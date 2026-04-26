Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ήμουν «πίτα» όταν σκέφτηκα το «Δυο Μέρες Μόνο»

26 Απρ. 2026 11:39
«Πίτα» δήλωσε πως ήταν ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης όταν σκέφτηκε το σενάριο της σειράς «Δυο μέρες μόνο».

Μιλώντας στο vidcast «Johnny@TheMovies» ο ηθοποιός και σεναριογράφος εξήγησε πως εμπνεύστηκε από το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, όταν πήγε να τη δει από κοντά ενώ ήταν σε χάλια ψυχολογική κατάσταση και έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Όπως περιέγραψε ο Χριστόφος Παπακαλιάτης: «Στο “Δυο μέρες μόνο” ήμουν 30 χρονών. Είχα πάθει τρέλα εκείνη τη χρονιά. Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση, είχα πάει να ακούσω τη Δήμητρα Γαλάνη που εμφανιζόταν τότε με την Πρωτοψάλτη, και ξαφνικά, είναι στη σκηνή η Δήμητρα και τραγουδάει το “Δυο μέρες μόνο” και είμαι εγώ από κάτω “πίτα”. Την κοίταζα και λέω “θα το κάνω σενάριο αυτό”. Και πάω στο καμαρίνι και της λέω “Δήμητρα, θα ήθελα να γράψω μια ιστορία που οι ήρωες θα συναντιούνται εδώ, την ώρα που τραγουδάς το Δυο μέρες μόνο”. Ήταν δυο μέρες πριν μπω φαντάρος. Μπήκα φαντάρος πικραμένος, χάλια, όχι γιατί μπήκα φαντάρος. Έτσι το σκέφτηκα και έγραψα τον ήρωα μόλις μπήκα φαντάρος, τότε άρχισα να γράφω το σενάριο, στο οποίο ήταν δυο μέρες πριν αυτός μπει φαντάρος και δυο μέρες πριν αυτή παντρευτεί».

Το «Δυο μέρες μόνο» προβλήθηκε το πρώτο μισό της σεζόν 2005 – 2006 και το πρώτο μισό της σεζόν 2006 – 2007. Το σενάριο αφορούσε στον Άρη και τη Σοφία που ήταν κάποτε ζευγάρι. Συναντήθηκαν ξανά ένα βράδυ τυχαία, δυο μέρες προτού ο Άρης πάει στο στρατό και η Σοφία παντρευτεί. Ο έρωτας ξαναφούντωσε, παρόλο που ο Άρης συζούσε με την Έρση και η Σοφία δήλωνε ερωτευμένη με τον μέλλοντα σύζυγό της Χρήστο. Παράλληλα οι κολλητοί φίλοι τους, ο Σάββας και η Βίκυ, ζούσαν το δικό τους σύντομο ειδύλλιο. Ο Άρης πρότεινε στη Σοφία να περάσουν μαζί αυτές τις δυο μέρες μόνο. Η Σοφία ενέδωσε. Την επομένη όμως εκείνος δεν εμφανίστηκε. Έτσι συνέχισαν τις ζωές τους χώρια, ώσπου ξανασυναντήθηκαν.

