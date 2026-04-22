Η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς σόουμπιζ, με νέα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι οι δυο τους έχουν έρθει κοντά εδώ και μήνες. Οι πληροφορίες προέρχονται κυρίως από αμερικανικά μέσα, τα οποία επικαλούνται πηγές από το περιβάλλον τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση από κάποιον εκπρόσωπο ή από τους ίδιους.

Σύμφωνα με το Page Six, η σχέση τους φέρεται να έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ καθοριστικό ρόλο στην προσέγγισή τους αποδίδεται στην Κάιλι Τζένερ. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Κάιλι, έχοντας γνωρίσει καλύτερα τον Ελόρντι μέσα από κοινές κοινωνικές εμφανίσεις, ενθάρρυνε την αδελφή της να δει πιο σοβαρά τον ηθοποιό. Το ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζει ότι η Κένταλ και ο Τζέικομπ είχαν ήδη γνωριμία από παλαιότερα, όμως το τελευταίο διάστημα ήρθαν πιο κοντά μέσα από συναντήσεις στο Λος Άντζελες.

Σε πιο προσεκτικό τόνο, το People αναφέρει ότι οι δυο τους «κάνουν παρέα και γνωρίζονται καλύτερα» τους τελευταίους μήνες. Το περιοδικό σημειώνει ότι κινούνται στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους εδώ και χρόνια και είχαν βρεθεί μαζί και σε παλαιότερες εκδηλώσεις, όπως τα γενέθλια της Κένταλ το 2022 και το πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ το 2024.

Kendall Jenner and Jacob Elordi have been dating for months — thanks to Kylie: report https://t.co/enJaOYQY4o pic.twitter.com/Si8AduBDBg — Page Six (@PageSix) April 22, 2026

Πώς μπήκε το Coachella στην εξίσωση

Οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν πιο έντονα μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο του Coachella 2026, όταν αναφορές ήθελαν τους δυο τους να είναι ιδιαίτερα κοντά σε πάρτι που έγινε στο περιθώριο του φεστιβάλ. Το Page Six συνέδεσε την αυξημένη δημοσιότητα με εμφάνισή τους σε after-party του Τζάστιν Μπίμπερ, ενώ το People σημείωσε ότι ακριβώς μετά το Coachella το ενδιαφέρον γύρω από τα ονόματά τους αυξήθηκε αισθητά.

Παρά τη μεγάλη συζήτηση, τα μέχρι τώρα στοιχεία παραμένουν στο επίπεδο των πληροφοριών από πηγές και όχι δημόσιας επιβεβαίωσης. Αυτό έχει σημασία, ειδικά στην περίπτωση της Κένταλ Τζένερ, η οποία παραδοσιακά κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα. Το People υπογραμμίζει ακριβώς αυτή τη διακριτικότητα, παρουσιάζοντας την υπόθεση περισσότερο ως μια γνωριμία που εξελίσσεται παρά ως επιβεβαιωμένο δεσμό.

Ο ρόλος της Κάιλι Τζένερ

Το στοιχείο που έκανε τη συγκεκριμένη φημολογία να ξεχωρίσει ήταν η αναφορά ότι η Κάιλι Τζένερ λειτούργησε ως πρόσωπο που τους έφερε πιο κοντά. Το Page Six γράφει ότι η Κάιλι, μέσα από τις δικές της κοινωνικές επαφές με τον Ελόρντι, θεωρούσε ότι θα ταίριαζε με την αδελφή της και βοήθησε ώστε η σχέση τους να περάσει από τη φιλική οικειότητα σε κάτι πιο προσωπικό.

Προς το παρόν, όμως, αυτή η εκδοχή παραμένει μέρος των δημοσιευμάτων και όχι επιβεβαιωμένο γεγονός από την οικογένεια ή από τους εκπροσώπους των δύο πλευρών. Το μόνο που δείχνουν οι πιο αξιόπιστες αναφορές είναι ότι η Κένταλ Τζένερ και ο Τζέικομπ Ελόρντι περνούν χρόνο μαζί εδώ και μήνες και ότι το ενδιαφέρον γύρω από τους δυο τους έχει αυξηθεί αισθητά μετά το Coachella.

Το αν πρόκειται όντως για νέο ειδύλλιο ή για μια φιλική γνωριμία που τραβά περισσότερο ενδιαφέρον απ’ όσο πρέπει, μένει για την ώρα ανοιχτό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

