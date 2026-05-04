Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία προσθέτει ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο στη δοκιμασία της διατλαντικής σχέσης και της αξιοπιστίας του ΝΑΤΟ.

Η κίνηση αυτή δεν αφορά μόνο το Βερολίνο. Αγγίζει τον πυρήνα της αμερικανικής εγγύησης για την ασφάλεια της Ευρώπης, σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σε κρίσιμη καμπή, η Ρωσία παρακολουθεί κάθε ρωγμή στη δυτική συνοχή και η Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια οικονομία.

President Donald Trump’s plan to withdraw at least 5,000 US troops from Germany has raised concerns among residents living near Ramstein Air Base. pic.twitter.com/hllQNYiuYg — DW News (@dwnews) May 3, 2026

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι η απόφαση παρουσιάζεται ως μορφή πίεσης προς τη Γερμανία, μετά τις διαφορετικές εκτιμήσεις που διατύπωσε ο καγκελάριος Μερτς για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Με αυτόν τον τρόπο, η Ουάσινγκτον εμφανίζεται να χρησιμοποιεί την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη ως εργαλείο πολιτικής τιμωρίας απέναντι σε συμμάχους.

Το μήνυμα προς την Ευρώπη και τη Μόσχα

Η αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία στέλνει ένα δύσκολο μήνυμα στους Ευρωπαίους συμμάχους, αλλά και στη Μόσχα.

Για την Ευρώπη, επιβεβαιώνει στην πράξη το δόγμα Τραμπ περί αποστασιοποίησης των ΗΠΑ από την παραδοσιακή εγγύηση ασφάλειας της ηπείρου. Για τη Ρωσία, όμως, μπορεί να διαβαστεί ως ένδειξη ότι η αμερικανική δέσμευση στην ευρωπαϊκή άμυνα δεν είναι πλέον αυτονόητη.

Σε μια στιγμή που η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τεράστια πίεση, μια τέτοια εικόνα αποδυνάμωσης της δυτικής συνοχής είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η αποχώρηση, ακόμη κι αν τελικά έχει περιορισμένο επιχειρησιακό αντίκτυπο, λειτουργεί πολιτικά και συμβολικά.

Και στη διεθνή πολιτική, το συμβολικό μήνυμα συχνά μετρά όσο και η ίδια η στρατιωτική δύναμη.

Η διατλαντική σχέση σε δύσκολη φάση

Η απόφαση για τη Γερμανία δεν έρχεται μεμονωμένα. Εντάσσεται σε μια αλυσίδα επεισοδίων που έχουν ήδη επιβαρύνει τις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης.

Το επεισόδιο της Γροιλανδίας, οι επιθετικές δηλώσεις του Τραμπ για τους συμμάχους, οι απειλές για αντίμετρα σε όσους δεν στήριξαν τις επιλογές του για την επίθεση στο Ιράν και η χρήση των δασμών ως μοχλού πίεσης έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο, πιο σκληρό πλαίσιο: από τη μία πλευρά καλείται να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία, από την άλλη όμως εξακολουθεί να εξαρτάται σε κρίσιμους τομείς από τις ΗΠΑ.

Ευρωπαϊκή αφύπνιση, αλλά με τεράστιο κόστος

Το νέο δόγμα Τραμπ έχει προκαλέσει μια μορφή ευρωπαϊκής αφύπνισης. Οι χώρες της Ευρώπης αντιλαμβάνονται πλέον ότι ο ευρωπαϊκός βραχίονας του ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά και όχι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων.

Ωστόσο, αυτή η διαδικασία είναι μακρά, σύνθετη και ακριβή. Απαιτεί τεράστιους πόρους, σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές οικονομίες εμφανίζουν ξανά σημάδια πίεσης, εν μέρει και λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.

Οι επιθέσεις του Τραμπ κατά της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Βρετανίας, αλλά ακόμη και της Ιταλίας, παρά την προηγούμενη καλή προσωπική σχέση του με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, δεν μοιάζουν πλέον με στιγμιαίες αντιδράσεις.

Αποτυπώνουν μια βαθύτερη επιλογή, η οποία είχε φανεί ήδη από την πρώτη θητεία του, όταν είχε αμφισβητήσει ανοιχτά το ΝΑΤΟ με επιχείρημα τη χαμηλή αμυντική συνεισφορά των Ευρωπαίων συμμάχων.

Σήμερα, όμως, το επιχείρημα αυτό είναι λιγότερο ισχυρό. Η πλειονότητα των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ έχει πλέον πετύχει τον στόχο του 2% στις αμυντικές δαπάνες, ενώ έχει τεθεί ως νέα κατεύθυνση η αύξησή τους προς το 5%.

Η στροφή προς Ασία και Κίνα δεν σβήνει τη Ρωσία

Αναλυτές στην Ουάσινγκτον εκτιμούν ότι η πολιτική Τραμπ επιχειρεί να μετατοπίσει το στρατηγικό βάρος των ΗΠΑ προς την Ασία, την Κίνα και το «Δυτικό Ημισφαίριο».

Μια τέτοια στροφή, όμως, δεν μπορεί να γίνει με απλή εγκατάλειψη του ευρωπαϊκού μετώπου. Η Ρωσία παραμένει ενεργή απειλή, το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι ο βασικός μηχανισμός δυτικής αποτροπής, ενώ τα ανοιχτά μέτωπα στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομία και, κατ’ επέκταση, και την ίδια την αμερικανική οικονομία.

Η γεωπολιτική δεν επιτρέπει εύκολες διαγραφές. Οι ΗΠΑ μπορούν να μετατοπίσουν προτεραιότητες, αλλά δύσκολα μπορούν να παρακάμψουν την Ευρώπη χωρίς να περιορίσουν και τη δική τους δυνατότητα προβολής ισχύος.

Τα ερωτήματα για τους 5.000 στρατιώτες

Η απόφαση για την αποχώρηση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία παραμένει ακόμη ασαφής σε κρίσιμες λεπτομέρειες.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιες μονάδες θα αποσυρθούν, αν θα μετακινηθούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή αν η απόφαση αποτελεί το πρώτο βήμα για ευρύτερη αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το ερώτημα εάν η απόφαση επηρεάζει το σχέδιο που είχε εγκριθεί επί προεδρίας Μπάιντεν για την εγκατάσταση πυραύλων Tomahawk στη Γερμανία, μαζί με τάγμα που θα αναλάμβανε τον χειρισμό του σχετικού πυραυλικού συστήματος.

Αν η αποχώρηση δεν συνδεθεί με κρίσιμες μονάδες, θα μπορούσε να θεωρηθεί περισσότερο συμβολική. Αν όμως αγγίζει δυνάμεις που σχετίζονται με τους Tomahawk ή με άλλες ευαίσθητες εγκαταστάσεις της ευρωπαϊκής άμυνας, τότε η σημασία της γίνεται πολύ μεγαλύτερη.

Γιατί οι Tomahawk έχουν σημασία για το Βερολίνο

Για τη Γερμανία, οι αμερικανικοί Tomahawk θα αποτελούσαν προς το παρόν μια ισχυρή μορφή αποτροπής απέναντι στη Ρωσία.

Το Βερολίνο δεν διαθέτει δικούς του πυραύλους αντίστοιχης ισχύος, ικανούς να σταθούν απέναντι στα ρωσικά υπερηχητικά συστήματα. Η Μόσχα έχει ήδη χρησιμοποιήσει τέτοιους πυραύλους στην Ουκρανία, όχι μόνο για επιχειρησιακούς λόγους αλλά και ως μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ζητήσει να ακυρωθεί η μεταφορά και εγκατάσταση αμερικανικών πυραύλων στο γερμανικό έδαφος, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί απειλή για τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό πυραυλικό οπλοστάσιο έχει μετακινηθεί στο Καλίνινγκραντ, δημιουργώντας απειλή για χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Η προειδοποίηση Τουσκ για τη διατλαντική κοινότητα

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η δήλωση του πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

«Η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι οι εξωτερικοί της εχθροί, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση».

Η προειδοποίηση αυτή αποτυπώνει τον φόβο χωρών που βρίσκονται πιο κοντά στη ρωσική απειλή και αντιλαμβάνονται ότι η συνοχή του ΝΑΤΟ δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά άμεσο ζήτημα ασφάλειας.

Η άμυνα της Ευρώπης δεν χτίζεται με δηλώσεις

Η αντιστροφή της σημερινής δύσκολης πραγματικότητας απαιτεί πολύ περισσότερα από πολιτικές διακηρύξεις.

Χρειάζεται μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών, ενίσχυση της παραγωγής όπλων, επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Τα τρέχοντα σχέδια προβλέπουν διπλασιασμό των αμυντικών δαπανών της Ευρώπης, ώστε να φτάσουν το 2030 τα 750 δισ. δολάρια. Όμως η αξιοποίηση αυτών των πόρων προϋποθέτει και αλλαγή νοοτροπίας.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να ξεπεράσουν τους εθνικούς προστατευτισμούς γύρω από τις αμυντικές βιομηχανίες τους, ώστε να εξασφαλιστούν υψηλότερα επίπεδα συνεργασίας στην παραγωγή και στις προμήθειες οπλικών συστημάτων.

Η απειλή κατάρρευσης του σχεδίου για το ευρωπαϊκό μαχητικό 6ης γενιάς, λόγω της σύγκρουσης γαλλικών και γερμανικών εταιρειών, δείχνει πόσο δύσκολη παραμένει αυτή η πορεία.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή υστέρηση σε συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας δημιουργεί σημαντικό κενό ασφαλείας, καθώς το ζήτημα αυτό εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες αμερικανικών πυραύλων. Η εξάρτηση αυτή γίνεται ακόμη πιο προβληματική υπό τις επιλογές Τραμπ, αλλά και λόγω της μείωσης των αμερικανικών αποθεμάτων μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Το ΝΑΤΟ είναι και εργαλείο ισχύος των ΗΠΑ

Οι κινήσεις που υπονομεύουν το ΝΑΤΟ δεν πλήττουν μόνο την Ευρώπη. Πλήττουν και την αξιοπιστία των ΗΠΑ ως παγκόσμιας δύναμης.

Η αμερικανική ισχύς δεν μπορεί να προβληθεί αποτελεσματικά στον ευρύτερο χώρο της Ευρασίας και της Μέσης Ανατολής χωρίς την Ευρώπη. Αυτό φάνηκε καθαρά και στον πόλεμο στο Ιράν, όπου η μεγάλη πολεμική κινητοποίηση των ΗΠΑ δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την απρόσκοπτη χρήση των αμερικανικών βάσεων και διευκολύνσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η αεροπορική βάση Ramstein στη Γερμανία, η Sigonella στην Ιταλία, η Lajes στην Πορτογαλία, η Rota στην Ισπανία, η Σούδα και η Λάρισα στην Ελλάδα, η RAF Mildenhall στη Βρετανία, καθώς και βάσεις στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, υπήρξαν κρίσιμοι κόμβοι για την αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν.

Οι εγκαταστάσεις αυτές λειτούργησαν ως σημεία ανεφοδιασμού στον αέρα, μεταστάθμευσης, logistics και επιχειρήσεων Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης, δηλαδή ISR, μεταξύ άλλων και για μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Με άλλα λόγια, η Ευρώπη δεν είναι απλώς αποδέκτης της αμερικανικής προστασίας. Είναι και κρίσιμο επιχειρησιακό βάθος για την αμερικανική στρατηγική.

Το ρίσκο για την ίδια την αμερικανική ισχύ

Ο Τραμπ πιθανόν θεωρεί ότι, αποδυναμώνοντας τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και στην ασφάλεια της Ευρώπης, πιέζει τους Ευρωπαίους που δεν στηρίζουν τις επιλογές του ή δεν ευθυγραμμίζονται με τις αποφάσεις του.

Στην πράξη, όμως, μια τέτοια στρατηγική μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα.

Αν η Ουάσινγκτον εμφανίζεται αναξιόπιστη απέναντι στους βασικούς συμμάχους της, περιορίζει την ίδια της την ικανότητα να ηγείται διεθνών συμμαχιών. Αν υπονομεύει το ΝΑΤΟ, αποδυναμώνει το βασικότερο πλαίσιο μέσα από το οποίο ασκεί επιρροή στην Ευρώπη. Και αν αντιμετωπίζει τις ευρωπαϊκές βάσεις ως δεδομένες, παραγνωρίζει ότι αυτές αποτελούν βασικό στοιχείο της παγκόσμιας στρατιωτικής της εμβέλειας.

Τελικά, η απόσυρση των 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία μπορεί να εμφανίζεται ως μήνυμα προς το Βερολίνο. Το ευρύτερο μήνυμα, όμως, αφορά ολόκληρη τη Δύση: χωρίς εμπιστοσύνη, συνοχή και κοινό στρατηγικό σχεδιασμό, η συμμαχική ισχύς δεν αθροίζεται· διαβρώνεται.

