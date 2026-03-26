Τραμπ κατά ΝΑΤΟ και με τελεσίγραφο στην Τεχεράνη: Ο Νετανιάχου βλέπει σκληρή γραμμή χωρίς περιθώριο υποχώρησης

Σε μετωπική επίθεση κατά των συμμάχων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τα κράτη του ΝΑΤΟ ότι δεν προσέφεραν ουσιαστική βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες στη στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ανάγκη τη συνδρομή της Συμμαχίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι η στάση αυτή δεν πρόκειται να ξεχαστεί, στέλνοντας ένα σαφές πολιτικό μήνυμα τόσο προς τους Ευρωπαίους όσο και προς το εσωτερικό αμερικανικό ακροατήριο. Η δημόσια αυτή πίεση έρχεται την ώρα που ο ίδιος έχει ήδη εκφράσει δυσαρέσκεια για την απροθυμία συμμάχων να εμπλακούν ενεργότερα, ιδίως σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και την ευρύτερη στρατηγική διαχείριση της κρίσης.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και το μήνυμα που απηύθυνε προς το Ιράν. Ο Τραμπ εμφανίστηκε να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη, παρά τις δημόσιες διαψεύσεις, επιδιώκει συμφωνία υπό την πίεση των στρατιωτικών εξελίξεων, προειδοποιώντας ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές πρέπει να κινηθούν άμεσα, διαφορετικά η κατάσταση μπορεί να φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά επιμένει ότι δεν διεξάγονται άμεσες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι παραδέχεται ότι εξετάζει αμερικανική πρόταση για κατάπαυση πυρός και ευρύτερη διευθέτηση. Έτσι, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας σκληρής δημόσιας ρητορικής, πίσω από την οποία συνεχίζονται παρασκηνιακές επαφές μέσω διαμεσολαβητών.

Στην Ιερουσαλήμ, αυτή η στάση δεν προκαλεί αιφνιδιασμό. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου βλέπει την αμερικανική γραμμή να συγκλίνει πλέον σε μεγάλο βαθμό με τις πάγιες ισραηλινές απαιτήσεις απέναντι στο Ιράν, όχι μόνο για το πυρηνικό του πρόγραμμα αλλά και για τους βαλλιστικούς πυραύλους, τις περιφερειακές πολιτοφυλακές και τη συνολική στρατιωτική του επιρροή. Σύμφωνα με αυτή την ανάγνωση, εάν η Ουάσινγκτον επιμείνει στο πακέτο των όρων που έχει διαμορφώσει, τότε η όποια συμφωνία θα πλησιάζει περισσότερο σε επιβολή παρά σε συμβιβασμό.

Παρά ταύτα, στο Ισραήλ δεν θεωρούν πιθανό ότι η Τεχεράνη θα δεχθεί εύκολα τέτοιους όρους. Η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι η τελική έκβαση θα συνεχίσει να κρίνεται κυρίως στο πεδίο, ακόμη κι αν ο Τραμπ επιδιώκει να δοκιμάσει παράλληλα έναν δρόμο διαπραγμάτευσης. Το στοιχείο που αναδεικνύεται είναι ο πολύ στενός συντονισμός ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, με το Ισραήλ να δείχνει πρόθυμο, σε αυτή τη φάση, να αφήσει τον Λευκό Οίκο να εξαντλήσει τη δική του προσέγγιση, χωρίς να χάνεται ο κοινός στρατηγικός προσανατολισμός.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ευρύτερη ισραηλινή ανάγνωση είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από την κρίση αφήνοντας κενό που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν η Ρωσία ή η Κίνα. Αντίθετα, η λογική που αποδίδεται στον Τραμπ είναι ότι η Ουάσινγκτον θέλει να μετατρέψει τη στρατιωτική πίεση σε γεωπολιτικό και οικονομικό κέρδος, επιδιώκοντας να καθορίσει η ίδια τους όρους της επόμενης ημέρας στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις προς την Τεχεράνη εντείνονται, καθώς ο πόλεμος έχει επιδεινώσει τη βαθιά οικονομική της κρίση, ενώ τα σενάρια για εσωτερική αποσταθεροποίηση ή ακόμη και αλλαγή καθεστώτος παραμένουν ανοικτά στη δημόσια συζήτηση, έστω κι αν δεν αποτελούν επισήμως διακηρυγμένο στόχο της αμερικανικής πλευράς.

