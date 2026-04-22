ΝΑΤΟ: Λίστα με «πιστούς και απειθείς» συμμάχους συνέταξε ο Τραμπ
Η δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου πηγάζει από τη στάση ορισμένων κρατών-μελών κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Epic Fury»
Σε μια κίνηση που αναμένεται να δοκιμάσει περαιτέρω τις αντοχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει καταρτίσει ένα έγγραφο αξιολόγησης που χωρίζει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ σε «καλούς και κακούς». Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το βασικό κριτήριο για την κατάταξη αυτή είναι ο βαθμός στήριξης που παρείχε κάθε χώρα στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
Η δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου πηγάζει από τη στάση ορισμένων κρατών-μελών κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Epic Fury». Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, ήταν σαφής: «Χώρες που προστατεύουμε με χιλιάδες στρατιώτες δεν στάθηκαν στο πλευρό μας. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα το θυμάται αυτό».
Η πρωτοβουλία αυτή φαίνεται να ακολουθεί τη γραμμή που χάραξε ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει από τον Δεκέμβριο ότι οι «πρότυποι σύμμαχοι» θα έχουν την εύνοια των ΗΠΑ, ενώ όσοι δεν συμβάλλουν επαρκώς στη συλλογική άμυνα και στις αμερικανικές επιλογές θα αντιμετωπίσουν συνέπειες.
Αν και οι λεπτομέρειες για τις ενδεχόμενες «κυρώσεις» παραμένουν ασαφείς, διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το ισχυρότερο χαρτί του Τραμπ είναι η μετακίνηση στρατευμάτων.
Οι «Ευνοημένοι»: Η Πολωνία και η Ρουμανία εμφανίζονται ως οι πιθανοί ωφελημένοι. Η Βαρσοβία καλύπτει ήδη το κόστος φιλοξενίας 10.000 Αμερικανών στρατιωτών, ενώ η βάση Mihail Kogălniceanu στη Ρουμανία αναβαθμίστηκε πρόσφατα για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις στο Ιράν.
Οι «Υπό επιτήρηση»: Χώρες που κράτησαν αποστάσεις από τις πολεμικές επιχειρήσεις ενδέχεται να δουν αμερικανικές δυνάμεις να αποχωρούν από το έδαφός τους, αν και μια τέτοια κίνηση θεωρείται δαπανηρή και για τις ίδιες τις ΗΠΑ.
Πίεση ενόψει της επίσκεψης Ρούτε
Το έγγραφο αυτό φέρεται να προετοιμάστηκε ως «πυρομαχικό» ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ουάσινγκτον. Η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την αβεβαιότητα σε μια περίοδο που η Συμμαχία προσπαθεί να διατηρήσει την ενότητά της, με την απειλή για πλήρη αποχώρηση των ΗΠΑ να πλανάται πάντα στο παρασκήνιο.
Μέχρι στιγμής, το ΝΑΤΟ δεν έχει προβεί σε επίσημο σχολιασμό, ωστόσο η ύπαρξη μιας τέτοιας λίστας επιβεβαιώνει την πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου να μετατρέψει τη Συμμαχία σε μια σχέση «συναλλακτικού» τύπου, όπου η προστασία θα παρέχεται ανάλογα με την πολιτική και στρατιωτική ευθυγράμμιση.
