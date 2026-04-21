Eurovision 2026: Εντυπωσιακό φινάλε στο promo tour του Akyla σε Λονδίνο και Βουκουρέστι

Με τις βαλίτσες γεμάτες θετικές κριτικές και την υποστήριξη των Ευρωπαίων φαν, ο Akylas ολοκλήρωσε το διεθνές promo tour για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision 2026. Οι τελευταίες εμφανίσεις του καλλιτέχνη σε Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσαν τη δυναμική του τραγουδιού «Ferto», το οποίο φαίνεται να πλασάρεται ψηλά στις προτιμήσεις του κοινού λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη των προβών στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Η επίσκεψη στο Βουκουρέστι το Σάββατο 18 Απριλίου είχε έντονο ελληνικό χρώμα. Στην πρεσβεία της Ελλάδας διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση προς τιμήν του Akyla, παρουσία της πρέσβειρας Λιλής Ευαγγελίας Γραμματίκα και του βουλευτή και προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, Dragoș Gabriel Zisopol.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν η υποδοχή του καλλιτέχνη από το συγκρότημα «Kymata», με μέλη της ελληνικής ομογένειας να χορεύουν παραδοσιακούς μακεδονίτικους χορούς με τοπικές ενδυμασίες. Ο Akylas δεν περιορίστηκε στις εθιμοτυπικές εμφανίσεις, αλλά παραχώρησε συνεντεύξεις στα μεγαλύτερα ρουμανικά ΜΜΕ και στη δημόσια τηλεόραση TVR, ενώ η παρουσία του στο Arenele Romane για το Eurovision Pre-Party 2026 ξεσήκωσε το κοινό.

Τελευταίος σταθμός της περιοδείας ήταν το Λονδίνο την Κυριακή 19 Απριλίου. Στο καθιερωμένο πλέον London Eurovision Party, το οποίο αποτελεί την τελευταία μεγάλη συνάντηση των καλλιτεχνών πριν από τον διαγωνισμό, ο Akylas πραγματοποίησε μια εκρηκτική εμφάνιση. Το «Ferto» ερμηνεύτηκε ζωντανά μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό, με τον Έλληνα εκπρόσωπο να εισπράττει το πιο θερμό χειροκρότημα της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη βρετανική πρωτεύουσα, ο Akylas είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε διεθνή δίκτυα και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Ευρώπης, ενισχύοντας περαιτέρω την προβολή της ελληνικής συμμετοχής.

Αντίστροφη μέτρηση για τη Βιέννη

Με την ολοκλήρωση των promo events, η ελληνική αποστολή εισέρχεται στην τελική ευθεία. Ο Akylas και η ομάδα του προετοιμάζονται για την αναχώρηση για τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision. Οι προσδοκίες είναι υψηλές, καθώς η φετινή συμμετοχή συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο με την ελληνική ταυτότητα, κάτι που φάνηκε να εκτιμάται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του διεθνούς tour.

