Παπαγεωργίου και Καραβασάνης είχαν παντρευτεί στη Νέα Υόρκη, τα δεδομένα για τον γάμο τους

Η Πατρινή Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ι Γιάννης Καραβασάνης ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας για δεύτερη φορά. Στο παρελθόν, το 2015 είχαν παντρευτεί στο Λος Άντζελες με κουμπάρους τη Γιάννα Τερζή και τον Δημήτρη Γιαννέτο, αλλά αργότερα πήραν διαζύγιο. Πλέον όλα είναι διαφορετικά.

Η παρουσιάστρια και μοντέλο, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου και μίλησε για τη σχέση τους.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Γιάννης Καραβασάνης επανασυνδέθηκαν το καλοκαίρι του 2022. Από τότε μέχρι σήμερα παραμένουν μαζί και κάνουν όνειρα για το μέλλον. Όπως τόνισε η 38χρονη, δεν βιάζεται να ντυθεί νύφη. Φροντίζει να απολαμβάνει την καθημερινότητα στο πλευρό του συντρόφου της και να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν.

«Γνωριστήκαμε μέσα από το facebook με τον Γιάννη. Γνωριζόμασταν πριν από την Αμερική. Γνωριστήκαμε σε φιλικό επίπεδο, εμένα μου άρεσε, στον Γιάννη δεν ήξερα αν του πολυάρεσα. Δεν του άρεσε η δουλειά μου κι όλο αυτό το σινάφι και δεν καταλάβαινε για ποιον λόγο ασχολούμαι μαζί του» ανέφερε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Υπάρχει ένα παρελθόν, χωρίζουμε και γυρνάω εγώ στην Ελλάδα. Μετά τον ξαναείδα στο δρόμο. Ήμασταν μαζί με δύο κοπέλες, μετά από μία εκδήλωση, τον είδα στο απέναντι πεζοδρόμιο στην πλατεία Κολωνακίου. Του φώναξα «Γιαννάκη, που είσαι;», ήπιαμε ένα ποτό, ήπιαμε ένα δεύτερο και ξαναβρεθήκαμε. Η πρόταση γάμου έχει γίνει. Δεν έχουμε, όμως κανονίσει τίποτα. Είμαι αρραβωνιασμένη, να μην το χαρώ;» πρόσθεσε και εξήγησε ότι υπήρξαν παντρεμένοι και έχουν πάρει διαζύγιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



