Χαμενεΐ: «Ο Περσικός Κόλπος οδεύει σε μέλλον χωρίς αμερικανική παρουσία»

Μήνυμα με φόντο την ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Χαμενεΐ: «Ο Περσικός Κόλπος οδεύει σε μέλλον χωρίς αμερικανική παρουσία»
30 Απρ. 2026 14:07
Pelop News

Την εκτίμηση ότι η περιοχή του Περσικός Κόλπος και των Στενά του Ορμούζ βαδίζει προς ένα μέλλον χωρίς την παρουσία των Ηνωμένες Πολιτείες διατύπωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η δήλωση έγινε με αφορμή την Ημέρα του Περσικού Κόλπου και δημοσιεύθηκε από το κρατικό πρακτορείο IRNA, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφορές στην ιστορία και «εξωτερικές επιδιώξεις»

Στο μήνυμά του, ο Χαμενεΐ υπογράμμισε ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν διαχρονικά πεδίο ανταγωνισμού, σημειώνοντας ότι έχουν προκαλέσει την «απληστία πολλών» στο πέρασμα των αιώνων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκδίωξη των πορτογαλικών δυνάμεων το 1622, επιχειρώντας να συνδέσει τις ιστορικές συγκρούσεις με τη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα.

«Νέο κεφάλαιο» μετά τη σύγκρουση

Ο Ιρανός ηγέτης υποστήριξε ότι μετά την έναρξη της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου, οι Ιρανοί πολίτες έγιναν μάρτυρες –όπως είπε– της «αντοχής και επαγρύπνησης» των ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «ένα νέο κεφάλαιο» που διαμορφώνεται στην περιοχή, αποδίδοντας την εξέλιξη σε αυτό που χαρακτήρισε αποτυχία της αμερικανικής στρατηγικής.

Όραμα για την επόμενη ημέρα

Σύμφωνα με τον Χαμενεΐ, το μέλλον του Περσικού Κόλπου θα είναι «χωρίς την Αμερική» και θα επικεντρώνεται –όπως ανέφερε– στην πρόοδο και την ευημερία των λαών της περιοχής.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ρητορικής της Τεχεράνης, που επιδιώκει την απομάκρυνση της δυτικής στρατιωτικής παρουσίας από κρίσιμες ενεργειακές και ναυτιλιακές οδούς.

Κρίσιμη γεωστρατηγική περιοχή

Ο Περσικός Κόλπος και τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, με μεγάλο ποσοστό της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου να διέρχεται από την περιοχή.

Οι εξελίξεις και οι δηλώσεις των εμπλεκόμενων πλευρών παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς ενδεχόμενη κλιμάκωση θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τη σταθερότητα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

