από αυτά, ποσό 177 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, αυξημένα κατά 119 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,928 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 185 εκατ. ευρώ από τον στόχο, κυρίως λόγω της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 1,931 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 201 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Η εικόνα του Μαρτίου

Τον Μάρτιο του 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 6,522 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 812 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στα υψηλότερα έσοδα από φόρους μετά επιστροφών, κατά 503 εκατ. ευρώ, καθώς και στα αυξημένα έσοδα του ΠΔΕ κατά 321 εκατ. ευρώ.

Τα φορολογικά έσοδα του Μαρτίου ανήλθαν σε 5,402 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 388 εκατ. ευρώ ή 7,7% έναντι του στόχου. Μέρος της αύξησης, ύψους 135 εκατ. ευρώ, οφείλεται στη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό.

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 1,915 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 87 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ τα έσοδα από ΕΦΚ διαμορφώθηκαν σε 595 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 80 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 853 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από φόρους εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 1,336 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 49 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τον ίδιο μήνα, τα έσοδα από μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 1,154 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 262 εκατ. ευρώ. Από αυτά, ποσό 1,140 δισ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, αυξημένα κατά 258 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 461 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 115 εκατ. ευρώ από τον στόχο, ενώ τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ έφτασαν τα 1,216 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 321 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 ανήλθαν σε 17,039 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 895 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 17,934 δισ. ευρώ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 953 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 455 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Η διαφορά σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό πληρωμών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 208 εκατ. ευρώ και με ετεροχρονισμό κεφαλαιακών ενισχύσεων και μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά 464 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των σημαντικών μεταβιβάσεων περιλαμβάνονται:

επιχορήγηση 668 εκατ. ευρώ προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας,

επιχορήγηση 672 εκατ. ευρώ προς τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης,

επιχορήγηση 289 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων,

μεταβιβάσεις 148 εκατ. ευρώ προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,

επιχορηγήσεις 113 εκατ. ευρώ προς τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν σε 2,069 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 439 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ωστόσο, ήταν αυξημένες κατά 278 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



