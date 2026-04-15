Eurovision 2026: Πού βρίσκεται ο Ακύλας και το Ferto στα προγνωστικά

Υποχώρηση καταγράφει η Ελλάδα στις στοιχηματικές προβλέψεις για τη Eurovision 2026, με τον Ακύλας και το τραγούδι Ferto να βρίσκονται πλέον στην πέμπτη θέση της συνολικής κατάταξης.

Η ελληνική συμμετοχή είχε βρεθεί σε υψηλότερες θέσεις το προηγούμενο διάστημα, φτάνοντας ακόμη και στην τρίτη, ωστόσο σταδιακά υποχώρησε αρχικά στην τέταρτη και πλέον στην πέμπτη, συγκεντρώνοντας πιθανότητες νίκης της τάξης του 7%.

Στην κορυφή των προγνωστικών παραμένει η Φινλανδία με το τραγούδι Liekinheitin, το οποίο εμφανίζει ποσοστό νίκης που αγγίζει το 30%. Ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση η Γαλλία και η Δανία, ενώ την τέταρτη θέση έχει καταλάβει η Αυστραλία με το τραγούδι Eclipse.

Αμέσως μετά την Ελλάδα, στην έκτη θέση των προβλέψεων βρίσκεται το Ισραήλ, ενώ την επτάδα συμπληρώνει η Σουηδία. Στη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ιταλία.

Η ελληνική αποστολή θα εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση εμφάνισης. Στον ίδιο ημιτελικό συμμετέχει και η Κύπρος, με την Antigoni Buxton και το τραγούδι Jalla.

Ο δεύτερος ημιτελικός έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, με τη συμμετοχή των χωρών που θα προκριθούν από τις δύο βραδιές.

