Νατάσσα Μποφίλιου: «Έχει γίνει προσπάθεια για δολοφονία του χαρακτήρα μου»

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχεται, στον θυμό που βλέπει στην κοινωνία και στις ψευδείς πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει για εκείνη.

25 Απρ. 2026 17:08
Pelop News

Η Νατάσσα Μποφίλιου μίλησε για την κριτική που έχει δεχθεί κατά καιρούς, αναφέροντας ότι αρκετές φορές έχει γίνει προσπάθεια για «δολοφονία του χαρακτήρα» της.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 25 Απριλίου και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα δημόσια πρόσωπα, αλλά και γενικότερα όσους δεν ταιριάζουν με την εικόνα που οι ίδιοι έχουν στο μυαλό τους.

Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την ίδια ή μόνο τους ανθρώπους που είναι γνωστοί στο κοινό, αλλά συνδέεται με έναν ευρύτερο θυμό και πόνο που υπάρχει στην κοινωνία.

 

Η Νατάσσα Μποφίλιου για τη «δολοφονία χαρακτήρα»

«Αρκετές φορές έχει γίνει προσπάθεια για δολοφονία του χαρακτήρα μου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έναν τρόπο που θέλουν να υπάρχεις. Όταν δεν υπάρχεις με τον τρόπο που θέλουν, συμβαίνει αυτό», ανέφερε η Νατάσσα Μποφίλιου.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια σημείωσε ότι ανάλογες αντιδράσεις παρατηρεί κανείς και σε ανθρώπους που δεν είναι δημόσια πρόσωπα.

«Βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι φωτογραφισμένος με μία ανθοδέσμη και πατάς τα σχόλια και βλέπεις και βιώνεις μία ασύλληπτη παράνοια», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια απέδωσε μέρος αυτής της έντασης σε έναν συσσωρευμένο θυμό που, όπως είπε, υπάρχει μέσα σε ορισμένους ανθρώπους.

«Είναι ένας συσσωρευμένος πόνος, ένας θυμός και ένα σκοτάδι μέσα σε μερικούς ανθρώπους, γιατί είναι δυστυχώς τόσο σκοτεινή και δύσκολη η ζωή που ζούμε», πρόσθεσε.

«Με ενδιαφέρει να είμαι καθαρή απέναντι στις αξίες μου»

Η Νατάσσα Μποφίλιου μίλησε και για την κριτική που δέχεται εξαιτίας των απόψεων και των θέσεών της.

Όπως τόνισε, την απασχολεί περισσότερο να παραμένει συνεπής με όσα πιστεύει, παρά το κόστος που μπορεί να έχει αυτή η στάση.

«Όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή έχουν ένα κόστος. Θα μου ήταν μεγαλύτερο το κόστος αν δεν προσπαθούσα να είμαι εντάξει και καθαρή απέναντι στις αξίες που πρεσβεύω εγώ ως άνθρωπος», είπε.

Με αυτόν τον τρόπο, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται δημόσια, όταν αυτό συνδέεται με τις προσωπικές της αξίες.

Η απάντηση για τα ρούχα, τα ταξίδια και τα fake news

Η Νατάσσα Μποφίλιου ρωτήθηκε επίσης αν έχει μετανιώσει για κάποια ανάρτησή της που μπορεί να παρεξηγήθηκε, κυρίως σε σχέση με την εικόνα που προβάλλει.

Η ίδια απάντησε ότι δεν αισθάνεται πως πρέπει να εξηγεί δημόσια πόσο κοστίζουν τα ρούχα ή τα ταξίδια της, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πολλά από όσα έχουν ειπωθεί για εκείνη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Παρότι δεν έχω κανέναν λόγο να εξηγώ ούτε πόσο κάνουν τα ρούχα μου, ούτε πόσο κάνουν τα ταξίδια μου, δεν έχω ακριβά γούστα γενικά», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια έκανε λόγο για ψευδείς πληροφορίες που συνεχίζουν να αναπαράγονται, ακόμη κι όταν έχουν διαψευστεί.

«Πολλά πράγματα είναι και fake news και που είναι εντελώς ψεύτικα. Μπορεί κάποιος να πει ότι το φόρεμα που φόρεσα κάνει 3.000 ευρώ, εγώ να έχω αναρτήσει ότι έκανε 123 ευρώ και να συνεχίσει να λέγεται ότι έκανε 3.000», είπε η Νατάσσα Μποφίλιου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:42 DeepSeek V4: Το νέο κινεζικό μοντέλο AI που προκαλεί OpenAI και Anthropic
17:41 Έρχονται σημαντικές αλλαγές κανονισμών στο μπάσκετ
17:33 Μακρόν: Καλούς ανέμους και καλή θάλασσα στον «Κίμων»!
17:30 Μάλι: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστών και ανταρτών σε όλη τη χώρα
17:24 Σάμος: Το ελληνικό νησί που αποθεώνουν τα γερμανικά μέσα για την αυθεντική ομορφιά του
17:17 Λαμπάδιασε αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου, μεγάλη ανησυχία στη Λάρισα, ΒΙΝΤΕΟ
17:08 Νατάσσα Μποφίλιου: «Έχει γίνει προσπάθεια για δολοφονία του χαρακτήρα μου»
17:01 Ελλάδα – Γαλλία: Συμφωνία για πυρηνική τεχνολογία, έρευνα και ασφάλεια
16:48 Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα παρά την εκεχειρία
16:45 Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός «απαντά» για το Κουτί Πρώτων Βοηθειών στα ΙΧ
16:33 «e-Ειδικοί Ταμίες»: Το νέο σύστημα για τις εισπράξεις του Δημοσίου εκτός εφοριών
16:26 Τι λένε και γράφουν στη Γαλλία για την επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα
16:20 Εγκέφαλος: 7 τροφές και ποτά που κάθε νευροχειρουργός αποφεύγει συστηματικά
16:13 Συγκίνηση Γεωργιάδη: «Ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 17 χρονών και η μητέρα μου όταν ήμουν 20»
16:04 Τριπλή επιστροφή ενοικίου: Ποιοι γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί θα πάρουν ενίσχυση
16:00 Πήγαν να κόψουν ξύλα και έπεσαν πάνω σε χειροβομβίδα!
15:53 Στο μοντέλο της Βαρκελώνης η Αθήνα: Πλαφόν σε Airbnb και ξενοδοχειακές κλίνες
15:46 Τρέλα για Μονακό στον Ολυμπιακό, σε 55 λεπτά εισιτήρια τέλος!
15:42 Ιράν προς ΗΠΑ: «Είμαστε έτοιμοι» αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των λιμανιών
15:36 Χειροπέδες σε διαιτητή πολεμικών τεχνών: Κατηγορείται ότι ζητούσε χρήματα για να «πειράζει» αποτελέσματα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25-26/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ