Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πρωταγωνιστής σε απολαυστικό trailer για τη νέα ταινία Minions

Με έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο και χιουμοριστικό τρόπο επέλεξαν οι δημιουργοί της νέας ταινίας Minions να προσεγγίσουν το κοινό, επιστρατεύοντας τον Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ένα απολαυστικό διαφημιστικό trailer.

Ο σούπερ σταρ του NBA, γνωστός για την αγάπη του στα κινούμενα σχέδια, δεν θα μπορούσε να αρνηθεί μια τέτοια συνεργασία, με το αποτέλεσμα να συνδυάζει χιούμορ, αυτοσαρκασμό και έντονη κινηματογραφική αισθητική.

Από… μονομάχος σε «σούπερ μπαμπάς»

Στο concept του trailer, ο Αντετοκούνμπο καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές κινηματογραφικές προτάσεις:

Μια επική περιπέτεια, όπου εμφανίζεται με κοστούμι

Ένα ιστορικό έργο, στο οποίο υποδύεται μονομάχο

Μια οικογενειακή υπερπαραγωγή, ως «σούπερ μπαμπάς»

Παρά το γεγονός ότι εντυπωσιάζεται από όλες τις επιλογές, η τελική του απόφαση έρχεται με μια ατάκα που κλέβει την παράσταση:

«Είναι καλές, αλλά υπάρχει μόνο μία ομάδα με την οποία δουλεύω».

Η… μεταγραφή στους Minions

Η «ομάδα» αυτή δεν είναι άλλη από τα Minions, με το trailer να παίρνει αμέσως ανατρεπτική τροπή. Ο Greek Freak μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή της ταινίας, με τα αγαπημένα κίτρινα πλάσματα να του δίνουν οδηγίες σκηνοθεσίας, δημιουργώντας ξεκαρδιστικές στιγμές.

Η χημεία ανάμεσα στον Αντετοκούνμπο και τους animated χαρακτήρες αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο της καμπάνιας, η οποία ήδη συγκεντρώνει θετικά σχόλια στα social media.

Από το Halloween στη μεγάλη οθόνη

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει την αδυναμία του στα Minions. Τον περασμένο Οκτώβριο, είχε εντυπωσιάσει με τη μεταμφίεσή του σε Minion για το Halloween, επιβεβαιώνοντας τη στενή του σχέση με το δημοφιλές franchise.

Πρεμιέρα την 1η Ιουλίου

Η νέα ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1η Ιουλίου και, κρίνοντας από την απήχηση του trailer, όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του καλοκαιριού.

Η συνεργασία με τον Αντετοκούνμπο προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο δημοφιλίας, φέρνοντας πιο κοντά τον κόσμο του αθλητισμού με εκείνον της ψυχαγωγίας.