Ο Ρουβάς για το «Ferto» του Akylas: Θα πάμε πολύ καλά στη Eurovision

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια αναφέρθηκε ο Σάκης Ρουβάς για τον Akylas τον εκπρόσωπο της Eurovision 2026. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης δεν περιορίστηκε σε μια τυπική ευχή, αλλά ανέλυσε τα στοιχεία εκείνα που κάνουν το τραγούδι «Ferto» να ξεχωρίζει, ενώ εξέφρασε την πίστη του ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον τελικό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και συμπαθώ πάρα πολύ τον Akyla. Θα πάμε πολύ καλά πιστεύω. Μπορεί να βρεθούμε και μέσα στην πεντάδα, γιατί όχι».

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», ο Σάκης Ρουβάς στάθηκε στη δομή του κομματιού, εξηγώντας ότι πίσω από τον ρυθμό κρύβεται μια ουσιαστική καλλιτεχνική κατάθεση: «Κυρίως μου άρεσε αυτή η γέφυρα που έχει το τραγούδι και δείχνει το βάθος του Akyla. Δείχνει ότι δεν είναι απλά ένα χαρούμενο τραγούδι, αλλά έχει και άλλα συγκινητικά πράγματα μέσα».

