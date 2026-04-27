Ο Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 φαίνεται πως οδεύει προς νέα παράταση, καθώς τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην πλατφόρμα αιτήσεων δημιούργησαν δυσκολίες στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους.

Οι σχετικές ανακοινώσεις από τη ΔΥΠΑ αναμένονται εντός της ημέρας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν η νέα παράταση θα είναι μονοήμερη ή διήμερη.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 300.000 voucher Κοινωνικού Τουρισμού για εργαζόμενους και ανέργους της περιόδου 2026-2027.

Κοινωνικός Τουρισμός: Στο τραπέζι νέα παράταση

Η ΔΥΠΑ είχε ήδη ανακοινώσει παράταση μίας ημέρας για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα, καθώς η αυξημένη ζήτηση συνοδεύτηκε από τεχνικά προβλήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Με βάση την παράταση που είχε δοθεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, έως τις 23:59, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή για όλους τους ΑΦΜ.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ στο ραδιόφωνο ErtNews, αναμένεται εντός της ημέρας νέα σύσκεψη στον Οργανισμό, με αντικείμενο το ενδεχόμενο να δοθεί εκ νέου παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν η νέα παράταση θα αφορά μία ή δύο επιπλέον ημέρες.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, αίτηση μπορούν να υποβάλουν:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε μέσα στο διάστημα των 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ισχύουν και εισοδηματικά κριτήρια.

Το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά:

τις 16.000 ευρώ για άγαμους,

τις 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο,

τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στη σχετική υπηρεσία για τον Κοινωνικό Τουρισμό.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η ιδιότητα ΑμεΑ, η μονογονεϊκή οικογένεια, ο αριθμός των παιδιών, το εισόδημα, η πρώτη συμμετοχή ή η μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ποιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται από πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο.

Επίσης, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026, με εξαίρεση τα ΑμεΑ και τους πολύτεκνους γονείς.

Τι ισχύει για τους παρόχους

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις των παρόχων υποβάλλονται από τις 21 Απριλίου 2026 έως τις 10 Μαΐου 2026 μέσω gov.gr.

Η σχετική διαδρομή είναι:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, με την προϋπόθεση ότι θα επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

