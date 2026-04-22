Ρένος Χαραλαμπίδης: Η εξομολόγηση για τη ζωή του χωρίς γάμο

Ο ηθοποιός στάθηκε με ειλικρίνεια σε μια προσωπική πλευρά της ζωής του, παραδεχόμενος ότι ακόμη ψάχνει μέσα του την απάντηση για μια επιλογή που δεν έγινε ποτέ.

Ρένος Χαραλαμπίδης: Η εξομολόγηση για τη ζωή του χωρίς γάμο
22 Απρ. 2026 12:01
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή και για το γεγονός ότι δεν έφτασε ποτέ στο σημείο να παντρευτεί, παραδεχόμενος πως ακόμη και σήμερα υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέται για αυτή την πορεία.

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης 21 Απριλίου στην εκπομπή «The 2Night Show» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις σχέσεις του και στους λόγους που δεν προχώρησε ποτέ σε γάμο με κάποια από τις συντρόφους του.

 

Όπως είπε, όσο μεγαλώνει δίνει διαφορετικές απαντήσεις στον εαυτό του για το ίδιο ερώτημα. Σε αυτή τη φάση της ζωής του, λίγο πριν κλείσει τα 56, θεωρεί ότι ίσως αυτή να ήταν τελικά η διαδρομή που ήταν προορισμένος να ακολουθήσει.

«Και εγώ απορώ και πολλές φορές ρωτάω τον εαυτό μου, πώς και δεν παντρεύτηκα. Ακόμα και τώρα ανά εποχές δίνω άλλες απαντήσεις. Νομίζω σήμερα στα 55 μου προς 56, σκεπτόμενος το γιατί δεν παντρεύτηκα, ήταν γραφτό να μην παντρευτώ, ήταν πεπρωμένο, το ήθελε ο Θεός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι σκέψεις του για την επιλογή που δεν έγινε

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης δεν έκρυψε πως το συγκεκριμένο θέμα εξακολουθεί να τον απασχολεί, παρότι έχουν περάσει τα χρόνια. Μέσα από όσα είπε, φάνηκε ότι δεν προσεγγίζει το ζήτημα με πικρία, αλλά περισσότερο με μια διάθεση εσωτερικής αναζήτησης.

Η τοποθέτησή του είχε έντονο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς μίλησε για μια διαδρομή που δεν ακολούθησε ποτέ, χωρίς να δίνει μια απόλυτα λογική ή πρακτική εξήγηση. Αντίθετα, έδειξε να το συνδέει περισσότερο με τη μοίρα, τον χρόνο και μια βαθύτερη αίσθηση ότι κάποια πράγματα τελικά δεν είναι για όλους.

Η αναφορά στη θρησκεία

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο ηθοποιός συνέδεσε τις σκέψεις του και με τη θρησκευτική διάσταση του ζητήματος, λέγοντας πως σε κείμενα του Ευαγγελίου και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου υπάρχουν αναφορές που αποθαρρύνουν τον γάμο και προτρέπουν σε μια ζωή πιο αφιερωμένη στον Θεό.

Όπως είπε, αυτές οι αναφορές λειτουργούν ίσως και ως μια μορφή παρηγοριάς για τον ίδιο, χωρίς όμως να σημαίνει ότι έχει βρει οριστική απάντηση στο γιατί η ζωή του δεν πήρε αυτή την τροπή.

«Το Ευαγγέλιο, δύο φορές, μία ο Ιησούς, λέει στους μαθητές του: “Μην παντρευτείτε” και μία ο Παύλος προς Κορινθίους που τους λέει: “Σας συμβουλεύω καλύτερα να μην παντρευτείτε” και λέει μετά: “Να αφιερώσετε τη ζωή σας στον Θεό”, όπως το εννοούν αυτοί εκείνη την εποχή. Τώρα αυτά είναι παρηγοριές για εμένα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν παντρεύτηκα», είπε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Επίθεση Κωνσταντοπούλου για τα άδεια έδρανα της ΝΔ και αιχμές για Μητσοτάκη
13:43 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να υπερψηφίσετε την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Σκρέκας από τη Βουλή
13:38 Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι κατέλαβαν δύο πλοία, ανάμεσά τους το ελληνόκτητο Epaminondas
13:33 Πάτρα: Στο επίκεντρο η ενεργειακή αυτονομία σχολείων στην ημερίδα του Interreg EnerCmed
13:25 Παπαδιαμάντης στην Πάτρα: «Απόλαυσις στη Γειτονιά» στο θέατρο Act την Κυριακή
13:19 Πάτρα: Αντίδραση του Εργατικού Κέντρου για τις Επιτροπές του ΕΦΚΑ – Κάλεσμα σε κινητοποίηση
13:13 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η διαβίβαση αιτήματος πολίτη είναι πολιτική δραστηριότητα» είπε ο Μηταράκης
13:07 Στενά του Ορμούζ: Τρίτο περιστατικό επίθεσης σε φορτηγό πλοίο μέσα σε λίγες ώρες
13:02 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν περίμενα ότι θα ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
13:00 Η Δυτική Ελλάδα στήνει υποδοχή για τη νέα τουριστική σεζόν – Περίπτερα σε Άραξο, Άκτιο, Πάτρα και Κατάκολο
12:57 Βρετανία και Γαλλία οργανώνουν πολυεθνική αποστολή για τα Στενά του Ορμούζ
12:55 «Νταντάδες Γειτονιάς»: Πότε και πως ανοίξει η πλατφόρμα σε εξέλιξη η ψηφιακή ενδυνάμωση 6.500 ηλικιωμένων και ΑμεΑ
12:55 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είμαι αθώος, θα καθαρίσω το όνομά μου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στη Βουλή
12:46 Τσερνόμπιλ: Η Ουκρανία καταγγέλλει ρωσικά drones και Kinzhal κοντά στον σταθμό
12:46 Ηλεκτρική ενέργεια: Τα στοιχεία για την εκτόξευση των «μπλε» τιμολογίων το 2025
12:42 Βιολάντα: Σήμερα η απολογία του ιδιοκτήτη για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές
12:40 Ο Πάνος Βλάχος πήρε την κιθάρα του και τραγούδησε στην Ερμού ΒΙΝΤΕΟ
12:33 Μητσοτάκης: Οκτώ νέα μέτρα στήριξης μετά το πλεόνασμα – Ποιοι κερδίζουν
12:33 Νατάσα Θεοδωρίδου: Πώς απάντησε όταν τη ρώτησαν αν ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:32 Δείτε ποιοι διαιτητές επιλέχτηκαν να «σφυρίξουν» το Απόλλων-Προμηθέας 2014
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
