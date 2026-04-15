Eurovision 2026: Πού βρίσκεται ο Ακύλας και το Ferto στα προγνωστικά

15 Απρ. 2026 16:39
Υποχώρηση καταγράφει η Ελλάδα στις στοιχηματικές προβλέψεις για τη Eurovision 2026, με τον Ακύλας και το τραγούδι Ferto να βρίσκονται πλέον στην πέμπτη θέση της συνολικής κατάταξης.

Η ελληνική συμμετοχή είχε βρεθεί σε υψηλότερες θέσεις το προηγούμενο διάστημα, φτάνοντας ακόμη και στην τρίτη, ωστόσο σταδιακά υποχώρησε αρχικά στην τέταρτη και πλέον στην πέμπτη, συγκεντρώνοντας πιθανότητες νίκης της τάξης του 7%.

Δείτε ακόμα:

Στην κορυφή των προγνωστικών παραμένει η Φινλανδία με το τραγούδι Liekinheitin, το οποίο εμφανίζει ποσοστό νίκης που αγγίζει το 30%. Ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση η Γαλλία και η Δανία, ενώ την τέταρτη θέση έχει καταλάβει η Αυστραλία με το τραγούδι Eclipse.

Αμέσως μετά την Ελλάδα, στην έκτη θέση των προβλέψεων βρίσκεται το Ισραήλ, ενώ την επτάδα συμπληρώνει η Σουηδία. Στη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ιταλία.

Η ελληνική αποστολή θα εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση εμφάνισης. Στον ίδιο ημιτελικό συμμετέχει και η Κύπρος, με την Antigoni Buxton και το τραγούδι Jalla.

Διαβάστε επίσης: Ο Ρουβάς για το «Ferto» του Akylas: Θα πάμε πολύ καλά στη Eurovision

Ο δεύτερος ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, με τη συμμετοχή των χωρών που θα προκριθούν από τις δύο βραδιές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:10 Τι λέει ο ΕΟΔΥ για την πικροδάφνη
19:02 Στα «φτερά» της Πολεμικής Αεροπορίας το 50ό F-16 Viper
19:00 Το κομματικό κράτος πίσω από το ρουσφέτι
18:55 Με δυο πατρινές η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών στο World Cup
18:51 Στη Βουλή αύριο ο Μητσοτάκης για το Κράτος Δικαίου
18:45 Πανελλαδικές 2026: Η «μάχη» με το άγχος στην τελική ευθεία
18:39 Δήμος Αιγιαλείας: Επί τάπητος ο σχεδιασμός για την αντιπυρική περίοδο 2026
18:37 Εταιρεία έκανε μήνυση στον Μέσι , δείτε πόσα χρήματα ζητά
18:30 Τουρκία: Προβληματισμός και μυστήριο από την διπλή επίθεση σε σχολεία, τι συμβαίνει;
18:28 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος 0,22% με το βλέμμα στις διεθνείς εξελίξεις
18:21 Κοζάνη: Μάχη για 17χρονη μαθήτρια, κρίσιμες ώρες μετά τον τραυματισμό της
18:15 Το ΔΝΤ «βλέπει» μεγάλη βουτιά του ελληνικού χρέους
18:11 Η παραλία της Καλόγριας γέμισε κόσμο, οι τολμηροί βούτηξαν
18:03 Συναγερμός στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση 14χρονου ΦΩΤΟ
18:00 Καταφύγιο αδέσποτων στην Αιγιάλεια: Eνα βήμα πριν τη σύμβαση, απέκτησε ανάδοχο
17:53 Επτά παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά F-16 στο Αιγαίο
17:46 Συμφώνησαν για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν
17:44 Φάμελλος κατά Μητσοτάκη για Λαζαρίδη: «Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί;»
17:38 Η θεατρική παράσταση «Chakras» επιστρέφει στην «Αγορα»
17:33 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος «κατακτά» το Λονδίνο, για πρώτη φορά στην κορυφαία έκθεση IFE LONDON 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
