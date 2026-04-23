Νικόλ Κίντμαν: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από απαιτητικά γυρίσματα

Ο Νικ Όφερμαν αποκάλυψε ότι η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε εξαντλημένη στο πλατό, ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

23 Απρ. 2026 16:48
Στη στιγμή που η Νικόλ Κίντμαν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από απαιτητικά γυρίσματα για τη σειρά «Margo’s Got Money Troubles» αναφέρθηκε ο συνάδελφός της, Νικ Όφερμαν.

Όπως είπε στο People, η παραγωγή βρέθηκε μπροστά σε σοβαρό πρόβλημα όταν έγινε γνωστό ότι η 58χρονη ηθοποιός είχε προσβληθεί από γρίπη και υπήρχε αμφιβολία για το αν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μεγάλη σκηνή με εκατοντάδες κομπάρσους.

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε στο πλατό, παρότι ήταν, σύμφωνα με τον Όφερμαν, χλωμή και εμφανώς καταβεβλημένη, αποφασισμένη όμως να ολοκληρώσει τις σκηνές της.

Ο ίδιος περιέγραψε τη στάση της με ιδιαίτερα θερμά λόγια, λέγοντας πως «έκανε τα πάντα, σαν πραγματική σούπερ ηρωίδα, για να μην χαθεί ούτε λεπτό από το πρόγραμμα», ενώ τόνισε ότι τη θαυμάζει για την αφοσίωσή της.

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, η ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της χορηγήθηκε ενδοφλέβια αγωγή, προκειμένου να αναρρώσει.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στη συνέχεια όλα κύλησαν ομαλά τόσο για την ίδια όσο και για την πορεία της σειράς.

Στο «Margo’s Got Money Troubles», η Νικόλ Κίντμαν υποδύεται τη Λέις, μια πρώην επαγγελματία παλαιστή που γίνεται δικηγόρος.

