Η Κρις Τζένερ είναι απογοητευμένη: Εκανε λίφτινγκ 100.000 δολαρίων και «υποχωρεί ήδη»

20 Απρ. 2026 13:47
Pelop News

Δυσαρεστημένη με τα αποτελέσματα του λίφτινγκ προσώπου αξίας 100.000 δολαρίων που πραγματοποίησε έναν χρόνο πριν φέρεται πως είναι η Κρις Τζένερ, καθώς υποχωρεί ήδη.

Η Τζένερ είχε προκαλέσει αντιδράσεις τον Μάιο του 2025, όταν εμφανίστηκε στο Παρίσι με εμφανώς ανανεωμένη εικόνα, κατά τη διάρκεια δίκης που αφορούσε την κόρη της, Κιμ Καρντάσιαν, με εκπρόσωπό της να επιβεβαιώνει τότε ότι απευθύνθηκε στον πλαστικό χειρουργό Στίβεν Μ. Λεβίν για την επέμβαση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του RadarOnline: «Το λίφτινγκ της Κρις Τζένερ αρχίζει ήδη να υποχωρεί. Δεν είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα και επιθυμεί διορθωτική επέμβαση, καθώς θεωρεί ότι δεν διατηρήθηκε όπως περίμενε», ανέφερε πηγή.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η 70χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα φέρεται να συγκρίνει την εικόνα της με άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως η Ντενίζ Ρίτσαρντς και η Λόρι Λάφλιν, οι οποίες πρόσφατα απασχόλησαν τη δημοσιότητα για τις δικές τους αισθητικές αλλαγές.

Σε συνέντευξή της τον Αύγουστο στο Vogue Arabia, η Τζένερ είχε εξηγήσει την απόφασή της για το λίφτινγκ, λέγοντας: «Έκανα λίφτινγκ πριν από περίπου 15 χρόνια, οπότε ήταν ώρα για ανανέωση. Αποφάσισα να το κάνω γιατί θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και αυτό με κάνει ευτυχισμένη».

Αναφερόμενη στη γήρανση, είχε δηλώσει: «Το ότι μεγαλώνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου. Αν αισθάνεσαι άνετα με τον εαυτό σου και θέλεις να γεράσεις φυσικά, τότε μην κάνεις τίποτα. Για μένα, αυτό είναι το να γερνάς όμορφα. Είναι η δική μου εκδοχή».

Η Κρις Τζένερ έχει υποβληθεί και στο παρελθόν σε αισθητικές επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων λίφτινγκ το 2011, ενέσιμες θεραπείες, αυξητική στήθους τη δεκαετία του 1980, μείωση λοβών αυτιών το 2018, καθώς και επέμβαση αντικατάστασης ισχίου το 2022.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:45 Ρόδος: 10 χρόνια φυλάκιση στον 56χρονο που βίαζε την κόρη του – Είχαν αποκτήσει και παιδί
16:36 Πανηγύρια και απονομή για την αήττητη Παναχαϊκή ΦΩΤΟ
16:30 Επενδύοντας στην εμπειρία των παλαιοτέρων
16:23 Σουηδία: Η κυβέρνηση επιστρέφει στα παραδοσιακά μέσα στα σχολεία, δείτε τον λόγο
16:15 Στις εκδηλώσεις της Ομογένειας στις ΗΠΑ για την εθνική παλιγγενεσία και την 200η επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, ο Νεκτάριος Φαρμάκης
16:08 Τέλος τα εισιτήρια για το final-4 της Αθήνας-Τι ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα
16:01 ΝΔ Αχαΐας σε φάση κινητοποίησης – Διευρυμένη Νομαρχιακή την Τρίτη στην Πάτρα
15:58 Έλληνες διαιτητές στον τελικό Κυπέλλου-Δείτε ποιοι είναι
15:53 Έναρξη του έργου acaDEMia στην Πάτρα–Εκδήλωση αφιερωμένη στα δικαιώματα, τη συμμετοχή και την ισότητα.
15:44 Η Κομισιόν καθησυχάζει για τις ελλείψεις καυσίμων στις αερομεταφορές
15:43 «Κάθε Νύχτα»: Ο Μυθοπλάστης κατεβαίνει στη σκοτεινή Αθήνα ενός ελληνικού noir χωρίς άλλοθι
15:36 Λακωνική Μάνη: Αγονα τοπία, άγρια ομορφιά
15:30 Η τάση της αγοράς ακινήτων στην Αχαΐα: Ανάμεσα στις προδοκίες και την πραγματικότητα
15:26 Αυστηρή οδηγία των ΗΠΑ σε Αμερικανούς που βρίσκονται στη Βαγδάτη
15:19 Πάτρα: Η «Επιθετική Γωνιά» φέρνει στο Asteria Live σάτιρα, μουσική και γνωστές πατρινές παρουσίες
15:17 Ο κόσμος ήρθε στο “Πεπανός” και έδωσε ώθηση στον ΝΟΠ
15:09 Σπίτια: Τα εργαλεία που κάνουν την διαφορά στις βλάβες
15:08 Desecration 2.0 στην Πάτρα: Μια πρωτοποριακή έκθεση που περνά σε νέο επίπεδο
15:01 Μάτι: Νέα αναβολή στη δίκη των εγκαυματιών – «Η δικαίωση δεν έρχεται για όλους», καταγγέλλει ο Σύλλογος
15:00 Αιγιάλεια: «Λειψό» καλοκαίρι χωρίς Οινοξένεια – Το Δίκτυο Ποιότητας ζήτησε από το Δήμο να βάλει πλάτη…
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
