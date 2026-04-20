Η Κρις Τζένερ είναι απογοητευμένη: Εκανε λίφτινγκ 100.000 δολαρίων και «υποχωρεί ήδη»

Δυσαρεστημένη με τα αποτελέσματα του λίφτινγκ προσώπου αξίας 100.000 δολαρίων που πραγματοποίησε έναν χρόνο πριν φέρεται πως είναι η Κρις Τζένερ, καθώς υποχωρεί ήδη.

Η Τζένερ είχε προκαλέσει αντιδράσεις τον Μάιο του 2025, όταν εμφανίστηκε στο Παρίσι με εμφανώς ανανεωμένη εικόνα, κατά τη διάρκεια δίκης που αφορούσε την κόρη της, Κιμ Καρντάσιαν, με εκπρόσωπό της να επιβεβαιώνει τότε ότι απευθύνθηκε στον πλαστικό χειρουργό Στίβεν Μ. Λεβίν για την επέμβαση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του RadarOnline: «Το λίφτινγκ της Κρις Τζένερ αρχίζει ήδη να υποχωρεί. Δεν είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα και επιθυμεί διορθωτική επέμβαση, καθώς θεωρεί ότι δεν διατηρήθηκε όπως περίμενε», ανέφερε πηγή.

Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η 70χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα φέρεται να συγκρίνει την εικόνα της με άλλες γνωστές προσωπικότητες, όπως η Ντενίζ Ρίτσαρντς και η Λόρι Λάφλιν, οι οποίες πρόσφατα απασχόλησαν τη δημοσιότητα για τις δικές τους αισθητικές αλλαγές.

Σε συνέντευξή της τον Αύγουστο στο Vogue Arabia, η Τζένερ είχε εξηγήσει την απόφασή της για το λίφτινγκ, λέγοντας: «Έκανα λίφτινγκ πριν από περίπου 15 χρόνια, οπότε ήταν ώρα για ανανέωση. Αποφάσισα να το κάνω γιατί θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και αυτό με κάνει ευτυχισμένη».

Αναφερόμενη στη γήρανση, είχε δηλώσει: «Το ότι μεγαλώνεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου. Αν αισθάνεσαι άνετα με τον εαυτό σου και θέλεις να γεράσεις φυσικά, τότε μην κάνεις τίποτα. Για μένα, αυτό είναι το να γερνάς όμορφα. Είναι η δική μου εκδοχή».

Η Κρις Τζένερ έχει υποβληθεί και στο παρελθόν σε αισθητικές επεμβάσεις, μεταξύ των οποίων λίφτινγκ το 2011, ενέσιμες θεραπείες, αυξητική στήθους τη δεκαετία του 1980, μείωση λοβών αυτιών το 2018, καθώς και επέμβαση αντικατάστασης ισχίου το 2022.

