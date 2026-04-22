Μίλτος Πασχαλίδης: «Αδιανόητο να τραγουδάς στη 1 τα ξημερώματα»

Με σαφή και αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε ο Μίλτος Πασχαλίδης για τη λειτουργία των νυχτερινών κέντρων, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή του με τις ώρες έναρξης των προγραμμάτων και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτή τη λογική διασκέδασης.

Ο τραγουδιστής, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 22 Απριλίου, αναφέρθηκε τόσο στα εξαντλητικά ωράρια της πίστας όσο και σε συναδέλφους του όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τονίζοντας ότι δεν ακούει τη μουσική τους και, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, δεν θεωρεί σωστό να εκφέρει άποψη για το έργο τους.

Όπως είπε, δεν ανήκουν στα ακούσματά του, άρα δεν έχει λόγο να τους κρίνει. Παρ’ όλα αυτά, αναγνώρισε ότι η διάρκεια και η επιτυχία της πορείας τους δείχνουν ξεκάθαρα πως αυτό που κάνουν βρίσκει ανταπόκριση σε πολύ κόσμο.

«Δεν ακούω Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργυρό, δεν ακούω αυτά τα τραγούδια και αφού δεν τα ακούω, καλό είναι να μην κάνω κριτική. Φυσικά, για να είναι αυτά τα παιδιά πολλά χρόνια στη δουλειά, προφανώς αυτό που κάνουν κάποιους ανθρώπους αφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ένσταση για τη νυχτερινή διασκέδαση

Το σημείο στο οποίο στάθηκε περισσότερο ήταν το ωράριο λειτουργίας των μουσικών προγραμμάτων στα μπουζούκια, το οποίο χαρακτήρισε ουσιαστικά εξοντωτικό και χωρίς κανένα νόημα.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης τόνισε πως δεν καταλαβαίνει γιατί έχει επικρατήσει η λογική οι καλλιτέχνες να βγαίνουν στη σκηνή μετά τα μεσάνυχτα ή ακόμη και τη 1 τα ξημερώματα, όταν -όπως είπε- η διασκέδαση θα μπορούσε να ξεκινά πολύ νωρίτερα χωρίς να χάνει τίποτα από το κέφι της.

«Οι ώρες που παίζουν είναι απάνθρωπες. Θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινάς να τραγουδάς στις 12:00 και 01:00. Δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βγαίνουμε να τραγουδάμε στη 01:00», είπε.

Στη συνέχεια, έθεσε με άμεσο τρόπο το ερώτημα γιατί η διασκέδαση στην Ελλάδα έχει συνδεθεί τόσο έντονα με τη βαθιά νύχτα, λέγοντας πως δεν βλέπει τον λόγο να μη μπορεί ο κόσμος να περάσει καλά αν ένα πρόγραμμα ξεκινά στις 9 ή στις 10 το βράδυ.

«Μου φαίνεται αδιανόητο»

Ο τραγουδιστής επέμεινε ότι δεν βρίσκει λογική σε αυτά τα ωράρια, ανεξάρτητα από το είδος του προγράμματος ή το ρεπερτόριο που παρουσιάζεται. Για τον ίδιο, η διασκέδαση δεν εξαρτάται από το πόσο αργά θα ξεκινήσει μια βραδιά, αλλά από την ατμόσφαιρα, τα τραγούδια και τη διάθεση του κόσμου.

«Άμα βγούμε στις 21:00 δεν μπορούμε να κάνουμε κέφι; Ό,τι ρεπερτόριο και να είναι. Άμα βγούμε στις 22:00 δεν μπορεί να πιει ο άλλος και να περάσει ωραία; Μου φαίνεται αδιανόητο, δεν μπορώ καθόλου αυτά τα ωράρια», είπε.

Με την τοποθέτησή του αυτή, ο Μίλτος Πασχαλίδης δεν άσκησε προσωπική κριτική σε άλλους καλλιτέχνες, αλλά έβαλε στο τραπέζι μια ευρύτερη συζήτηση για το μοντέλο της ελληνικής νυχτερινής διασκέδασης και για το κατά πόσο αυτό εξακολουθεί να έχει νόημα στη σημερινή εποχή.

