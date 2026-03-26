Ρούτε: Βλέπει κοινό μέτωπο ανάμεσα σε Ιράν, Ρωσία, Κίνα και Βόρεια Κορέα

Ο Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε ότι το Ιράν, η Ρωσία, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα κινούνται όλο και πιο στενά, τονίζοντας ότι το ΝΑΤΟ θεωρεί πως οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο για τους συμμάχους.

Ρούτε: Βλέπει κοινό μέτωπο ανάμεσα σε Ιράν, Ρωσία, Κίνα και Βόρεια Κορέα
26 Μαρ. 2026 18:52
Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε ότι το Ιράν, η Ρωσία, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα συνεργάζονται στενά, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με την αυξανόμενη ανησυχία της Συμμαχίας για τις στρατιωτικές και πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης. Όπως είπε, το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και η Συμμαχία θεωρεί εδώ και καιρό ότι το πυραυλικό του πρόγραμμα συνιστά απειλή για τους συμμάχους.

Το μήνυμα για το Ιράν

Ο Ρούτε σημείωσε ότι, με βάση όσα έχουν προηγηθεί, το «λογικό συμπέρασμα» είναι πως το Ιράν διαθέτει πλέον ολοένα και πιο επικίνδυνες δυνατότητες για τις χώρες του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, επέμεινε ότι η θέση της Συμμαχίας παραμένει σταθερή: δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή ούτε η πυρηνική ούτε η πυραυλική ενίσχυση της Τεχεράνης. Η αναφορά του εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του ΝΑΤΟ, στην οποία καταγράφεται «αυξανόμενη στρατηγική ευθυγράμμιση και πρακτική συνεργασία» ανάμεσα στη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι μέσα στη Συμμαχία δεν υπάρχει πλήρης ομοφωνία σε κάθε επιμέρους θέμα, τόνισε όμως πως στο ζήτημα της μη αποδοχής πυρηνικής και πυραυλικής ισχύος από το Ιράν υπάρχει κοινή βάση. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να δείξει ότι, παρά τις διαφορετικές αποχρώσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη, η βασική γραμμή του ΝΑΤΟ δεν αλλάζει.

Ο άξονας που ανησυχεί το ΝΑΤΟ

Η αναφορά του Ρούτε στη στενή συνεργασία Ιράν, Ρωσίας, Κίνας και Βόρειας Κορέας δεν ήρθε τυχαία. Η ίδια η ετήσια έκθεση της Συμμαχίας κάνει λόγο για όλο και στενότερη διασύνδεση αυτών των τεσσάρων χωρών, επισημαίνοντας ότι αυτή η εξέλιξη συνδέει άμεσα τις απειλές στον ευρωατλαντικό χώρο με τις εξελίξεις στον Ινδο-Ειρηνικό. Με άλλα λόγια, το ΝΑΤΟ βλέπει πλέον τις προκλήσεις αυτές ως κομμάτια μιας ευρύτερης ενιαίας εικόνας και όχι ως μεμονωμένες κρίσεις.

Ο Ρούτε στάθηκε ειδικά και στον ρόλο του Ιράν ως προμηθευτή εξοπλισμού προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θέση που το ΝΑΤΟ έχει διατυπώσει επανειλημμένα και στο παρελθόν. Η Συμμαχία θεωρεί ότι αυτή η συνεργασία ενισχύει τη δυνατότητα της Μόσχας να συνεχίζει την πολεμική της προσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα βαθαίνει τον στρατηγικό δεσμό ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι αιχμές για τις θαλάσσιες οδούς και το ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τη συζήτηση για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Όπως είπε, υπήρξε ενόχληση από αμερικανικής πλευράς για την καθυστέρηση ορισμένων Ευρωπαίων να ανταποκριθούν, αλλά πρόσθεσε ότι πλέον περισσότερες από 30 χώρες έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στις σχετικές διαβουλεύσεις. Αυτή η αποτύπωση δείχνει ότι το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι προσπαθούν να εμφανίσουν εικόνα συντονισμού, έστω και αν υπήρξαν αρχικά καθυστερήσεις.

Σε ερωτήσεις για την κριτική που έχει δεχθεί το ΝΑΤΟ από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρούτε απάντησε διπλωματικά, αποφεύγοντας τη μετωπική σύγκρουση. Αντίθετα, έδωσε έμφαση στη συμβολή της Ουάσιγκτον στην αύξηση των αμυντικών δαπανών και στην ανάγκη να μείνει ανοιχτός ο διάλογος για την Ουκρανία, θέλοντας να κρατήσει ενωμένο το μέτωπο της Συμμαχίας σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης.

