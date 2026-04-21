Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Ήμουν 63, αλλά τα όργανά μου δούλευαν σαν να ήμουν 78»

Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς κατάφερε να χάσει 12 κιλά, γιατί αποφάσισε να αλλάξει τρόπο ζωής και ποια φράση της διατροφολόγου του τον ταρακούνησε.

21 Απρ. 2026 16:30
Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης αποκάλυψε πως έχει χάσει 12 κιλά, μιλώντας ανοιχτά για τη μεγάλη αλλαγή που έχει κάνει στη ζωή και τη διατροφή του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Πρωινό» την Τρίτη 21 Απριλίου, ο ηθοποιός εξήγησε ότι χρειάστηκε να ζητήσει βοήθεια από διατροφολόγο, καθώς μόνος του δεν μπορούσε να διαχειριστεί το πρόβλημα. Όπως είπε, η πρώτη κουβέντα που άκουσε όταν πήγε στο ραντεβού ήταν αρκετή για να τον ταρακουνήσει.

«Είστε 63 αλλά τα όργανά σας δουλεύουν σαν να είστε 78», του είπε, όπως αποκάλυψε, η διατροφολόγος του, κάνοντάς τον να συνειδητοποιήσει πόσο είχε επιβαρύνει τον οργανισμό του το συσσωρευμένο λίπος.

 

Η απώλεια βάρους και η αλλαγή στη διατροφή

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ανέφερε ότι έχει χάσει 12 κιλά, από τα οποία τα 10 είναι λίπος, και τόνισε πως δεν έχει χρησιμοποιήσει ενέσεις ή άλλες παρεμβάσεις, αλλά ακολουθεί αποκλειστικά πρόγραμμα με διατροφολόγο.

Όπως είπε, πλέον τρώει ανά τρεις ώρες, δεν έχει πεινάσει ούτε μία στιγμή μέσα στη μέρα και ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο τον βοηθά να χάνει βάρος χωρίς να στερείται.

Παράλληλα, εξήγησε ότι στόχος του δεν είναι μόνο να συνεχίσει να χάνει κιλά, αλλά και να εκπαιδεύσει τον μεταβολισμό του ώστε να μπορέσει να διατηρήσει το αποτέλεσμα και στο μέλλον.

«Ξέφυγα από χαρά»

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως το φαγητό ήταν πάντα μεγάλη αδυναμία του και ότι είχε φτάσει σε σημείο να χάνει το μέτρο.

«Ξέφυγα από χαρά. Μπορούσα να φάω ένα ολόκληρο τραπέζι», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως απολάμβανε τόσο πολύ το φαγητό, που αυτό σταδιακά τον οδήγησε σε μια δύσκολη κατάσταση.

Σήμερα, όμως, όπως ανέφερε, νιώθει ότι δεν του λείπει τίποτα, γιατί συνεχίζει να τρώει αυτά που πρέπει και τα απολαμβάνει, απλώς με διαφορετικό τρόπο και περισσότερη πειθαρχία.

Ο φόβος να μην επιστρέψει στα παλιά

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στάθηκε και στον κίνδυνο της υποτροπής, λέγοντας πως αυτό που τον απασχολεί περισσότερο είναι να μη χαθεί ξανά ο έλεγχος όταν τελειώσει αυτή η οργανωμένη προσπάθεια.

Όπως τόνισε, θέλει να πειθαρχήσει ουσιαστικά για να μπορέσει να συνεχίσει να τρέφεται σωστά και αργότερα, χωρίς να επιστρέψει στις παλιές συνήθειες που τον είχαν οδηγήσει στην αύξηση βάρους.

Ο ίδιος είχε αποκαλύψει και σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι είχε φτάσει τα 107 κιλά, με την τελευταία του τοποθέτηση να δείχνει πως πλέον έχει βάλει ως προτεραιότητα την υγεία και την καθημερινότητά του.

