Νατάσσα Μποφίλιου: «Έχει γίνει προσπάθεια για δολοφονία του χαρακτήρα μου»

Η Νατάσσα Μποφίλιου μίλησε για την κριτική που έχει δεχθεί κατά καιρούς, αναφέροντας ότι αρκετές φορές έχει γίνει προσπάθεια για «δολοφονία του χαρακτήρα» της.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 25 Απριλίου και αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα δημόσια πρόσωπα, αλλά και γενικότερα όσους δεν ταιριάζουν με την εικόνα που οι ίδιοι έχουν στο μυαλό τους.

Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την ίδια ή μόνο τους ανθρώπους που είναι γνωστοί στο κοινό, αλλά συνδέεται με έναν ευρύτερο θυμό και πόνο που υπάρχει στην κοινωνία.

Η Νατάσσα Μποφίλιου για τη «δολοφονία χαρακτήρα»

«Αρκετές φορές έχει γίνει προσπάθεια για δολοφονία του χαρακτήρα μου. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έναν τρόπο που θέλουν να υπάρχεις. Όταν δεν υπάρχεις με τον τρόπο που θέλουν, συμβαίνει αυτό», ανέφερε η Νατάσσα Μποφίλιου.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια σημείωσε ότι ανάλογες αντιδράσεις παρατηρεί κανείς και σε ανθρώπους που δεν είναι δημόσια πρόσωπα.

«Βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι φωτογραφισμένος με μία ανθοδέσμη και πατάς τα σχόλια και βλέπεις και βιώνεις μία ασύλληπτη παράνοια», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια απέδωσε μέρος αυτής της έντασης σε έναν συσσωρευμένο θυμό που, όπως είπε, υπάρχει μέσα σε ορισμένους ανθρώπους.

«Είναι ένας συσσωρευμένος πόνος, ένας θυμός και ένα σκοτάδι μέσα σε μερικούς ανθρώπους, γιατί είναι δυστυχώς τόσο σκοτεινή και δύσκολη η ζωή που ζούμε», πρόσθεσε.

«Με ενδιαφέρει να είμαι καθαρή απέναντι στις αξίες μου»

Η Νατάσσα Μποφίλιου μίλησε και για την κριτική που δέχεται εξαιτίας των απόψεων και των θέσεών της.

Όπως τόνισε, την απασχολεί περισσότερο να παραμένει συνεπής με όσα πιστεύει, παρά το κόστος που μπορεί να έχει αυτή η στάση.

«Όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή έχουν ένα κόστος. Θα μου ήταν μεγαλύτερο το κόστος αν δεν προσπαθούσα να είμαι εντάξει και καθαρή απέναντι στις αξίες που πρεσβεύω εγώ ως άνθρωπος», είπε.

Με αυτόν τον τρόπο, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται δημόσια, όταν αυτό συνδέεται με τις προσωπικές της αξίες.

Η απάντηση για τα ρούχα, τα ταξίδια και τα fake news

Η Νατάσσα Μποφίλιου ρωτήθηκε επίσης αν έχει μετανιώσει για κάποια ανάρτησή της που μπορεί να παρεξηγήθηκε, κυρίως σε σχέση με την εικόνα που προβάλλει.

Η ίδια απάντησε ότι δεν αισθάνεται πως πρέπει να εξηγεί δημόσια πόσο κοστίζουν τα ρούχα ή τα ταξίδια της, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πολλά από όσα έχουν ειπωθεί για εκείνη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Παρότι δεν έχω κανέναν λόγο να εξηγώ ούτε πόσο κάνουν τα ρούχα μου, ούτε πόσο κάνουν τα ταξίδια μου, δεν έχω ακριβά γούστα γενικά», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια έκανε λόγο για ψευδείς πληροφορίες που συνεχίζουν να αναπαράγονται, ακόμη κι όταν έχουν διαψευστεί.

«Πολλά πράγματα είναι και fake news και που είναι εντελώς ψεύτικα. Μπορεί κάποιος να πει ότι το φόρεμα που φόρεσα κάνει 3.000 ευρώ, εγώ να έχω αναρτήσει ότι έκανε 123 ευρώ και να συνεχίσει να λέγεται ότι έκανε 3.000», είπε η Νατάσσα Μποφίλιου.

