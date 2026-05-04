ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Περιβαλλοντική βόμβα» η εγκαταλελειμμένη Pirelli στη Λεύκα

Με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στον χώρο της πρώην Pirelli στη Λεύκα Πατρών, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας κάνει λόγο για σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο και ζητά άμεσες παρεμβάσεις για έλεγχο, καθαρισμό και παρακολούθηση της περιοχής.

ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Περιβαλλοντική βόμβα» η εγκαταλελειμμένη Pirelli στη Λεύκα
04 Μάι. 2026 11:22
Pelop News

Τον έντονο προβληματισμό της για τις συνέπειες από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στον προαύλιο χώρο του πρώην εργοστασίου Pirelli, στη Λεύκα Πατρών, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, χαρακτηρίζοντας την εγκαταλελειμμένη εγκατάσταση «περιβαλλοντική βόμβα».

Όπως επισημαίνεται, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε στοιβαγμένα ελαστικά δημιούργησε αποπνικτικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, με έντονη μείωση της ορατότητας και ιδιαίτερα επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της νότιας Πάτρας και γειτονικών ζωνών.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Οργή στη Λεύκα μετά τη φωτιά στις παλιές εγκαταστάσεις της Pirelli

Οι κίνδυνοι από την καύση ελαστικών

Στην ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Αχαΐας υπογραμμίζει ότι η καύση ελαστικών δεν αποτελεί ένα απλό περιστατικό πυρκαγιάς, αλλά ένα φαινόμενο με σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Όπως αναφέρει, από την καύση τέτοιων υλικών απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα τοξικοί ρύποι, όπως διοξείδια του θείου και του αζώτου, πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, διοξίνες, βαρέα μέταλλα, καθώς και αιωρούμενα σωματίδια PM2.5 και PM10.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι συγκεκριμένοι ρύποι συνδέονται με σοβαρή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, ενώ ενδέχεται να προκαλέσουν και ρύπανση του εδάφους ή των υδάτων μέσω της στάχτης και των υπολειμμάτων της καύσης. Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι για την υγεία περιλαμβάνουν αναπνευστικά προβλήματα, ερεθισμούς και άλλες επιβαρύνσεις.

«Επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο μια ήδη πιεσμένη περιοχή»

Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αχαΐας τονίζει ακόμη ότι η εκδήλωση πυρκαγιάς σε βιομηχανικό χώρο όπου υπάρχουν απόβλητα πλαστικών και ελαστικών επιβαρύνει ακόμη περισσότερο μια ήδη αστική και ημιβιομηχανική ζώνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνει ότι το περιστατικό αναδεικνύει ξανά, με έντονο τρόπο, τους κινδύνους που παραμένουν ενεργοί σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα όταν αυτές αφήνονται χωρίς επαρκή έλεγχο ή γίνονται πεδίο παράνομων δραστηριοτήτων.

Τα αιτήματα για την επόμενη ημέρα

Με αφορμή την πυρκαγιά, η Νομαρχιακή Επιτροπή ζητά να υπάρξει άμεση αξιολόγηση από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν απαιτείται περαιτέρω καθαρισμός ή άλλες παρεμβάσεις στην περιοχή.

Παράλληλα, θέτει ως αναγκαία και την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για το μέγεθος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκάλεσε το περιστατικό.

Η ανακοίνωση καταλήγει με σαφή προειδοποίηση ότι η υπόθεση της πρώην Pirelli δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά ως ακόμη ένα καμπανάκι για τις σοβαρές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν σε εγκαταλελειμμένους βιομηχανικούς χώρους της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Πάτρα: Δύσκολη εξίσωση το τρίτο δημοτικό κοιμητήριο – Στενεύουν τα περιθώρια
14:56 Μητσοτάκης σε ΕΕ: Πιέζει για ενεργοποίηση του Άρθρου 42.7 και κοινό ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας
14:51 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας ίχνη» άνοιξε έναν ζωντανό διάλογο για μνήμη, τέχνη και πόλη
14:42 Πετρέλαιο: Άλμα έως 5% μετά τον ιρανικό ισχυρισμό για πλήγμα σε αμερικανικό πολεμικό
14:36 Πάτρα: Περιήγηση στα αθέατα μνημεία της ρωμαϊκής πόλης στην Άνω Πόλη
14:32 Υποκλοπές: Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση-φωτιά και βάζει στο κάδρο τον Μητσοτάκη
14:27 Γεωργιάδης για Καραμανλή: «Είναι η ΝΔ, δεν χρειάζεται πρόσκληση» – Αιχμές για Σαμαρά
14:17 Πάτρα: Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσιάζει τον «Καθαρμό» στο «Κωστής Παλαμάς»
14:10 Το MIRES, το δεξαμενόπλοιο που φέρνει τον κίνδυνο του σκιώδους στόλου πιο κοντά στην Ελλάδα
14:04 Χαλκιδική: Εισέβαλε σε σπίτι με μαχαίρι και μακέλεψε οικογένεια επειδή τους πέρασε για Ρώσους
14:00 Αιγιάλεια 2028: Μπέσκος και Μπούνιας ανοίγουν το παιχνίδι για τον Δήμο – Επιβεβαιώνουν πλήρως το δημοσίευμα της «Π»
13:59 Θεσσαλονίκη: Σκηνές πανικού σε τράπεζα – 67χρονος απειλούσε υπαλλήλους με σφυρί
13:50 Πάτρα: Με παραδοσιακό γλέντι στα Παλαιά Σφαγεία έπεσε η αυλαία της Πρωτομαγιάς
13:44 Πάτρα: Στις 8 Μαΐου ανοίγει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθητείας
13:40 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν υποστηρίζει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυραύλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ
13:36 Ιόνια Οδός: Κλείνει λωρίδα έως τον Σεπτέμβριο στο ρεύμα προς Αντίρριο – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί
13:31 Στενά του Ορμούζ: Νέος χάρτης από τους Φρουρούς της Επανάστασης – Το Ιράν απειλεί ανοικτά τις ΗΠΑ
13:26 Πάτρα: Open Street Latin Party στο κέντρο με live, dj set και δωρεάν είσοδο
13:23 Σύμη: Συναγερμός για έξι ιταλικά αλιευτικά δίπλα στο νησί – Στο σημείο το Λιμενικό
13:22 Πάτρα: Οι «Γιοι και Κόρες» ανεβαίνουν στο act με ιστορίες ζωής και μνήμης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ