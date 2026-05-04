Δυτική Ελλάδα: Συνυπογράφει τη Διακήρυξη για πράσινα υλικά και κλιματικά ουδέτερες πόλεις

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στη Διακήρυξη για τα πράσινα κατασκευαστικά υλικά και τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις, σε μια πρωτοβουλία που φέρνει στο προσκήνιο τη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία και το μέλλον του δομημένου περιβάλλοντος στη χώρα.

04 Μάι. 2026 11:49
Pelop News

Με πρωτοβουλία του περιβαλλοντικού οργανισμού Ecocity, συνυπογράφηκε η Διακήρυξη με τίτλο «Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά – Νέα Πρότυπα & Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις», από κορυφαίους θεσμούς και φορείς της Πολιτείας, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και άλλοι αρμόδιοι οργανισμοί.

Η υπογραφή της Διακήρυξης πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα, την Τετάρτη 28 Απριλίου 2026 και αποτέλεσε σταθμό για το μέλλον του δομημένου περιβάλλοντος και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στη χώρα. Η συγκεκριμένη πράξη επιβαβιώνει την κοινή βούληση για τη θεσμική ενσωμάτωση των αρχών της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας στον κλάδο των κατασκευών.

Στόχος της Διακήρυξης είναι η ουσιαστική μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο κατασκευών με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενισχυμένη κλιματική ανθεκτικότητα και έμφαση στη χρήση πράσινων και καινοτόμων δομικών υλικών, ώστε οι ελληνικές πόλεις να καταστούν κλιματικά ουδέτερες και βιώσιμες στο μέλλον.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  Λίνος Μπλέτσας, ο οποίος σε δήλωσή του επισήμανε: «Η μετάβαση από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο της οικονομίας προϋποθέτει ουσιαστικές, συντονισμένες και τολμηρές παρεμβάσεις προς όφελος του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και η απανθρακοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος πρέπει πλέον να αποτελούν διακηρυγμένο και μετρήσιμο στόχο για όλους τους εμπλεκόμενους στον καίριο και διαχρονικά πρωτοπόρο κλάδο των κατασκευών.

Με τη διττή ιδιότητα του εκπροσώπου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Πολιτικού Μηχανικού, μπορώ να διαβεβαιώσω ότι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας είναι απολύτως εφικτοί. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουμε αποδείξει έμπρακτα αυτή τη δέσμευση, μέσα από την υλοποίηση πρωτοπόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την Κλιματική Ανθεκτικότητα, διεθνώς βραβευμένων πράσινων ενεργειακών πρακτικών, καθώς και μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών».

