«Ευτυχισμένοι Μαζί»: Ο «Μήτσος» 17 χρόνια μετά και ο λόγος που χάθηκε από την τηλεόραση

Έχει περάσει σχεδόν μια εικοσαετία από το «Ευτυχισμένοι Μαζί», όμως ο «Μήτσος» παραμένει ένας από τους χαρακτήρες που το κοινό θυμάται ακόμη — έστω κι αν σήμερα πολλοί χρειάζονται λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβουν από πού γνωρίζουν τον Κώστα Ιντζεγιάν.

27 Απρ. 2026 11:27
Pelop News

Το «Ευτυχισμένοι Μαζί» παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, ακόμη και 17 χρόνια μετά το τέλος της. Ανάμεσα στους χαρακτήρες που ξεχώρισαν ήταν και ο «Μήτσος», τον οποίο υποδύθηκε ο Κώστας Ιντζεγιάν.

Ο ηθοποιός μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόν1» στο YouTube, ενώ απόσπασμα της συνέντευξης προβλήθηκε και στο TikTok. Εκεί αναφέρθηκε στην περίοδο της μεγάλης επιτυχίας της σειράς, στην αναγνωρισιμότητα που εξακολουθεί να έχει, αλλά και στον λόγο που απομακρύνθηκε από τη δημοσιότητα μετά το τέλος του σίριαλ.

Ο «Μήτσος» 17 χρόνια μετά το «Ευτυχισμένοι Μαζί»

Ο Κώστας Ιντζεγιάν έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2007, μέσα από τον ρόλο του «Μήτσου» στο «Ευτυχισμένοι Μαζί».

Μιλώντας με χιούμορ για την εικόνα του σήμερα, σχολίασε: «Κοιτάχτε πώς έχει γίνει ο Μήτσος του “Ευτυχισμένοι Μαζί”».

Όταν ρωτήθηκε γιατί εξαφανίστηκε μετά την επιτυχία της σειράς, απάντησε επίσης με χιουμοριστική διάθεση, συνδέοντας την απομάκρυνσή του με την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

«Κάπου εκεί στο 2009 – 2010 υπήρχε κάτι που το λέγαμε κρίση», είπε χαρακτηριστικά.

Πώς αντιδρά ο κόσμος όταν τον αναγνωρίζει

Ο ηθοποιός μίλησε και για το πώς αντιδρά ο κόσμος όταν τον βλέπει σήμερα στον δρόμο.

Όπως ανέφερε, αρκετοί τον αναγνωρίζουν, χωρίς όμως πάντα να μπορούν να θυμηθούν αμέσως από πού τον ξέρουν.

«Κάτι μου θυμίζεις, δεν μπορώ να θυμηθώ από πού σε ξέρω», του λένε συχνά, όπως περιέγραψε ο ίδιος.

Η περίοδος της σειράς και η δουλειά στην πληροφορική

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Κώστας Ιντζεγιάν αποκάλυψε ότι την εποχή που συμμετείχε στο «Ευτυχισμένοι Μαζί» είχε παράλληλα και άλλες υποχρεώσεις.

Όπως είπε, εκείνη την περίοδο εργαζόταν σε εταιρεία πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα φοιτούσε και σε δραματική σχολή.

Η αναφορά του δείχνει πως, πίσω από την τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα που έφερε ο ρόλος του «Μήτσου», η καθημερινότητά του παρέμενε γεμάτη και απαιτητική, ανάμεσα στη δουλειά, τις σπουδές και τα γυρίσματα της σειράς.

