Με πέπλο και κορσέ η Μαντόνα παρουσίασε το νέο της άλμπουμ στο Λος Άντζελες

Σε μια βραδιά που έμοιαζε περισσότερο με σκηνικό παράστασης παρά με απλή παρουσίαση δίσκου, η βασίλισσα της ποπ έδωσε μια πρώτη γεύση από το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφίας της.

27 Απρ. 2026 11:47
Pelop News

Με μια εμφάνιση που συνδύαζε το θεατρικό στοιχείο με την αναγνωρίσιμη αισθητική της, η Μαντόνα βρέθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου στο The Abbey στο West Hollywood του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο ιδιωτικής εκδήλωσης με τίτλο Club Confessions Los Angeles.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε νέο υλικό από το επερχόμενο άλμπουμ της «Confessions II», το οποίο έρχεται ως συνέχεια του εμβληματικού «Confessions on a Dance Floor» του 2005. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς χαιρέτησε το κοινό και χόρεψε υπό τους ήχους των νέων κομματιών, ανάμεσά τους και το πρόσφατο «I Feel So Free».

 

Το look που έκλεψε την παράσταση

Πέρα από τη μουσική, τα βλέμματα τράβηξε και η εμφάνισή της. Η Μαντόνα επέλεξε ένα σύνολο που παρέπεμπε σε νύφη, με πέπλο, ροζ σατέν κορσέ, δαντελένιες λεπτομέρειες, διάφανα στοιχεία, μακριά γάντια, έντονα κοσμήματα και διχτυωτό καλσόν.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα τολμηρό και σκηνικό look, απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τη θεατρικότητα που χαρακτηρίζει διαχρονικά την πορεία της.

Ποιοι βρέθηκαν στην εκδήλωση

Στο μουσικό μέρος της βραδιάς συμμετείχαν επίσης με DJ sets ο Stuart Price, στενός συνεργάτης της τραγουδίστριας, καθώς και οι Romy και Mez Monty.

Το πάρτι προσέλκυσε αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, της μόδας και της ψυχαγωγίας. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο σύντροφός της Akeem Morris, αλλά και οι Addison Rae, Sky Ferreira, Lily Allen, Kali Uchis, Tori Spelling, Cara Delevingne, Bebe Rexha και Julia Fox.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Μαντόνα αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:15 Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου σε ελαιώνα – Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας
12:11 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για επίδομα έως 500 ευρώ
12:01 Δείπνο Λευκού Οίκου: Οι εικόνες με τον Στίβεν Μίλερ που προκάλεσαν πολιτική θύελλα
12:00 Αιγιάλεια: Τα δημοτικά σχολεία μπαίνουν στο γήπεδο για τους αγώνες ποδοσφαίρου
12:00 Δικαίωση για την Άννα Μαστοράκου: Νόμιμη η συμετοχή της στο «Προλαμβάνω»
11:54 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Όχι» στην ανακρίτρια για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Στο Ηράκλειο μια γροθιά και στην Πάτρα χάσμα
11:48 Παγκράτι: Της έσπασε το πόδι γιατί «τόλμησε» να παρκάρει
11:47 Με πέπλο και κορσέ η Μαντόνα παρουσίασε το νέο της άλμπουμ στο Λος Άντζελες
11:39 Πάτρα: Το Άρμα Θέσπιδος στήνει τον «Επιθεωρητή» απέναντι στην εξουσία
11:39 Αραγτσί από Ρωσία: Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ εκτροχιάζουν τις συνομιλίες
11:35 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα διορία για τα 300.000 vouchers μετά το μπλακάουτ – Μέχρι πότε παρατείνεται
11:27 «Ευτυχισμένοι Μαζί»: Ο «Μήτσος» 17 χρόνια μετά και ο λόγος που χάθηκε από την τηλεόραση
11:27 Αγρίνιο: Μαθητές με κάνναβη και τρίφτη στα χέρια της ΟΠΚΕ
11:24 Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
11:20 ΝΔ: Στο Ναύπλιο με Μητσοτάκη το προσυνέδριο για το «Σύγχρονο Κράτος»
11:17 Δείπνο Λευκού Οίκου: Πράκτορας σώθηκε όταν το κινητό του ανέκοψε σφαίρα
11:16 Πάτρα: Δεν είχαν ούτε ιερό ούτε όσιο – Χέρι σε παγκάρι και κοιμητήριο
11:11 Fuel Pass: Έως 30 Απριλίου οι αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ
11:11 Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα υπάρξει ούτε μία καταδίκη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
