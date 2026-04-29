Λίζα Κούντροου: Πόσα κερδίζουν ακόμη οι πρωταγωνιστές από «Τα Φιλαράκια»

Η ηθοποιός που υποδύθηκε τη Φοίβη Μπουφέι μίλησε για τη συμφωνία που είχαν πετύχει οι έξι πρωταγωνιστές, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο είδε ξανά τη σειρά μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι.

Λίζα Κούντροου: Πόσα κερδίζουν ακόμη οι πρωταγωνιστές από «Τα Φιλαράκια»
29 Απρ. 2026 12:57
Η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε το ποσό που εξακολουθούν να κερδίζουν οι πρωταγωνιστές από «Τα Φιλαράκια», περισσότερα από 20 χρόνια μετά το φινάλε της σειράς.

Η ηθοποιός, που υποδύθηκε τη Φοίβη Μπουφέι και στις δέκα σεζόν της δημοφιλούς σειράς, από το 1994 έως το 2004, μίλησε στο The Times για τα δικαιώματα επαναπροβολής και τις αμοιβές των πρωταγωνιστών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η ίδια, η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, ο Ντέιβιντ Σουίμερ και ο Ματ ΛεΜπλανκ συνεχίζουν να κερδίζουν περίπου 20 εκατ. δολάρια τον χρόνο από τη σειρά.

Η κοινή διαπραγμάτευση των έξι πρωταγωνιστών

Η Κούντροου εξήγησε ότι οι έξι πρωταγωνιστές, μαζί με τον Μάθιου Πέρι, διαπραγματεύτηκαν από κοινού τις αμοιβές τους, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό για την πορεία τους στη σειρά.

Στις δύο τελευταίες σεζόν, οι ηθοποιοί έφτασαν να λαμβάνουν έως και 1 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο, ενώ στην πρώτη σεζόν φέρεται να πληρώνονταν περίπου 22.500 δολάρια ανά επεισόδιο.

Η συμφωνία τους για τις αμοιβές και τα δικαιώματα επαναπροβολής θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιτυχημένης συλλογικής διαπραγμάτευσης στην τηλεοπτική βιομηχανία.

Η χημεία που έκανε τη σειρά να ξεχωρίσει

Στην ίδια συνέντευξη, η Λίζα Κούντροου μίλησε και για την επιτυχία της σειράς, αποδίδοντάς τη στη μοναδική χημεία που είχαν δημιουργήσει οι έξι πρωταγωνιστές μεταξύ τους.

Όπως είπε, για χρόνια δυσκολευόταν να παρακολουθήσει ξανά «Τα Φιλαράκια», επειδή εστίαζε κυρίως στα δικά της λάθη ή σε όσα θεωρούσε ότι θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα.

Αυτό άλλαξε μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, τον Οκτώβριο του 2023, σε ηλικία 54 ετών. Τότε, όπως ανέφερε, είδε ξανά τη σειρά και μπόρεσε για πρώτη φορά να εκτιμήσει πραγματικά την ποιότητα της δουλειάς.

«Υπήρχε μια ιδιοφυΐα πίσω από αυτό. Και ό,τι κι αν κάνουμε στο μέλλον, δεν θα ξαναζήσουμε ποτέ κάτι παρόμοιο», είπε.

Η αναφορά στον Μάθιου Πέρι

Η ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τους συμπρωταγωνιστές της, ξεχωρίζοντας την ενέργεια και το ταλέντο του καθενός.

«Νομίζω ότι τα πήγα καλά, αλλά η Τζένιφερ και η Κόρτνεϊ; Καταπληκτικές. Ο Ντέιβιντ και ο Ματ; Με έκαναν να γελάω ασταμάτητα», ανέφερε.

Για τον Μάθιου Πέρι, που υποδύθηκε τον Τσάντλερ Μπινγκ, η Κούντροου είπε πως «ήταν απλώς σε άλλο επίπεδο από όλους μας», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διαχρονική επιτυχία της σειράς.

