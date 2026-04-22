Ο Ζαφείρης Μελάς μίλησε με προσωπικό τόνο για τις δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισε στα πρώτα βήματα της πορείας του, αναφερόμενος στις συμπεριφορές που, όπως είπε, βίωσε εξαιτίας της καταγωγής του.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Prime Time», η οποία προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 21 Απριλίου, ο τραγουδιστής περιέγραψε ένα ιδιαίτερα σκληρό κλίμα, όπως το έζησε ο ίδιος σε μια άλλη εποχή της νυχτερινής διασκέδασης.

Όπως ανέφερε, εκείνα τα χρόνια δεν ήταν εύκολα για τον ίδιο, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονα αρνητικές συμπεριφορές από ανθρώπους του χώρου. Μιλώντας για τις εμπειρίες του, υποστήριξε ότι δέχθηκε μεγάλη πίεση και προσβολές από επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, εξαιτίας της καταγωγής του.

Ο ίδιος εξήγησε πως, παρότι οι καταστάσεις αυτές τον στιγμάτισαν, προτίμησε να μη δίνει συνέχεια. Όπως είπε, επέλεγε να τα προσπερνά, πιστεύοντας ότι με τον χρόνο θα ερχόταν η δικαίωση μέσα από την πορεία και τη δουλειά του.

«Ήταν πάρα πολύ σκληρές εποχές»

Ο Ζαφείρης Μελάς στάθηκε ιδιαίτερα στο κλίμα που επικρατούσε τότε στα νυχτερινά μαγαζιά, περιγράφοντας μια περίοδο γεμάτη ένταση, σκληρότητα και δυσάρεστες εμπειρίες.

«Ήταν πάρα πολύ σκληρές εποχές. Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο bullying από διάφορους επιχειρηματίες και καλλιτέχνες, λόγω καταγωγής. Τα προσπερνούσα όμως, δεν τους έδινα σημασία. Έλεγα “δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα δικαιωθώ”», είπε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτησή του φέρνει στο προσκήνιο μια πιο προσωπική πλευρά του τραγουδιστή, ο οποίος μίλησε χωρίς περιστροφές για όσα βίωσε σε μια περίοδο κατά την οποία ο χώρος της διασκέδασης λειτουργούσε με πολύ διαφορετικούς όρους από τους σημερινούς.

Η αναφορά στα πιάτα και οι δύσκολες εικόνες των μαγαζιών

Στη συνέχεια της συνέντευξής του, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στο σπάσιμο πιάτων, που για χρόνια είχε ταυτιστεί με τη νυχτερινή διασκέδαση.

Ο Ζαφείρης Μελάς παραδέχτηκε ότι δεν του άρεσε ποτέ αυτή η συνθήκη, ενώ αποκάλυψε πως είχε τραυματιστεί αρκετές φορές. Παράλληλα, μίλησε και για την άσχημη εικόνα που, όπως είπε, δημιουργούσαν η σκόνη και η βρωμιά από τα σπασμένα πιάτα.

«Ήταν δραματικές οι καταστάσεις τότε. Τα πιάτα δεν ήταν καλό σπορ, δεν μου άρεσε. Είχα χτυπήσει πάρα πολλές φορές με πιάτα. Εκείνη η σκόνη και η βρωμιά που έβγαζαν…», ανέφερε.

