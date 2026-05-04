Η Σίντνεϊ Σουίνι έζησε μια ξεχωριστή εμπειρία στην Αυστραλία, ανεβαίνοντας στη θρυλική Sydney Harbour Bridge μαζί με τον πατέρα της.

Η 28χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από την ανάβαση στη γέφυρα του Σίδνεϊ, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της καθώς βρέθηκε στην κορυφή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης, με φόντο την Όπερα του Σίδνεϊ.

Το ταξίδι με προσωπική ιστορία

Η στιγμή είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ηθοποιό, καθώς, όπως αποκάλυψε, ο πατέρας της ήταν εκείνος που την ονόμασε Σίντνεϊ, εμπνευσμένος από την αυστραλιανή πόλη.

Στην ανάρτησή της, η Σουίνι έγραψε ότι το ταξίδι αυτό ήταν όνειρο ζωής για εκείνον.

«Και ο μπαμπάς μου. Ήταν ένα ταξίδι bucket list για εκείνον και μου έδωσε το όνομά μου από αυτό το μέρος, οπότε έπρεπε επιτέλους να έρθει να το δει, σωστά;», ανέφερε η ηθοποιός.

Πατέρας και κόρη στην κορυφή της γέφυρας

Στις φωτογραφίες, πατέρας και κόρη εμφανίζονται με τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας για την ανάβαση στη γέφυρα.

Φορούν ασορτί φόρμες, καπέλα και εξοπλισμό αναρρίχησης, ενώ ποζάρουν χαμογελαστοί στην κορυφή της Sydney Harbour Bridge. Η Σίντνεϊ Σουίνι δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπα όπου ποζάρει μόνη της, με τη θέα της πόλης πίσω της.

Η ανάβαση στη γέφυρα του Σίδνεϊ είναι μία από τις πιο γνωστές εμπειρίες για όσους επισκέπτονται την πόλη, όμως για την ηθοποιό και τον πατέρα της είχε έναν ακόμη πιο προσωπικό συμβολισμό.

