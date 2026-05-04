Οι ευρωπαϊκές χώρες «έλαβαν το μήνυμα» του Ντόναλντ Τραμπ και κινούνται πλέον ώστε να διασφαλίσουν την εφαρμογή των συμφωνιών για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Οι δηλώσεις του έγιναν στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία, σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης, μετά τις επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου προς ορισμένους συμμάχους για τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν.

NATO Secretary General Mark Rutte said that European nations have "gotten the message" from US President Donald Trump and are now ensuring that agreements on the use of military bases are being implemented.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ ότι δεν κάνουν αρκετά για να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, σε μια ακόμη ένδειξη δυσαρέσκειας προς ευρωπαίους συμμάχους, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την Παρασκευή σχέδια για την απόσυρση 5.000 στρατιωτικών από τη Γερμανία.

Ρούτε: Υπήρξε απογοήτευση από τις ΗΠΑ, αλλά οι Ευρωπαίοι άκουσαν

Ο Μαρκ Ρούτε αναγνώρισε ότι υπήρξε ενόχληση από την πλευρά της Ουάσινγκτον, ωστόσο υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν πλέον ανταποκριθεί.

«Ναι, υπήρξε κάποια απογοήτευση από την πλευρά των ΗΠΑ, όμως οι Ευρωπαίοι άκουσαν», είπε στους δημοσιογράφους.

Όπως πρόσθεσε, οι ευρωπαϊκές χώρες «εξασφαλίζουν τώρα ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες για τις βάσεις εφαρμόζονται».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία η χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη έχει μετατραπεί σε κρίσιμο ζήτημα για τις επιχειρήσεις και την επιμελητειακή υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η στάση της Ισπανίας και οι χώρες που ανταποκρίνονται

Η Ισπανία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει δηλώσει ότι οι στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο με το Ιράν.

Ωστόσο, ο Ρούτε ανέφερε ότι άλλες χώρες της Συμμαχίας ανταποκρίνονται σε αιτήματα για χρήση βάσεων και για άλλη επιμελητειακή υποστήριξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάμεσα στις χώρες αυτές βρίσκονται το Μαυροβούνιο, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία.

Προετοιμασία για την «επόμενη φάση» στον Κόλπο

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ακόμη ότι «όλο και περισσότερες» ευρωπαϊκές χώρες προεγκαθιστούν στοιχεία κοντά στον Κόλπο, όπως ναρκαλιευτικά πλοία, ώστε να είναι έτοιμες για μια πιθανή «επόμενη φάση».

Η αναφορά αυτή συνδέεται με τις συζητήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα για το διεθνές εμπόριο και την ενεργειακή ασφάλεια.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε αποστολή για την εξασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Το ΝΑΤΟ ανάμεσα στην πίεση Τραμπ και την ευρωπαϊκή προσαρμογή

Οι δηλώσεις Ρούτε δείχνουν την προσπάθεια του ΝΑΤΟ να διαχειριστεί τις πιέσεις της Ουάσινγκτον, χωρίς να βαθύνει περαιτέρω το ρήγμα με τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Η απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία έχει ήδη εντείνει τη συζήτηση για το βάρος που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην κοινή άμυνα, αλλά και για το πόσο σταθερή παραμένει η αμερικανική δέσμευση απέναντι στη Συμμαχία.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Ρούτε επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα προσαρμογής: οι Ευρωπαίοι, όπως λέει, άκουσαν την κριτική των ΗΠΑ και προχωρούν στην εφαρμογή των συμφωνιών για τις βάσεις, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για μεγαλύτερη εμπλοκή στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Κόλπου.

