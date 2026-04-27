«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για επίδομα έως 500 ευρώ

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε γονείς να καλύψουν μέρος του κόστους φροντίδας μικρών παιδιών, ενώ στο Μητρώο μπορούν να ενταχθούν και πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για επίδομα έως 500 ευρώ
27 Απρ. 2026 12:11
Pelop News

Ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς», το πρόγραμμα που προβλέπει οικονομική ενίσχυση για τη φροντίδα βρεφών και νηπίων.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ntantades.gov.gr, ενώ στο σύστημα μπορούν να εγγράφονται όχι μόνο επαγγελματίες επιμελητές και επιμελήτριες, αλλά και πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως παππούδες και γιαγιάδες.

Το πρόγραμμα προβλέπει ενίσχυση από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιού, με βασικό κριτήριο το ατομικό εισόδημα της μητέρας, η οποία μπορεί να είναι εργαζόμενη, αυτοαπασχολούμενη ή άνεργη.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών.

Για ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ.

Για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σημαντική αλλαγή είναι ότι, για πρώτη φορά, προβλέπεται κοινωνική μέριμνα και για φοιτήτριες και σπουδάστριες μητέρες, οι οποίες μπορούν επίσης να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Πώς γίνεται η εγγραφή στο Μητρώο

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζει τους όρους εγγραφής των επιμελητών και επιμελητριών στο ειδικό Μητρώο, το οποίο θα λειτουργεί ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της δράσης.

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη στο ntantades.gov.gr και προσβάσιμη και μέσω του gov.gr.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτή και διαρκής σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Για τη συμμετοχή στο Μητρώο προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάσταση υγείας, τη γνώση πρώτων βοηθειών και τον ποινικό έλεγχο.

Στόχος είναι οι υπηρεσίες φροντίδας προς βρέφη και νήπια να παρέχονται με όρους ασφάλειας, αξιοπιστίας και πλήρους προστασίας.

Τι ισχύει για όσους δεν έχουν σχετικό τίτλο σπουδών

Όσοι και όσες δεν διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών θα μπορούν να ολοκληρώσουν δωρεάν πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr.

Μετά την εγγραφή τους στο ειδικό Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης έως και σε τρία παιδιά ταυτόχρονα, εφόσον επιλεγούν από τις οικογένειες μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα της δράσης.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να διευκολύνει τις οικογένειες με μικρά παιδιά, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε επιμελητές, επαγγελματίες αλλά και συγγενικά πρόσωπα να συμμετάσχουν οργανωμένα στη φροντίδα βρεφών και νηπίων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ