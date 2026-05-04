Η Ιωάννα Στρίγγα, η performer που έχει γίνει viral στα social media με το τουμπερλέκι της, αποκάλυψε πως η πορεία της στη μουσική και στις πίστες ξεκίνησε εντελώς τυχαία — και μάλιστα, όπως είπε, «για πλάκα».

Η νεαρή performer βρέθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα», όπου χόρεψε, έπαιξε τουμπερλέκι και ξεσήκωσε το πλατό. Στη συνέχεια, μίλησε για το πώς από τις σπουδές αισθητικής στην Πάτρα βρέθηκε να εμφανίζεται σε νυχτερινά μαγαζιά και αργότερα στις αθηναϊκές πίστες.

Η βόλτα που έγινε αρχή καριέρας

Όπως εξήγησε η Ιωάννα Στρίγγα, όλα ξεκίνησαν από μια τυχαία έξοδο με έναν φίλο της, ο οποίος ήταν τραγουδιστής και είχε πάει να συζητήσει για δουλειά.

«Προέκυψε σαν μία πλάκα. Σπούδαζα στην Πάτρα αισθητική και τότε είχα έναν φίλο ο οποίος ήταν τραγουδιστής και πήγε να μιλήσει για δουλειά και είχα πάει κι εγώ μαζί σαν βόλτα», είπε.

Τότε, όπως περιέγραψε, ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι αναζητούσε κάτι διαφορετικό για το μαγαζί, μια κοπέλα που να παίζει κάποιο όργανο.

Η ίδια δεν είχε ακόμη αγοράσει τουμπερλέκι και, όπως παραδέχθηκε, έπαιζε μόνη της στο σπίτι, αυτοσχέδια και χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία.

«Εγώ δεν είχα καν αγοράσει τουμπερλέκι, έπαιζα σε αυτοσχέδιο σπίτι μου, μόνη μου, πολύ λίγα πράγματα, σχεδόν τίποτα. Και λέω με θράσος για πλάκα “πάρε εμένα”», ανέφερε.

«Στην πρεμιέρα πήγα με δανεικό τουμπερλέκι»

Η απάντηση, όμως, δεν έμεινε στο αστείο. Ο επιχειρηματίας την πήρε στα σοβαρά και της έδωσε την ευκαιρία να δοκιμαστεί.

«Ο άνθρωπος το πίστεψε. Όσο τρελή ήμουν εγώ, ήταν κι αυτός απ’ ό,τι φαίνεται και μου λέει “έλα”. Στην πρεμιέρα πήγα με δανεικό τουμπερλέκι», είπε η Ιωάννα Στρίγγα, περιγράφοντας την πρώτη της εμφάνιση.

Όταν κατάλαβε ότι η κατάσταση άρχισε να γίνεται πιο σοβαρή, αποφάσισε να δουλέψει περισσότερο πάνω στο όργανο και να κάνει μαθήματα.

«Όταν είδα ότι σοβάρεψαν τα πράγματα πήγα σε δάσκαλο. Δούλεψα στην Πάτρα 2-3 χρόνια και μετά ήρθα στην Αθήνα», ανέφερε.

Από την Πάτρα στις αθηναϊκές πίστες

Η Ιωάννα Στρίγγα συνέχισε τις εμφανίσεις της στην Πάτρα για δύο με τρία χρόνια, πριν κάνει το επόμενο βήμα και μετακομίσει στην Αθήνα.

Σήμερα, πραγματοποιεί εμφανίσεις στο πλευρό του Γιώργου Κακοσαίου, ενώ η παρουσία της στα social media έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δημοφιλία της.

Το τουμπερλέκι, που αρχικά μπήκε στη ζωή της περισσότερο σαν αυθόρμητη ιδέα παρά σαν οργανωμένο επαγγελματικό σχέδιο, εξελίχθηκε σε βασικό στοιχείο της σκηνικής της ταυτότητας.

Κυκλοφόρησε και δικά της τραγούδια

Πέρα από τις live εμφανίσεις, η Ιωάννα Στρίγγα έχει αρχίσει να χτίζει και τη δική της δισκογραφική παρουσία.

Το 2025 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Ζαβολιές», κάνοντας ακόμη ένα βήμα στη μουσική της πορεία.

Από μια αυθόρμητη ατάκα σε μια επαγγελματική πρόταση, η Ιωάννα Στρίγγα κατάφερε να μετατρέψει μια «πλάκα» σε διαδρομή στις πίστες, με το τουμπερλέκι της να γίνεται πλέον το στοιχείο που την έκανε να ξεχωρίσει.

