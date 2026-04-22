Κένταλ Τζένερ και Τζέικομπ Ελόρντι: Οι φήμες για ειδύλλιο δυναμώνουν μετά το Coachella

Οι δυο τους κινούνται εδώ και καιρό στους ίδιους κύκλους, όμως τα τελευταία ρεπορτάζ μιλούν πλέον για μια γνωριμία που ίσως έχει προχωρήσει περισσότερο.

22 Απρ. 2026 11:42
Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς σόουμπιζ, με νέα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι οι δυο τους έχουν έρθει κοντά εδώ και μήνες. Οι πληροφορίες προέρχονται κυρίως από αμερικανικά μέσα, τα οποία επικαλούνται πηγές από το περιβάλλον τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από κάποιον εκπρόσωπο ή από τους ίδιους.

Σύμφωνα με το Page Six, η σχέση τους φέρεται να έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ καθοριστικό ρόλο στην προσέγγισή τους αποδίδεται στην Κάιλι Τζένερ. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Κάιλι, έχοντας γνωρίσει καλύτερα τον Ελόρντι μέσα από κοινές κοινωνικές εμφανίσεις, ενθάρρυνε την αδελφή της να δει πιο σοβαρά τον ηθοποιό. Το ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι η Κένταλ και ο Τζέικομπ είχαν ήδη γνωριμία από παλαιότερα, όμως το τελευταίο διάστημα ήρθαν πιο κοντά μέσα από συναντήσεις στο Λος Άντζελες.

Σε πιο προσεκτικό τόνο, το People αναφέρει ότι οι δυο τους «κάνουν παρέα και γνωρίζονται καλύτερα» τους τελευταίους μήνες. Το περιοδικό σημειώνει ότι κινούνται στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους εδώ και χρόνια και είχαν βρεθεί μαζί και σε παλαιότερες εκδηλώσεις, όπως τα γενέθλια της Κένταλ το 2022 και το πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ το 2024.

Πώς μπήκε το Coachella στην εξίσωση

Οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν πιο έντονα μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Coachella 2026, όταν αναφορές ήθελαν τους δυο τους να είναι ιδιαίτερα κοντά σε πάρτι που έγινε στο περιθώριο του φεστιβάλ. Το Page Six συνέδεσε την αυξημένη δημοσιότητα με εμφάνισή τους σε after-party του Τζάστιν Μπίμπερ, ενώ το People σημείωσε ότι ακριβώς μετά το Coachella το ενδιαφέρον γύρω από τα ονόματά τους αυξήθηκε αισθητά.

Παρά τη μεγάλη συζήτηση, τα μέχρι τώρα στοιχεία παραμένουν στο επίπεδο των πληροφοριών από πηγές και όχι δημόσιας επιβεβαίωσης. Αυτό έχει σημασία, ειδικά στην περίπτωση της Κένταλ Τζένερ, η οποία παραδοσιακά κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα. Το People υπογραμμίζει ακριβώς αυτή τη διακριτικότητα, παρουσιάζοντας την υπόθεση περισσότερο ως μια γνωριμία που εξελίσσεται παρά ως επιβεβαιωμένο δεσμό.

Ο ρόλος της Κάιλι Τζένερ

Το στοιχείο που έκανε τη συγκεκριμένη φημολογία να ξεχωρίσει ήταν η αναφορά ότι η Κάιλι Τζένερ λειτούργησε ως πρόσωπο που τους έφερε πιο κοντά. Το Page Six γράφει ότι η Κάιλι, μέσα από τις δικές της κοινωνικές επαφές με τον Ελόρντι, θεωρούσε ότι θα ταίριαζε με την αδελφή της και βοήθησε ώστε η σχέση τους να περάσει από τη φιλική οικειότητα σε κάτι πιο προσωπικό.

Προς το παρόν, όμως, αυτή η εκδοχή παραμένει μέρος των δημοσιευμάτων και όχι επιβεβαιωμένο γεγονός από την οικογένεια ή από τους εκπροσώπους των δύο πλευρών. Το μόνο που δείχνουν οι πιο αξιόπιστες αναφορές είναι ότι η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι περνούν χρόνο μαζί εδώ και μήνες και ότι το ενδιαφέρον γύρω από τους δυο τους έχει αυξηθεί αισθητά μετά το Coachella.

Το αν πρόκειται όντως για νέο ειδύλλιο ή για μια φιλική γνωριμία που τραβά περισσότερο ενδιαφέρον απ’ όσο πρέπει, μένει για την ώρα ανοιχτό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:43 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Σκρέκας από τη Βουλή
13:38 Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas
13:33 Πάτρα: Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία σχολείων στην ημερίδα του Interreg EnerCmed
13:25 Παπαδιαμάντης στην Πάτρα: «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Act την Κυριακή
13:19 Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση
13:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης
13:07 Στενά του Ορμούζ: Τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο μέσα σε λίγες ώρες
13:02 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν περίμενα ότι θα ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
13:00 Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο
12:57 Βρετανία και Γαλλία οργανώνουν πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
12:55 «Νταντάδες Γειτονιάς»: Πότε και πως ανοίξει η πλατφόρμα σε εξέλιξη η ψηφιακή ενδυνάμωση 6.500 ηλικιωμένων και ΑμεΑ
12:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή
12:46 Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά drones και Kinzhal κοντά στον σταθμό
12:46 Ηλεκτρική ενέργεια: Τα στοιχεία για την εκτόξευση των «μπλε» τιμολογίων το 2025
12:42 Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές
12:40 Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ
12:33 Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν
12:33 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πώς απάντησε όταν τη ρώτησαν αν ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:32 Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
12:28 Κοζάνη: Εργατικό ατύχημα στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ με τρεις τραυματίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
