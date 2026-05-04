Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε ξανά μια εικόνα υψηλού συμβολισμού για να στείλει μήνυμα προς το Ιράν, την ώρα που η ένταση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τα Στενά του Ορμούζ παραμένει στο προσκήνιο.

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε εικόνα του Αμερικανού προέδρου να κρατά κάρτες Uno, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «I have all the cards», δηλαδή «έχω όλα τα χαρτιά». Η ανάρτηση ερμηνεύεται ως μήνυμα ισχύος προς την Τεχεράνη, σε συνέχεια της ρητορικής που έχει υιοθετήσει ο Τραμπ τις τελευταίες ημέρες.

Το μήνυμα με τις κάρτες Uno

Η εικόνα με τις κάρτες Uno δεν εμφανίστηκε σε κενό πολιτικού χρόνου. Έρχεται μετά τις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται από θέση ισχύος και ότι το Ιράν δεν βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση.

Σε πρόσφατο διάγγελμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από αμερικανικά πλήγματα, προειδοποιώντας ότι, εάν η Τεχεράνη επιχειρήσει να τις επανεκκινήσει, «θα χτυπηθούν ξανά πολύ σκληρά».

«Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί δεν έχουν κανένα», είχε δηλώσει ο Τραμπ, παρουσιάζοντας τη στρατηγική του ως διαπραγμάτευση από θέση υπεροχής.

Το Project Freedom στα Στενά του Ορμούζ

Λίγες ώρες πριν από την ανάρτηση με τις κάρτες Uno, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social το Project Freedom, μια αμερικανική πρωτοβουλία που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και αφορά την καθοδήγηση πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα βοηθήσει πλοία να κινηθούν με ασφάλεια, έπειτα από αιτήματα χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση αλλά έχουν συμφέροντα ή πλοία στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ θετικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή το επίπεδο των επαφών. Αντίστοιχες αναφορές σε θετικές συζητήσεις με το Ιράν καταγράφονται και σε αμερικανικά δημοσιεύματα για την πρωτοβουλία στα Στενά του Ορμούζ.

Η επικοινωνιακή κίνηση και το μήνυμα προς την Τεχεράνη

Η επιλογή του Λευκού Οίκου να χρησιμοποιήσει μια εικόνα με κάρτες Uno προσθέτει ακόμη ένα επικοινωνιακό στοιχείο στην αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν. Το μήνυμα είναι απλό, άμεσο και προφανώς σχεδιασμένο για τα social media: ο Τραμπ εμφανίζεται ως παίκτης που θεωρεί ότι έχει το πάνω χέρι.

Η κίνηση αυτή συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον προσπαθεί να εμφανιστεί αποφασισμένη τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο διπλωματικό πεδίο. Από τη μία πλευρά, ο Τραμπ προειδοποιεί για νέα πλήγματα σε περίπτωση επανεκκίνησης των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Από την άλλη, αφήνει ανοιχτό το παράθυρο των συνομιλιών, μιλώντας για θετικές επαφές με την Τεχεράνη.

Η ένταση παραμένει στα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο, καθώς αποτελούν κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα για το διεθνές εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια. Η αμερικανική πρωτοβουλία για το Project Freedom παρουσιάζεται από την Ουάσινγκτον ως αποστολή διευκόλυνσης και προστασίας της ναυσιπλοΐας, όμως η χρονική συγκυρία τη συνδέει αναπόφευκτα με την ευρύτερη αντιπαράθεση με το Ιράν.

Η ανάρτηση με το «I have all the cards» δείχνει ότι ο Τραμπ επιλέγει να κρατήσει ψηλά τους τόνους, ακόμη και όταν μιλά για συνομιλίες. Για την Τεχεράνη, το μήνυμα διαβάζεται ως πίεση. Για τον Λευκό Οίκο, ως υπενθύμιση ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί πως έχει τον έλεγχο των επόμενων κινήσεων.

