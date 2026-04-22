Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πρωταγωνιστής σε απολαυστικό trailer για τη νέα ταινία Minions

Ο Greek Freak «στρατολογείται» από τα Minions σε μια καμπάνια που ήδη έγινε viral

22 Απρ. 2026 22:57
Pelop News

Με έναν ιδιαίτερα ευφάνταστο και χιουμοριστικό τρόπο επέλεξαν οι δημιουργοί της νέας ταινίας Minions να προσεγγίσουν το κοινό, επιστρατεύοντας τον Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ένα απολαυστικό διαφημιστικό trailer.

Ο σούπερ σταρ του NBA, γνωστός για την αγάπη του στα κινούμενα σχέδια, δεν θα μπορούσε να αρνηθεί μια τέτοια συνεργασία, με το αποτέλεσμα να συνδυάζει χιούμορ, αυτοσαρκασμό και έντονη κινηματογραφική αισθητική.

Από… μονομάχος σε «σούπερ μπαμπάς»

Στο concept του trailer, ο Αντετοκούνμπο καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές κινηματογραφικές προτάσεις:

  • Μια επική περιπέτεια, όπου εμφανίζεται με κοστούμι
  • Ένα ιστορικό έργο, στο οποίο υποδύεται μονομάχο
  • Μια οικογενειακή υπερπαραγωγή, ως «σούπερ μπαμπάς»

Παρά το γεγονός ότι εντυπωσιάζεται από όλες τις επιλογές, η τελική του απόφαση έρχεται με μια ατάκα που κλέβει την παράσταση:
«Είναι καλές, αλλά υπάρχει μόνο μία ομάδα με την οποία δουλεύω».

Η… μεταγραφή στους Minions

Η «ομάδα» αυτή δεν είναι άλλη από τα Minions, με το trailer να παίρνει αμέσως ανατρεπτική τροπή. Ο Greek Freak μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή της ταινίας, με τα αγαπημένα κίτρινα πλάσματα να του δίνουν οδηγίες σκηνοθεσίας, δημιουργώντας ξεκαρδιστικές στιγμές.

Η χημεία ανάμεσα στον Αντετοκούνμπο και τους animated χαρακτήρες αναδεικνύεται σε βασικό στοιχείο της καμπάνιας, η οποία ήδη συγκεντρώνει θετικά σχόλια στα social media.

Από το Halloween στη μεγάλη οθόνη

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει την αδυναμία του στα Minions. Τον περασμένο Οκτώβριο, είχε εντυπωσιάσει με τη μεταμφίεσή του σε Minion για το Halloween, επιβεβαιώνοντας τη στενή του σχέση με το δημοφιλές franchise.

Πρεμιέρα την 1η Ιουλίου

Η νέα ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1η Ιουλίου και, κρίνοντας από την απήχηση του trailer, όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του καλοκαιριού.

Η συνεργασία με τον Αντετοκούνμπο προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο δημοφιλίας, φέρνοντας πιο κοντά τον κόσμο του αθλητισμού με εκείνον της ψυχαγωγίας.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:08 Δημοκρατική αναγκαιότητα η δημοσίευση των απευθείας αναθέσεων στον περιφερειακό Τύπο
22:57 Εντερλέζι 2026: Πολιτισμός, Μνήμη και Κοινωνική Συνοχή στην Κάτω Αχαΐα
22:57 Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πρωταγωνιστής σε απολαυστικό trailer για τη νέα ταινία Minions
22:46 Μολδαβία: 19 χρόνια φυλάκιση στον Βλαντ Πλαχότνιουκ για την «κλοπή του αιώνα»
22:37 Πιερρακάκης: Μόλις το 10% από το έξτρα πλεόνασμα προέρχεται από φόρους
22:25 Κοντά στο Final 4 του Τσάμπιονς Λιγκ πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός – Κέρδισε τη Νόβι Μπέογκραντ
22:13 Η διαφάνεια στην οικονομία δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμέλιο της υγιούς επιχειρηματικότητας.
22:04 Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη – Πυροβολισμός εξ επαφής
21:56 ΠΑΟΚ για Ευρωπαϊκό: Κέρδισε την Μπιλμπάο και πάει στη χώρα των Βάσκων για το τρόπαιο
21:53 Στον τελικό του Κυπέλλου ο Παναιγιάλειος
21:48 Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική και η ανανέωση των γενεών στη γεωργία στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής
21:40 Συνοδεία ΜΑΤ κατεδαφίζουν τις καλύβες από τις παραλίες στη Γαύδο
21:32 Νεκρός εντοπίστηκε 53χρονος στην περιοχή του νεκροταφείου στη Μύκονο
21:24 Σημαντική συμβολή στην ιστορική μνήμη από τον Δημήτρη Αβραμίδη
21:16 Άγιος Παντελεήμονας: 35χρονος βιντεοσκοπούσε να χτυπά και να σημαδεύει με όπλο την σύντροφό του
21:09 Υπέρ της πώλησης του κατασχεμένου ιρανικού και ρωσικού πετρελαίου σε ευάλωτες χώρες ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ
21:00 Κάθε μέρα μάς λένε ψέματα
20:52 Τουρκία: Προφυλακίστηκε πρώην κυβερνήτης για συγκάλυψη σε υπόθεση εξαφάνισης φοιτήτριας
20:44 Η γιορτή της μπύρας επιστρέφει: Το φεστιβάλ World of Beer έρχεται για 3η χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ, με μπύρα, μουσική και γεύσεις από όλη την Ελλάδα
20:36 Καρκίνος όρχεων: Τα συμπτώματα και η σημασία της πρόληψης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
