Ρένος Χαραλαμπίδης: Η εξομολόγηση για τη ζωή του χωρίς γάμο

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή και για το γεγονός ότι δεν έφτασε ποτέ στο σημείο να παντρευτεί, παραδεχόμενος πως ακόμη και σήμερα υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέται για αυτή την πορεία.

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης 21 Απριλίου στην εκπομπή «The 2Night Show» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις σχέσεις του και στους λόγους που δεν προχώρησε ποτέ σε γάμο με κάποια από τις συντρόφους του.

Όπως είπε, όσο μεγαλώνει δίνει διαφορετικές απαντήσεις στον εαυτό του για το ίδιο ερώτημα. Σε αυτή τη φάση της ζωής του, λίγο πριν κλείσει τα 56, θεωρεί ότι ίσως αυτή να ήταν τελικά η διαδρομή που ήταν προορισμένος να ακολουθήσει.

«Και εγώ απορώ και πολλές φορές ρωτάω τον εαυτό μου, πώς και δεν παντρεύτηκα. Ακόμα και τώρα ανά εποχές δίνω άλλες απαντήσεις. Νομίζω σήμερα στα 55 μου προς 56, σκεπτόμενος το γιατί δεν παντρεύτηκα, ήταν γραφτό να μην παντρευτώ, ήταν πεπρωμένο, το ήθελε ο Θεός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι σκέψεις του για την επιλογή που δεν έγινε

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης δεν έκρυψε πως το συγκεκριμένο θέμα εξακολουθεί να τον απασχολεί, παρότι έχουν περάσει τα χρόνια. Μέσα από όσα είπε, φάνηκε ότι δεν προσεγγίζει το ζήτημα με πικρία, αλλά περισσότερο με μια διάθεση εσωτερικής αναζήτησης.

Η τοποθέτησή του είχε έντονο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς μίλησε για μια διαδρομή που δεν ακολούθησε ποτέ, χωρίς να δίνει μια απόλυτα λογική ή πρακτική εξήγηση. Αντίθετα, έδειξε να το συνδέει περισσότερο με τη μοίρα, τον χρόνο και μια βαθύτερη αίσθηση ότι κάποια πράγματα τελικά δεν είναι για όλους.

Η αναφορά στη θρησκεία

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο ηθοποιός συνέδεσε τις σκέψεις του και με τη θρησκευτική διάσταση του ζητήματος, λέγοντας πως σε κείμενα του Ευαγγελίου και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου υπάρχουν αναφορές που αποθαρρύνουν τον γάμο και προτρέπουν σε μια ζωή πιο αφιερωμένη στον Θεό.

Όπως είπε, αυτές οι αναφορές λειτουργούν ίσως και ως μια μορφή παρηγοριάς για τον ίδιο, χωρίς όμως να σημαίνει ότι έχει βρει οριστική απάντηση στο γιατί η ζωή του δεν πήρε αυτή την τροπή.

«Το Ευαγγέλιο, δύο φορές, μία ο Ιησούς, λέει στους μαθητές του: “Μην παντρευτείτε” και μία ο Παύλος προς Κορινθίους που τους λέει: “Σας συμβουλεύω καλύτερα να μην παντρευτείτε” και λέει μετά: “Να αφιερώσετε τη ζωή σας στον Θεό”, όπως το εννοούν αυτοί εκείνη την εποχή. Τώρα αυτά είναι παρηγοριές για εμένα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν παντρεύτηκα», είπε.

