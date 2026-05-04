Ρόδος: Την μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι όπου δούλευε και την κλείδωσε τραυματισμένη

Ένα βίαιο περιστατικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Ρόδο ερευνά η Αστυνομία, μετά την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 42χρονης οικιακής βοηθού μέσα στο σπίτι όπου εργαζόταν, φροντίζοντας δύο κατάκοιτα άτομα.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο κατάφερε, παρά την κατάστασή της, να ειδοποιήσει τις Αρχές και να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η επίθεση μέσα στην κουζίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρόδο, η 54χρονη φερόμενη ως δράστιδα, αλβανικής υπηκοότητας, πήγε στο σπίτι χωρίς αρχικά να κινήσει υποψίες, καθώς ήταν γνωστή της 42χρονης.

Το σκηνικό άλλαξε ξαφνικά όταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε την οικιακή βοηθό στην κουζίνα και της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι.

Η 42χρονη δέχθηκε τέσσερα χτυπήματα, σε χέρι, πόδι, θώρακα και πλευρά, τραυματισμοί που κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαροί.

Την κλείδωσε τραυματισμένη σε δωμάτιο

Μετά την επίθεση, η 54χρονη φέρεται να κλείδωσε την τραυματισμένη γυναίκα μέσα σε δωμάτιο, αφήνοντάς την χωρίς δυνατότητα να διαφύγει.

Παρά τα τραύματά της, η 42χρονη διατήρησε την ψυχραιμία της και κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το ΕΚΑΒ, ζητώντας βοήθεια. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πριν αποχωρήσει από το σπίτι η φερόμενη ως δράστιδα φέρεται να έκοψε τα καλώδια του συστήματος καμερών, σε μια κίνηση που εξετάζεται ως προσπάθεια να μην καταγραφεί η επίθεση.

Λίγες ώρες αργότερα παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού, όπου και συνελήφθη.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Στο μικροσκόπιο κίνητρα και παρελθόν της κατηγορούμενης

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τόσο τα κίνητρα της επίθεσης όσο και τη σχέση που συνέδεε τις δύο γυναίκες. Παράλληλα, ερευνάται και το ιστορικό της 54χρονης, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Ρόδου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η αιματηρή επίθεση.

