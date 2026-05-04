«Τρένο» δορυφόρων Starlink φώτισε τον ουρανό της Κύπρου – Δείτε το βίντεο

Η φωτεινή αλυσίδα που διέσχισε διαγώνια τον ουρανό της Κύπρου δεν ήταν μετεωρίτης ούτε άγνωστο φαινόμενο, αλλά ομάδα δορυφόρων Starlink που κινήθηκαν σε χαμηλή τροχιά.

04 Μάι. 2026 10:52
Pelop News

Ένα εντυπωσιακό «τρένο» δορυφόρων Starlink στην Κύπρο φώτισε τον ουρανό το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου 2026, προκαλώντας την περιέργεια όσων βρέθηκαν στο σημείο αλλά και χρηστών στα social media.

Το πέρασμα καταγράφηκε στις 21:35 από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος σταμάτησε στην άκρη του δρόμου για να τραβήξει βίντεο. Στο υλικό φαίνεται καθαρά μια σειρά από φωτεινά σημεία, ομοιόμορφα κατανεμημένα, να κινούνται σε σταθερή διαγώνια πορεία στον νυχτερινό ουρανό.

Το εντυπωσιακό πέρασμα πάνω από την Κύπρο

Σύμφωνα με το philenews.com, ο οδηγός κατάφερε να καταγράψει καθαρά το φαινόμενο, το οποίο οι ειδικοί αναγνωρίζουν ως «τρένο δορυφόρων».

Πρόκειται για ομάδα δορυφόρων Starlink, δηλαδή δορυφόρων της SpaceX, που έχουν εκτοξευθεί πρόσφατα και κινούνται αρχικά κοντά ο ένας στον άλλο, πριν πάρουν τις τελικές τους θέσεις σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Το αποτέλεσμα, όταν είναι ορατό από το έδαφος, μοιάζει με φωτεινή αλυσίδα που διασχίζει τον ουρανό.

Γιατί φαίνονται σαν φωτεινή γραμμή

Οι δορυφόροι Starlink κινούνται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του δικτύου που αναπτύσσει η SpaceX για την παροχή δορυφορικού διαδικτύου.

Τις ώρες ή τις ημέρες που ακολουθούν μια εκτόξευση, οι δορυφόροι εμφανίζονται συχνά σε σχηματισμό, αρκετά κοντά μεταξύ τους. Όταν αντανακλούν το ηλιακό φως, κυρίως λίγο μετά τη δύση του ήλιου, γίνονται ορατοί ως σειρά από φωτεινά σημεία.

Αυτός είναι και ο λόγος που το φαινόμενο μπορεί να εντυπωσιάζει ή να προκαλεί απορίες σε όσους το βλέπουν για πρώτη φορά.

Αναφορές και από άλλες περιοχές

Κάτοικοι σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, αλλά και σε γειτονικές περιοχές, ανέφεραν ότι είδαν τον ίδιο σχηματισμό περίπου την ίδια ώρα.

Οι αναφορές αυτές επιβεβαιώνουν την ευρεία ορατότητα του φαινομένου, το οποίο συχνά γίνεται θέμα στα social media όταν περνά πάνω από κατοικημένες περιοχές.

Το θέαμα, αν και εντυπωσιακό, έχει γνωστή εξήγηση: πρόκειται για δορυφόρους Starlink που βρίσκονται σε φάση μετάβασης στην τελική τους τροχιά.

