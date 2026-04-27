Το Fuel Pass 2026 παραμένει ανοιχτό για αιτήσεις έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου, για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από τον λήγοντα αριθμό του ΑΦΜ τους.

Η πλατφόρμα λειτουργεί μέσω της ειδικής εφαρμογής vouchers.gov.gr, ενώ όσοι δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω ΚΕΠ.

Η επιδότηση αφορά την κάλυψη μέρους του κόστους καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης.

Ποιοι είναι δικαιούχοι του Fuel Pass

Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι φυσικά πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024 πρέπει να είναι έως:

25.000 ευρώ για άγαμους,

35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης,

προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,

39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο.

Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Πόσα χρήματα δίνει το Fuel Pass 2026

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τρεις παράγοντες: το είδος του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής.

Για αυτοκίνητα, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές,

50 ευρώ με κατάθεση σε IBAN σε νησιωτικές περιοχές,

50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα,

40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Για μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, η ενίσχυση είναι:

35 ευρώ με ψηφιακή κάρτα σε νησιωτικές περιοχές,

30 ευρώ με κατάθεση σε IBAN σε νησιωτικές περιοχές,

30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα,

25 ευρώ με κατάθεση σε IBAN στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Η επιλογή της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δίνει σταθερά 10 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό για τα αυτοκίνητα και 5 ευρώ περισσότερα για μοτοσικλέτες/μοτοποδήλατα, ανάλογα με την κατηγορία.

Πώς γίνεται η αίτηση για το Fuel Pass

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/fuelpass, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο αιτών πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Αν δεν έχει προηγηθεί εγγραφή, αυτή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ.

Τα βασικά βήματα είναι τα εξής:

είσοδος στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet,

εισαγωγή του κωδικού επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στο κινητό,

επιβεβαίωση ή επικαιροποίηση κινητού τηλεφώνου και email,

επιλογή ή συμπλήρωση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος,

επιλογή τρόπου πληρωμής,

υποβολή της αίτησης.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει είτε έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης, ο λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός και ο αιτών να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Τι ισχύει για τα οχήματα leasing

Αν ο αιτών δηλώνει όχημα μισθωμένο μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα πρέπει να αποδείξει ότι το συμβόλαιο leasing έχει συναφθεί στα προσωπικά του στοιχεία.

Δεν μπορεί να δηλωθεί όχημα που διαθέτει η επιχείρηση στην οποία εργάζεται κάποιος, εφόσον το εταιρικό συμβόλαιο leasing δεν είναι στα προσωπικά του στοιχεία.

Σε περίπτωση οχήματος leasing απαιτείται πλήρες συμβόλαιο μίσθωσης ή επικυρωμένη βεβαίωση της εκμισθώτριας εταιρείας, όπου θα αναγράφονται:

ο ΑΦΜ του μισθωτή,

το ονοματεπώνυμο του μισθωτή,

η πινακίδα του οχήματος,

ο ΑΦΜ και η επωνυμία της εκμισθώτριας εταιρείας,

η χρονική περίοδος ισχύος του συμβολαίου.

Αίτηση και μέσω ΚΕΠ

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω δημόσιου ΚΕΠ, από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου.

Ο υπάλληλος καταχωρίζει στην ειδική εφαρμογή τον ΑΦΜ, τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον τρόπο πληρωμής που επιλέγει ο δικαιούχος.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Οι πιθανές καταστάσεις της αίτησης

Μετά την υποβολή, η αίτηση μπορεί να εμφανίζεται σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις:

Επεξεργασία από δικαιούχο,

Απορριφθείσα,

Υπό έλεγχο,

Υπό έλεγχο δικαιολογητικών,

Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα,

Προς επεξεργασία από τραπεζικό ίδρυμα,

Ολοκληρωμένη πληρωμή.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ένδειξη «Επεξεργασία από δικαιούχο», καθώς σημαίνει ότι η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά.

Αν μια αίτηση εγκριθεί, δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της. Αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο όσο η αίτηση παραμένει σε επεξεργασία.

Πού χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Το ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Fuel Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για αγορά καυσίμων ή για μετακίνηση.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μέσω επικυρωτών και σε ταξί, όπου υποστηρίζεται η σχετική χρήση.

Η ψηφιακή κάρτα λειτουργεί μέσω συσκευής που υποστηρίζει ανέπαφες συναλλαγές και δεν επιτρέπει ανάληψη μετρητών.

Το διαθέσιμο υπόλοιπο πρέπει να χρησιμοποιηθεί έως και την 31η Ιουλίου 2026.

Τι ισχύει για ζευγάρια με δύο οχήματα

Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με κοινή φορολογική δήλωση και κάθε σύζυγος διαθέτει διαφορετικό όχημα, μπορούν να υποβάλουν χωριστές αιτήσεις.

Κάθε μέλος πρέπει να κάνει ξεχωριστή αίτηση και να δηλώσει όχημα, μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο που του ανήκει, στο οποίο έχει συγκυριότητα ή το οποίο μισθώνει αποδεδειγμένα μέσω προσωπικού συμβολαίου leasing.

Πού μπορούν να απευθυνθούν οι δικαιούχοι

Για βοήθεια, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του προγράμματος στο 210 2154173.

Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 17:00, εκτός επίσημων αργιών.

Ερωτήματα μπορούν επίσης να υποβάλλονται μέσω email στη διεύθυνση FuelPass2026@ktpae.

