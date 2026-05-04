Σκηνές σαν από ταινία στη Νότια Αφρική: Η ανάσυρση του κροκόδειλου και το μακάβριο εύρημα

Η επικίνδυνη επιχείρηση στον ποταμό Κομάτι αποκάλυψε ανθρώπινα υπολείμματα στο πεπτικό σύστημα του ζώου, με τις αρχές να περιμένουν τις εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση.

04 Μάι. 2026 9:38
Pelop News

Ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν μέσα σε κροκόδειλο στη Νότια Αφρική, σε μια υπόθεση που συνδέεται με την εξαφάνιση επιχειρηματία στην επαρχία Μπουμαλάνγκα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον ποταμό Κομάτι, σε περιοχή όπου η παρουσία επικίνδυνων ερπετών καθιστά κάθε προσέγγιση εξαιρετικά δύσκολη. Οι αρχές χρειάστηκε να οργανώσουν ειδική αποστολή, με τη συμμετοχή εκπαιδευμένου αστυνομικού, ο οποίος κατέβηκε με σχοινί από ελικόπτερο για να φτάσει στο σημείο όπου βρισκόταν το ζώο.

Ο κροκόδειλος είχε ήδη θανατωθεί, ωστόσο οι συνθήκες παρέμεναν επικίνδυνες, καθώς η περιοχή ήταν δύσβατη και απρόβλεπτη.

Η συμπεριφορά που κίνησε υποψίες

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μονάδας δυτών της αστυνομίας, η εικόνα του κροκόδειλου προκάλεσε έντονη ανησυχία. Το ζώο παρουσίαζε μειωμένη κινητικότητα, ενώ η κοιλιά του ήταν εμφανώς διογκωμένη.

Η ασυνήθιστη αυτή συμπεριφορά ενίσχυσε τις υποψίες ότι ο κροκόδειλος είχε καταναλώσει πρόσφατα μεγάλο θήραμα.

Μετά την ανάσυρσή του, το ζώο μεταφέρθηκε στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, όπου εξετάστηκε. Εκεί εντοπίστηκαν ανθρώπινα υπολείμματα στο πεπτικό του σύστημα.

Σύνδεση με εξαφάνιση επιχειρηματία

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα λείψανα ενδέχεται να ανήκουν σε αγνοούμενο επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να παρασύρθηκε από ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια έντονων πλημμυρών.

Το όχημά του είχε εντοπιστεί εγκαταλελειμμένο κοντά σε πλημμυρισμένη διάβαση, γεγονός που ενίσχυσε το ενδεχόμενο η εξαφάνισή του να συνδέεται με τις πλημμύρες στην περιοχή.

Η ταυτοποίηση των λειψάνων, ωστόσο, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι απαντήσεις αναμένονται από τις εξετάσεις DNA, οι οποίες θα δείξουν εάν τα ανθρώπινα υπολείμματα ανήκουν πράγματι στον αγνοούμενο άνδρα.

Τα παπούτσια που προβληματίζουν τις αρχές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ένα ακόμη εύρημα. Στο εσωτερικό του κροκόδειλου βρέθηκαν πολλαπλά ζευγάρια παπουτσιών, στοιχείο που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το ζώο να είχε επιτεθεί και σε άλλους ανθρώπους στο παρελθόν.

Η αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση «εξαιρετικά επικίνδυνη και σύνθετη», ενώ ανώτατοι αξιωματούχοι εξήραν τον επαγγελματισμό και τη γενναιότητα όσων συμμετείχαν στην αποστολή.

