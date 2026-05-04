Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε στη γέφυρα του Σίδνεϊ με τον πατέρα της ΦΩΤΟ

Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από την κορυφή της εμβληματικής γέφυρας, σε ένα ταξίδι που είχε ιδιαίτερη αξία για τον πατέρα της και για την ιστορία πίσω από το όνομά της.

Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε στη γέφυρα του Σίδνεϊ με τον πατέρα της ΦΩΤΟ
04 Μάι. 2026 10:59
Pelop News

Η Σίντνεϊ Σουίνι έζησε μια ξεχωριστή εμπειρία στην Αυστραλία, ανεβαίνοντας στη θρυλική Sydney Harbour Bridge μαζί με τον πατέρα της.

Η 28χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από την ανάβαση στη γέφυρα του Σίδνεϊ, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της καθώς βρέθηκε στην κορυφή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της πόλης, με φόντο την Όπερα του Σίδνεϊ.

Το ταξίδι με προσωπική ιστορία

Η στιγμή είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ηθοποιό, καθώς, όπως αποκάλυψε, ο πατέρας της ήταν εκείνος που την ονόμασε Σίντνεϊ, εμπνευσμένος από την αυστραλιανή πόλη.

Στην ανάρτησή της, η Σουίνι έγραψε ότι το ταξίδι αυτό ήταν όνειρο ζωής για εκείνον.

«Και ο μπαμπάς μου. Ήταν ένα ταξίδι bucket list για εκείνον και μου έδωσε το όνομά μου από αυτό το μέρος, οπότε έπρεπε επιτέλους να έρθει να το δει, σωστά;», ανέφερε η ηθοποιός.

Πατέρας και κόρη στην κορυφή της γέφυρας

Στις φωτογραφίες, πατέρας και κόρη εμφανίζονται με τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας για την ανάβαση στη γέφυρα.

Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε στη γέφυρα του Σίδνεϊ με τον πατέρα της ΦΩΤΟ

Φορούν ασορτί φόρμες, καπέλα και εξοπλισμό αναρρίχησης, ενώ ποζάρουν χαμογελαστοί στην κορυφή της Sydney Harbour Bridge. Η Σίντνεϊ Σουίνι δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπα όπου ποζάρει μόνη της, με τη θέα της πόλης πίσω της.

Η ανάβαση στη γέφυρα του Σίδνεϊ είναι μία από τις πιο γνωστές εμπειρίες για όσους επισκέπτονται την πόλη, όμως για την ηθοποιό και τον πατέρα της είχε έναν ακόμη πιο προσωπικό συμβολισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:22 ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: «Περιβαλλοντική βόμβα» η εγκαταλελειμμένη Pirelli στη Λεύκα
11:20 Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι «έλαβαν το μήνυμα» Τραμπ για τις στρατιωτικές βάσεις
11:13 7χρονος κατάπιε ελατήριο από γόμα και βρέθηκε στον πνεύμονα – Λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του
11:11 Ο Τραμπ δοκιμάζει ξανά το ΝΑΤΟ: Τι σημαίνει η αποχώρηση 5.000 Αμερικανών από τη Γερμανία
11:03 Δένδιας – Κουμπίλιους: Στο τραπέζι η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια
11:00 Αιγιάλεια – Η Μαρία Τσουκαλά στην «Π»: «Η ρήξη επήλθε την ημέρα που εξελέγη δήμαρχος»
10:59 Πόρτο Ράφτη: «Με χτύπησε στο κεφάλι» – 36χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της
10:59 Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε στη γέφυρα του Σίδνεϊ με τον πατέρα της ΦΩΤΟ
10:52 «Τρένο» δορυφόρων Starlink φώτισε τον ουρανό της Κύπρου – Δείτε το βίντεο
10:46 Ιωάννα Στρίγγα: Η viral performer με το τουμπερλέκι που ξεκίνησε «για πλάκα»
10:39 Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας συμμετείχε στη δράση της κοινωνικής δομής «Αλληλεγγύη Παντού»
10:36 Η Ιαπωνία έχει νέο political crush: Ο κυβερνήτης της Φουκούι που σαρώνει στα social
10:33 Πάτρα: Έρχεται η παράσταση «Πόντος ο Ξακουστός»
10:26 Άραξος: Σε εξέλιξη έρευνα για το ατύχημα με τραυματισμούς σε εκδήλωση της TUI – Τι λέει η ΥΠΑ
10:25 e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 8 Μαΐου
10:21 Πάτρα: Καμπάνια του Δήμου για καθαρισμό οικοπέδων – Δείτε το βίντεο
10:13 Ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια: Δύο παιδιά χειρουργούνται σήμερα στην Πάτρα μετά από σοβαρά ατυχήματα
10:10 Λεωφορείο έπιασε φωτιά στη λεωφόρο Φυλής, άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
10:09 «Έχω όλα τα χαρτιά»: Η ανάρτηση Τραμπ με Uno και το μήνυμα προς την Τεχεράνη
10:07 Η ώρα της αλήθειας για τον ΝΟΠ, μόνο νίκη με Χανιά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 4.5.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ