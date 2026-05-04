Πόρτο Ράφτη: «Με χτύπησε στο κεφάλι» – 36χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε στο Πόρτο Ράφτη, αυτή τη φορά από μια 36χρονη γυναίκα, η οποία ανέφερε στις Αρχές ότι ο σύζυγός της τη χτύπησε το βράδυ της Παρασκευής 1ης Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία και δήλωσε ότι είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από τον σύντροφό της. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της στο Πόρτο Ράφτη, όπου η 36χρονη υποστήριξε ότι ο άνδρας τη χτύπησε στο πάνω μέρος του κεφαλιού, ενώ φέρεται να έφερε και εμφανές καρούμπαλο στη δεξιά πλευρά.

Τι ανέφερε η 36χρονη στους αστυνομικούς

Η γυναίκα είπε στους αστυνομικούς ότι, μετά το επεισόδιο, ο σύζυγός της αποχώρησε από το σπίτι. Η ίδια, όπως εξήγησε, δεν μπορούσε να μεταβεί αμέσως στο αστυνομικό τμήμα, καθώς είχε μαζί της το μωρό της.

Την επόμενη ημέρα πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαρκοπούλου, όπου κατέθεσε σε βάρος του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν ζήτησε την ποινική του δίωξη.

Τα χτυπήματα που κατήγγειλε

Στην κατάθεσή της, η 36χρονη φέρεται να ανέφερε ότι ο σύζυγός της τη χτύπησε δύο με τρεις φορές. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι τη χτύπησε δύο φορές στο κεφάλι με το χέρι του και μία φορά στον σβέρκο με την παλάμη.

Μετά το περιστατικό, όπως είπε, διαπίστωσε ότι είχε καρούμπαλο στο κεφάλι, καθώς και τραυματισμό στο αριστερό της αυτί.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

