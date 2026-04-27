Πετρέλαιο: Άλμα άνω του 2% στις τιμές λόγω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Σημαντική άνοδο άνω του 2% στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν παρουσιάζουν πρόοδο.

Συγκεκριμένα, η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας ενισχύθηκε κατά 2,11% και διαμορφώθηκε στα 107,55 δολάρια, ενώ η αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 2,14% και διαπραγματεύεται στα 96,42 δολάρια.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην ανησυχία των αγορών για τις εξελίξεις στο στενό του Ορμούζ, όπου η κίνηση των πλοίων παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη λόγω του διπλού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το στενό αποτελεί κρίσιμο σημείο διέλευσης για μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου, και οποιαδήποτε διατάραξη της ροής επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές.

Η απουσία ουσιαστικής προόδου στις διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εντείνει την αβεβαιότητα, καθώς οι επενδυτές φοβούνται περαιτέρω περιορισμούς στην προσφορά πετρελαίου από την περιοχή του Κόλπου.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς μια ενδεχόμενη παράταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, με άμεσες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, τον πληθωρισμό και το κόστος μεταφορών.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσης αποκλιμάκωσης της έντασης, ενώ η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη παράμετρος για την πορεία των τιμών του «μαύρου χρυσού» τις επόμενες ημέρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



