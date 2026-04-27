Με μια εμφάνιση που συνδύαζε το θεατρικό στοιχείο με την αναγνωρίσιμη αισθητική της, η Μαντόνα βρέθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου στο The Abbey στο West Hollywood του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο ιδιωτικής εκδήλωσης με τίτλο Club Confessions Los Angeles.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε νέο υλικό από το επερχόμενο άλμπουμ της «Confessions II», το οποίο έρχεται ως συνέχεια του εμβληματικού «Confessions on a Dance Floor» του 2005. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς χαιρέτησε το κοινό και χόρεψε υπό τους ήχους των νέων κομματιών, ανάμεσά τους και το πρόσφατο «I Feel So Free».

Το look που έκλεψε την παράσταση

Πέρα από τη μουσική, τα βλέμματα τράβηξε και η εμφάνισή της. Η Μαντόνα επέλεξε ένα σύνολο που παρέπεμπε σε νύφη, με πέπλο, ροζ σατέν κορσέ, δαντελένιες λεπτομέρειες, διάφανα στοιχεία, μακριά γάντια, έντονα κοσμήματα και διχτυωτό καλσόν.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα τολμηρό και σκηνικό look, απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τη θεατρικότητα που χαρακτηρίζει διαχρονικά την πορεία της.

Ποιοι βρέθηκαν στην εκδήλωση

Στο μουσικό μέρος της βραδιάς συμμετείχαν επίσης με DJ sets ο Stuart Price, στενός συνεργάτης της τραγουδίστριας, καθώς και οι Romy και Mez Monty.

Το πάρτι προσέλκυσε αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, της μόδας και της ψυχαγωγίας. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο σύντροφός της Akeem Morris, αλλά και οι Addison Rae, Sky Ferreira, Lily Allen, Kali Uchis, Tori Spelling, Cara Delevingne, Bebe Rexha και Julia Fox.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Μαντόνα αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

