ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Περιβαλλοντική βόμβα» η εγκαταλελειμμένη Pirelli στη Λεύκα

Τον έντονο προβληματισμό της για τις συνέπειες από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στον προαύλιο χώρο του πρώην εργοστασίου Pirelli, στη Λεύκα Πατρών, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, χαρακτηρίζοντας την εγκαταλελειμμένη εγκατάσταση «περιβαλλοντική βόμβα».

Όπως επισημαίνεται, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε στοιβαγμένα ελαστικά δημιούργησε αποπνικτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, με έντονη μείωση της ορατότητας και ιδιαίτερα επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της νότιας Πάτρας και γειτονικών ζωνών.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Οργή στη Λεύκα μετά τη φωτιά στις παλιές εγκαταστάσεις της Pirelli

Οι κίνδυνοι από την καύση ελαστικών

Στην ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας υπογραμμίζει ότι η καύση ελαστικών δεν αποτελεί ένα απλό περιστατικό πυρκαγιάς, αλλά ένα φαινόμενο με σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Όπως αναφέρει, από την καύση τέτοιων υλικών απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα τοξικοί ρύποι, όπως διοξείδια του θείου και του αζώτου, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, διοξίνες, βαρέα μέταλλα, καθώς και αιωρούμενα σωματίδια PM2.5 και PM10.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι συγκεκριμένοι ρύποι συνδέονται με σοβαρή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, ενώ ενδέχεται να προκαλέσουν και ρύπανση του εδάφους ή των υδάτων μέσω της στάχτης και των υπολειμμάτων της καύσης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για την υγεία περιλαμβάνουν αναπνευστικά προβλήματα, ερεθισμούς και άλλες επιβαρύνσεις.

«Επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο μια ήδη πιεσμένη περιοχή»

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας τονίζει ακόμη ότι η εκδήλωση πυρκαγιάς σε βιομηχανικό χώρο όπου υπάρχουν απόβλητα πλαστικών και ελαστικών επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη αστική και ημιβιομηχανική ζώνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνει ότι το περιστατικό αναδεικνύει ξανά, με έντονο τρόπο, τους κινδύνους που παραμένουν ενεργοί σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές αφήνονται χωρίς επαρκή έλεγχο ή γίνονται πεδίο παράνομων δραστηριοτήτων.

Τα αιτήματα για την επόμενη ημέρα

Με αφορμή την πυρκαγιά, η Νομαρχιακή Επιτροπή ζητά να υπάρξει άμεση αξιολόγηση από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν απαιτείται περαιτέρω καθαρισμός ή άλλες παρεμβάσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, θέτει ως αναγκαία και την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για το μέγεθος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκάλεσε το περιστατικό.

Η ανακοίνωση καταλήγει με σαφή προειδοποίηση ότι η υπόθεση της πρώην Pirelli δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά ως ακόμη ένα καμπανάκι για τις σοβαρές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν σε εγκαταλελειμμένους βιομηχανικούς χώρους της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



