ΠΛηρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ σε 1,7 εκατ. δικαιούχους

Αναλυτικά ο χάρτης των πληρωμών έως τις 30 Απριλίου.

ΠΛηρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ σε 1,7 εκατ. δικαιούχους
27 Απρ. 2026 7:53
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την καταβολή δεδουλευμένων και επιδομάτων στους πολίτες. Συνολικά, από σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, θα διατεθούν 1.177.920.384,15 ευρώ, με τους ωφελούμενους να ανέρχονται σε 1.725.124.

Οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ

Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων αφορά τον e-ΕΦΚΑ, με την κύρια μάζα των πληρωμών να πραγματοποιείται σήμερα για τις συντάξεις του επόμενου μήνα. Αναλυτικότερα:

  • 27 Απριλίου: Πιστώνονται 1,12 δισ. ευρώ σε 1.663.804 συνταξιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου 2026.

  • 30 Απριλίου: Καταβάλλονται 3,05 εκατ. ευρώ για προκαταβολές συντάξεων σε 8.300 δικαιούχους.

  • 30 Απριλίου: Επιστροφές εισφορών ύψους 3,5 εκατ. ευρώ σε 2.200 μη μισθωτούς και 298.000 ευρώ για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ σε 340 δικαιούχους.

  • Έως 30 Απριλίου: Συνεχίζεται η απόδοση εφάπαξ, με 20 εκατ. ευρώ να κατανέμονται σε 900 δικαιούχους κατόπιν έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Παράλληλα, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχωρά στην κάλυψη των υποχρεώσεων προς ανέργους, μητέρες και εργοδότες:

  • 13 εκατ. ευρώ προορίζονται για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές σε 21.500 πολίτες.

  • 1 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 15.000 μητέρες που βρίσκονται σε επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

  • 14 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 13.000 ωφελούμενους στο πλαίσιο ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης.

  • 1,2 εκατ. ευρώ αφορούν πληρωμές εισφορών για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ