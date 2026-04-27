Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον χρυσό, γιατί επηρεάζει ο πόλεμος

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να ,μην κοπάσει, οι αναλυτές έχουν αυξήσει τις ετήσιες προβλέψεις τους για την τιμή του χρυσού, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, με την ισχυρή ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και την οικονομική αβεβαιότητα να αναμένεται να αντισταθμίσουν τους κινδύνους από την αύξηση του πληθωρισμού και την γερακίσια νομισματική πολιτική λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η ευρύτερη άνοδος του μετάλλου αναμένεται να συνεχιστεί μόλις υποχωρήσουν οι εντάσεις, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Η έρευνα σε 31 αναλυτές και traders που διεξήχθη τις τελευταίες τρεις εβδομάδες κατέληξε σε μια μέση πρόβλεψη για την τιμή του χρυσού στα 4.916 δολάρια η troy ουγγιά για το 2026, την υψηλότερη ετήσια πρόβλεψη σε δημοσκοπήσεις του Reuters που χρονολογείται από το 2012.

Η τελευταία πρόβλεψη συγκρίνεται με τα 4.746,50 δολάρια που είχαν εκτιμηθεί πριν από τρεις μήνες.

Πριν από ένα χρόνο, η δημοσκόπηση έδειξε μια μέση πρόβλεψη μόλις 3.000 δολαρίων για το 2026.

Ο πόλεμος ασκεί πίεση στις τιμές του χρυσού

Μετά από μια ταχεία άνοδο-ρεκόρ που οδήγησε τις τιμές του χρυσού σε περίπου 5.595 δολάρια την ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου, οι τιμές έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 11% από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αυξήσουν τη ρευστότητά τους.

«Εάν ο πόλεμος μπορέσει να ολοκληρωθεί ειρηνικά, τότε είναι πιθανό να υπάρξει μια ανακουφιστική άνοδος και υπάρχουν υποκείμενοι άνεμοι που μπορούν να διατηρήσουν τις τιμές υποστηρικτικές. Αλλά το επίπεδο των 5.500 δολαρίων ήταν πολύ υψηλό πριν και είναι πιθανό να είναι και πάλι», δήλωσε η αναλύτρια της StoneX, Rhona O’Connell.

Ο ρόλος του μετάλλου ως αντιστάθμισης του πληθωρισμού αμφισβητείται επί του παρόντος από τις προσδοκίες για μια επιθετική νομισματική πολιτική στις αυξημένες τιμές ενέργειας. Τα υψηλά επιτόκια τείνουν να επηρεάζουν αρνητικά τα μη αποδοτικά χρυσά νομίσματα.

Οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν χρυσό

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι οι παράγοντες που οδηγούν τον χρυσό, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, των ανησυχιών για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, του αυξανόμενου χρέους των ΗΠΑ και της υποτίμησης του νομίσματος, θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν το ασφαλές περιουσιακό στοιχείο το 2026.

«Το κίνητρο των κεντρικών τραπεζών να αποκτήσουν χρυσό είναι αναμφισβήτητα ισχυρότερο από ποτέ και τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν απλώς ενισχύσει την αίσθηση ευπάθειας στα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια. Εν ολίγοις, ο χρυσός φαίνεται θετικός αλλά με πιο μετρημένο τρόπο» υπογραμμίζει ο ανεξάρτητος αναλυτής Ross Norman.

