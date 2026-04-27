Σάλος με ανάρτηση του Μπεν Στίλερ: Παρεξηγήθηκε λόγω… timing μετά από πυροβολισμούς σε εκδήλωση με τον Τραμπ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε μια φαινομενικά αθώα ανάρτηση του Μπεν Στίλερ, η οποία ωστόσο δημοσιεύτηκε σε ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή, οδηγώντας σε παρερμηνείες και πολιτική αντιπαράθεση.

Ο γνωστός ηθοποιός και φανατικός υποστηρικτής των New York Knicks σχολίαζε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς την αναμέτρηση της ομάδας του με τους Atlanta Hawks. Μετά τη νίκη των Knicks με 114-98, έγραψε στο X (πρώην Twitter): «Τα κατάφεραν».

Ωστόσο, το timing της ανάρτησης αποδείχθηκε καθοριστικό. Το tweet δημοσιεύτηκε περίπου 20 λεπτά μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Λόγω του συμβάντος, ο Τραμπ και οι καλεσμένοι του απομακρύνθηκαν εσπευσμένα για λόγους ασφαλείας.

Got it done — Ben Stiller (@BenStiller) April 26, 2026

Η χρονική σύμπτωση οδήγησε αρκετούς χρήστες των social media στο να παρερμηνεύσουν το μήνυμα του Στίλερ, θεωρώντας ότι αναφερόταν στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Υποστηρικτές του κινήματος MAGA αντέδρασαν έντονα, κατηγορώντας τον ηθοποιό για έλλειψη ευαισθησίας. Η Νάνσι Μέις σχολίασε: «Τι ακριβώς κατάφεραν;», ενώ ο Ρίτσαρντ Γκρένελ έγραψε χαρακτηριστικά: «Wtf;».

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν πολωμένες. Ορισμένοι χρήστες προχώρησαν σε σκληρή κριτική, αμφισβητώντας τον συγχρονισμό της ανάρτησης, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν τον Στίλερ, τονίζοντας ότι ήταν προφανές πως αναφερόταν στον αγώνα μπάσκετ.

Μέχρι στιγμής, ο Μπεν Στίλερ δεν έχει δώσει καμία διευκρίνιση για το περιστατικό, ενώ και οι εκπρόσωποί του δεν έχουν απαντήσει σε σχετικά αιτήματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός έχει ασκήσει στο παρελθόν έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμη και για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ο πόλεμος δεν είναι ταινία», με αφορμή τη χρήση αποσπάσματος από την ταινία Τροπική Καταιγίδα σε βίντεο της αμερικανικής κυβέρνησης.

