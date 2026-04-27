«Μεγάλος Αδελφός» στην αγορά: «Σαφάρι» ελέγχων με Τεχνητή Νοημοσύνη για τις ανατιμήσεις
Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής η αλυσίδα τροφίμων, τα καύσιμα και οι υπηρεσίες
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για την καταστολή της αισχροκέρδειας και τον περιορισμό των αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Με εντολή της διοικησης οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε όλο το φάσμα της διατροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή και το χονδρεμπόριο έως τη λιανική πώληση.
Η Αρχή επιστρατεύει πλέον προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση των διακυμάνσεων των τιμών σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, δρομολογείται η λειτουργία εφαρμογής που θα επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν τις τιμές 5.000 προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εστιάζοντας σε είδη που στη χώρα μας πωλούνται ακριβότερα, όπως τα δημητριακά.
Ως βασικό ανάχωμα στην κερδοσκοπία παραμένει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, μέτρο που αναμένεται να παραταθεί τουλάχιστον έως τα τέλη Ιουνίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται ήδη:
Περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων.
22 επιχειρήσεις χονδρικής εμπορίας κρέατος.
23 επιχειρήσεις φρούτων και λαχανικών.
Ηλεκτρονικά καταστήματα και πωλήσεις μέσω social media.
Σύμφωνα με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, θεσμοθετούνται αυστηρές αλλαγές:
Υποχρεωτική σήμανση: Τα σούπερ μάρκετ οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές για προϊόντα στα οποία μειώθηκε η ποσότητα αλλά όχι η τιμή, με πρόστιμα που αγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ.
Ψηφιακές καταγγελίες: Μέσω της εφαρμογής «MyKataggelies», οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν επώνυμα ή ανώνυμα στοιχεία (φωτογραφίες, γεωεντοπισμό) για παραβάσεις.
Εκσυγχρονισμός υπαίθριου εμπορίου: Ψηφιοποιούνται οι άδειες στις λαϊκές αγορές και απλοποιούνται οι διαδικασίες για τους παραγωγούς.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επεκτείνονται και σε άλλους κλάδους:
Καύσιμα: Συνεχής επιτήρηση μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr, με ήδη επιβληθέντα πρόστιμα σε Αττική και Ρόδο.
Ασφάλειες Υγείας: Διενεργούνται έρευνες για τις ετήσιες αυξήσεις στα ασφάλιστρα που αγγίζουν το 8-10%.
Παρεμπόριο: Κατασχέσεις χιλιάδων απομιμητικών προϊόντων ένδυσης και υπόδησης και επιβολή υψηλών διοικητικών κυρώσεων.
